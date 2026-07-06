Ο Πολάκης πάει για «μάχη μέχρι τελικής πτώσης» στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το προσεχές Σάββατο αναμένεται… επεισοδιακή, αν λάβει κανείς υπ όψιν την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη.

Ο κρητικός βουλευτής σε ανάρτησή του, ανέφερε πως πάει για «μάχη» που θα είναι «ή ταν ή επί τας», αναφερόμενος στον Σωκράτη Φάμελλο.

Ο Πολάκης ζητάει την παραίτησή του και προϊδέασε πως θα ζητήσει ανοιχτά όλα τα μέλη να τοποθετηθούν μετά και το τελευταίο επεισόδιο όπου η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τρεις ερωτήσεις που είχε συνυπογράψει με άλλους βουλευτές της παράταξης.

«Μετά τις τελευταίες εξελίξεις το Σάββατο η μάχη θα είναι ή ταν ή επι τας!!

Το δίλημμα ξεκάθαρο και θα πάρουν θέση όλοι!

Να μην λείψει κανείς!» έγραψε.

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