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06.07.2026 14:05

Προέδρος ΕΟΔΥ: Μέτρα προστασίας από το τοξικό νέφος στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

06.07.2026 14:05
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Τη χρήση μάσκας από όσους βρίσκονται κοντά στην περιοχή όπου έχει αναπτυχθεί το τοξικό νέφος, που δημιουργήθηκε από τη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, συνέστησε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν οι πολίτες με αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα όπως ανέφερε ο ίδιος στο ΕΡΤnews. Μάλιστα όπως τόνισε το ιδανικό θα ήταν όλοι όσοι βρίσκονται κοντά στην πληγείσα περιοχή, να φορούν μάσκα έως ότου καθαρίσει η ατμόσφαιρα, καθώς αναπόφευκτα εισπνέουν αιωρούμενα τοξικά σωματίδια που εισέρχονται στον οργανισμό.

Ο ίδιος επισήμανε ότι οι άνθρωποι με αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά προβλήματα είναι περισσότερο ευάλωτοι και θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον θεράποντα ιατρό τους, προκειμένου να εξεταστεί αν χρειάζεται προσωρινή προσαρμογή της φαρμακευτικής τους αγωγής, όπως αύξηση της δόσης ή άλλη τροποποίηση, ανάλογα με την κατάστασή τους.

Τα συμπτώματα που πρέπει να μας ανησυχήσουν

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ στάθηκε ιδιαίτερα στην περίπτωση πολιτών που θεωρούν ότι είναι υγιείς, αλλά εμφανίσουν έντονα συμπτώματα μετά την έκθεση στο νέφος. Όπως είπε, συμπτώματα όπως έντονος βήχας, δύσπνοια, παραγωγή φλεγμάτων ή αίσθημα σφιξίματος στο στήθος δεν πρέπει να αποδίδονται αποκλειστικά στο νέφος, αλλά μπορεί να υποδηλώνουν υποκείμενη και αδιάγνωστη νόσο, όπως άσθμα ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

Για τον λόγο αυτό συνέστησε οι πολίτες να απευθύνονται σε πνευμονολόγο, ώστε να εξεταστούν, να τεθεί διάγνωση και, εφόσον χρειάζεται, να λάβουν την κατάλληλη θεραπεία. Μάλιστα, σημείωσε ότι στα συγκεκριμένα νοσήματα υπάρχει σημαντική υποδιάγνωση, καθώς –όπως ανέφερε– περίπου ένας στους δύο ανθρώπους που πάσχουν δεν γνωρίζει ότι έχει τη νόσο.

Αντίθετα, όπως εξήγησε, οι άνθρωποι χωρίς υποκείμενα προβλήματα υγείας συνήθως εμφανίζουν ελάχιστα ή καθόλου συμπτώματα από μια παροδική επιβάρυνση της ατμόσφαιρας.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι οι σοβαρές επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σχετίζονται κυρίως με τη μακροχρόνια έκθεση και όχι με ένα πρόσκαιρο επεισόδιο, όπως αυτό που καταγράφεται τώρα. Όπως είπε, από τη στιγμή που η πηγή της ρύπανσης έχει σταματήσει να εκπέμπει και τα τοξικά σωματίδια σταδιακά θα απομακρυνθούν από την ατμόσφαιρα, δεν αναμένεται σημαντικός κίνδυνος για μακροχρόνιες συνέπειες.

Οι οδηγίες προστασίας

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ υπενθύμισε ότι οι οδηγίες προστασίας είναι οι ίδιες για κάθε μεγάλη πυρκαγιά, ανεξάρτητα από το είδος της.

Συγκεκριμένα, συνέστησε:

  • Όσοι δεν έχουν σοβαρό λόγο να βρίσκονται έξω, να παραμένουν στο σπίτι.
  • Να κρατούν κλειστά τα παράθυρα.
  • Να χρησιμοποιούν χωρίς φόβο τα κλιματιστικά των κατοικιών, καθώς αυτά ανακυκλώνουν τον εσωτερικό αέρα και δεν εισάγουν αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον.
  • Στα αυτοκίνητα να επιλέγεται η λειτουργία ανακύκλωσης του εσωτερικού αέρα και όχι η εισαγωγή αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον.
  • Όσοι χρειαστεί να κινηθούν σε εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα κοντά στην πυρκαγιά, να φορούν μάσκες υψηλής προστασίας (τύπου Ν95 ή αντίστοιχες), οι οποίες, όπως είπε, μπορούν να συγκρατήσουν περίπου το 95% των αιωρούμενων σωματιδίων.

Τέλος, συνέστησε στους πολίτες, όταν επιστρέφουν στο σπίτι μετά από παραμονή σε εξωτερικό χώρο, να κάνουν μπάνιο με άφθονο νερό, ώστε να απομακρύνουν από το δέρμα, τη μύτη και τους βλεννογόνους τα μικροσωματίδια που έχουν επικαθίσει. Παράλληλα, οι μάσκες που έχουν χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να απορρίπτονται και να μην επαναχρησιμοποιούνται.

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