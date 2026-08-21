search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.08.2026 01:33
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.08.2026 00:02

Conference League: Αυτοκτονία Παναθηναϊκού, 2-2 με Κράλοβε – Κατέρρευσε στο τελευταίο 20λεπτο και δέχθηκε δύο γκολ από καραμπόλες

21.08.2026 00:02
pao kralove

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μέσα από τα χέρια του πέταξε ο Παναθηναϊκός μια νίκη που για περίπου 70 λεπτά έμοιαζε να τον στέλνει από νωρίς στη League Phase του Conference League. Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν 2-0 της Χράντετς Κράλοβε, αλλά κατέρρευσαν στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης και περιορίστηκαν στο 2-2.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Ανδρέας Τεττέη, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ. Το «τριφύλλι» είχε τον έλεγχο, δημιούργησε την εντύπωση ότι μπορούσε ακόμη και να καθαρίσει από το πρώτο παιχνίδι την πρόκριση και μπήκε στο τελευταίο εικοσάλεπτο έχοντας σημαντικό προβάδισμα.

Και τότε όλα άλλαξαν.

Ο Παναθηναϊκός οπισθοχώρησε, έχασε την επιθετικότητα και τη συνοχή του και επέτρεψε στους Τσέχους να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Η Χράντετς βρήκε δύο γκολ (με τον Ομάρα), με τις φάσεις να εξελίσσονται με άσχημες κόντρες και καραμπόλες για την ελληνική ομάδα, και ολοκλήρωσε την ανατροπή της εικόνας του αγώνα ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Από εκεί που ο Παναθηναϊκός φαινόταν έτοιμος να ταξιδέψει στην Τσεχία για μια τυπική διαδικασία, πλέον είναι υποχρεωμένος να διεκδικήσει την πρόκριση ουσιαστικά από την αρχή.

Ένα αποτέλεσμα που αφήνει έντονη πικρία, κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε ένα δικό του παιχνίδι και τώρα θα πάει χωρίς προβάδισμα στη ρεβάνς της Πέμπτης στην Τσεχία.

Διαβάστε επίσης:

Europa League: Ονειρεμένο ντεμπούτο ΟΦΗ, «καθάρισε» με 3-0 την ΤΣΣΚΑ και έγινε φαβορί

Η Ντόρτμουντ έντυσε Κωνσταντέλια και Καρέτσα αρχαίους Έλληνες πολεμιστές – «Έτοιμοι να πολεμήσουν, μαζί»

«Πέταξε» ο Καραλής στο Diamond League της Λωζάνης: Πέρασε τα 6,16μ. – «Διαστημικός» Ντουπλάντις με 6,21μ. στην πρώτη θέση





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
AKROTIRI KYPROS
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν προς Κύπρο: Δεν υπάρχει απειλή όσο οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Τεχεράνης

tramp 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι 9 εμπορικοί εταίροι του Ιράν που βρίσκονται στο στόχαστρο του Τραμπ – Από την Κίνα και την Τουρκία έως την Ινδία

colombia-diasostis
ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν 15 νομοί – Στους 319 οι νεκροί από τον φονικό σεισμό

paok bran
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Δύσκολη η μετά Κωνσταντέλια εποχή για ΠΑΟΚ – Έμεινε στο 1-1 με Μπραν, αλλά ελπίζει

pao kralove
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Αυτοκτονία Παναθηναϊκού, 2-2 με Κράλοβε – Κατέρρευσε στο τελευταίο 20λεπτο και δέχθηκε δύο γκολ από καραμπόλες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
komodromos_paparizou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Δεν έχουμε πια επαφή με την Έλενα Παπαρίζου, αλλά αυτό δεν αλλάζει την εκτίμησή μου

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιους πετάει εκτός η ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας

tentoglou-powell
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στο μήκος αποθεώνει τον Τεντόγλου: «Βγαλμένος από άλλη εποχή, μπορεί να κάνει και 8,90μ.» (video)

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το νέο δίδυμο παρουσιαστών για τα χαράματα από την ερχόμενη Δευτέρα (24/8)

rena_dourou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ «προσκαλεί» παλιούς βουλευτές του να επιστρέψουν – Τα 4 ονόματα που συζητά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.08.2026 01:10
AKROTIRI KYPROS
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν προς Κύπρο: Δεν υπάρχει απειλή όσο οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Τεχεράνης

tramp 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι 9 εμπορικοί εταίροι του Ιράν που βρίσκονται στο στόχαστρο του Τραμπ – Από την Κίνα και την Τουρκία έως την Ινδία

colombia-diasostis
ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν 15 νομοί – Στους 319 οι νεκροί από τον φονικό σεισμό

1 / 3