Ο Πολάκης πάει για «μάχη μέχρι τελικής πτώσης» στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ

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Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το προσεχές Σάββατο αναμένεται… επεισοδιακή, αν λάβει κανείς υπ όψιν την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη.
Ο κρητικός βουλευτής σε ανάρτησή του, ανέφερε πως πάει για «μάχη» που θα είναι «ή ταν ή επί τας», αναφερόμενος στον Σωκράτη Φάμελλο.
Ο Πολάκης ζητάει την παραίτησή του και προϊδέασε πως θα ζητήσει ανοιχτά όλα τα μέλη να τοποθετηθούν μετά και το τελευταίο επεισόδιο όπου η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τρεις ερωτήσεις που είχε συνυπογράψει με άλλους βουλευτές της παράταξης.
«Μετά τις τελευταίες εξελίξεις το Σάββατο η μάχη θα είναι ή ταν ή επι τας!!
Το δίλημμα ξεκάθαρο και θα πάρουν θέση όλοι!
Να μην λείψει κανείς!» έγραψε.
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