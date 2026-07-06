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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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06.07.2026 13:00

Ο Πολάκης πάει για «μάχη μέχρι τελικής πτώσης» στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ

06.07.2026 13:00
pavlos-polakis

Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το προσεχές Σάββατο αναμένεται… επεισοδιακή, αν λάβει κανείς υπ όψιν την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη.

Ο κρητικός βουλευτής σε ανάρτησή του, ανέφερε πως πάει για «μάχη» που θα είναι «ή ταν ή επί τας», αναφερόμενος στον Σωκράτη Φάμελλο.

Ο Πολάκης ζητάει την παραίτησή του και προϊδέασε πως θα ζητήσει ανοιχτά όλα τα μέλη να τοποθετηθούν μετά και το τελευταίο επεισόδιο όπου η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τρεις ερωτήσεις που είχε συνυπογράψει με άλλους βουλευτές της παράταξης.

«Μετά τις τελευταίες εξελίξεις το Σάββατο η μάχη θα είναι ή ταν ή επι τας!!

Το δίλημμα ξεκάθαρο και θα πάρουν θέση όλοι!

Να μην λείψει κανείς!» έγραψε.

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