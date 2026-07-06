Προέδρος ΕΟΔΥ: Μέτρα προστασίας από το τοξικό νέφος στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

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Τη χρήση μάσκας από όσους βρίσκονται κοντά στην περιοχή όπου έχει αναπτυχθεί το τοξικό νέφος, που δημιουργήθηκε από τη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, συνέστησε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν οι πολίτες με αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα όπως ανέφερε ο ίδιος στο ΕΡΤnews. Μάλιστα όπως τόνισε το ιδανικό θα ήταν όλοι όσοι βρίσκονται κοντά στην πληγείσα περιοχή, να φορούν μάσκα έως ότου καθαρίσει η ατμόσφαιρα, καθώς αναπόφευκτα εισπνέουν αιωρούμενα τοξικά σωματίδια που εισέρχονται στον οργανισμό.
Ο ίδιος επισήμανε ότι οι άνθρωποι με αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά προβλήματα είναι περισσότερο ευάλωτοι και θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον θεράποντα ιατρό τους, προκειμένου να εξεταστεί αν χρειάζεται προσωρινή προσαρμογή της φαρμακευτικής τους αγωγής, όπως αύξηση της δόσης ή άλλη τροποποίηση, ανάλογα με την κατάστασή τους.
Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ στάθηκε ιδιαίτερα στην περίπτωση πολιτών που θεωρούν ότι είναι υγιείς, αλλά εμφανίσουν έντονα συμπτώματα μετά την έκθεση στο νέφος. Όπως είπε, συμπτώματα όπως έντονος βήχας, δύσπνοια, παραγωγή φλεγμάτων ή αίσθημα σφιξίματος στο στήθος δεν πρέπει να αποδίδονται αποκλειστικά στο νέφος, αλλά μπορεί να υποδηλώνουν υποκείμενη και αδιάγνωστη νόσο, όπως άσθμα ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).
Για τον λόγο αυτό συνέστησε οι πολίτες να απευθύνονται σε πνευμονολόγο, ώστε να εξεταστούν, να τεθεί διάγνωση και, εφόσον χρειάζεται, να λάβουν την κατάλληλη θεραπεία. Μάλιστα, σημείωσε ότι στα συγκεκριμένα νοσήματα υπάρχει σημαντική υποδιάγνωση, καθώς –όπως ανέφερε– περίπου ένας στους δύο ανθρώπους που πάσχουν δεν γνωρίζει ότι έχει τη νόσο.
Αντίθετα, όπως εξήγησε, οι άνθρωποι χωρίς υποκείμενα προβλήματα υγείας συνήθως εμφανίζουν ελάχιστα ή καθόλου συμπτώματα από μια παροδική επιβάρυνση της ατμόσφαιρας.
Παράλληλα υπογράμμισε ότι οι σοβαρές επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σχετίζονται κυρίως με τη μακροχρόνια έκθεση και όχι με ένα πρόσκαιρο επεισόδιο, όπως αυτό που καταγράφεται τώρα. Όπως είπε, από τη στιγμή που η πηγή της ρύπανσης έχει σταματήσει να εκπέμπει και τα τοξικά σωματίδια σταδιακά θα απομακρυνθούν από την ατμόσφαιρα, δεν αναμένεται σημαντικός κίνδυνος για μακροχρόνιες συνέπειες.
Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ υπενθύμισε ότι οι οδηγίες προστασίας είναι οι ίδιες για κάθε μεγάλη πυρκαγιά, ανεξάρτητα από το είδος της.
Συγκεκριμένα, συνέστησε:
Τέλος, συνέστησε στους πολίτες, όταν επιστρέφουν στο σπίτι μετά από παραμονή σε εξωτερικό χώρο, να κάνουν μπάνιο με άφθονο νερό, ώστε να απομακρύνουν από το δέρμα, τη μύτη και τους βλεννογόνους τα μικροσωματίδια που έχουν επικαθίσει. Παράλληλα, οι μάσκες που έχουν χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να απορρίπτονται και να μην επαναχρησιμοποιούνται.
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