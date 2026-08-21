Conference League: Αυτοκτονία Παναθηναϊκού, 2-2 με Κράλοβε – Κατέρρευσε στο τελευταίο 20λεπτο και δέχθηκε δύο γκολ από καραμπόλες

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Μέσα από τα χέρια του πέταξε ο Παναθηναϊκός μια νίκη που για περίπου 70 λεπτά έμοιαζε να τον στέλνει από νωρίς στη League Phase του Conference League. Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν 2-0 της Χράντετς Κράλοβε, αλλά κατέρρευσαν στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης και περιορίστηκαν στο 2-2.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Ανδρέας Τεττέη, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ. Το «τριφύλλι» είχε τον έλεγχο, δημιούργησε την εντύπωση ότι μπορούσε ακόμη και να καθαρίσει από το πρώτο παιχνίδι την πρόκριση και μπήκε στο τελευταίο εικοσάλεπτο έχοντας σημαντικό προβάδισμα.

Και τότε όλα άλλαξαν.

Ο Παναθηναϊκός οπισθοχώρησε, έχασε την επιθετικότητα και τη συνοχή του και επέτρεψε στους Τσέχους να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Η Χράντετς βρήκε δύο γκολ (με τον Ομάρα), με τις φάσεις να εξελίσσονται με άσχημες κόντρες και καραμπόλες για την ελληνική ομάδα, και ολοκλήρωσε την ανατροπή της εικόνας του αγώνα ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Από εκεί που ο Παναθηναϊκός φαινόταν έτοιμος να ταξιδέψει στην Τσεχία για μια τυπική διαδικασία, πλέον είναι υποχρεωμένος να διεκδικήσει την πρόκριση ουσιαστικά από την αρχή.

Ένα αποτέλεσμα που αφήνει έντονη πικρία, κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε ένα δικό του παιχνίδι και τώρα θα πάει χωρίς προβάδισμα στη ρεβάνς της Πέμπτης στην Τσεχία.

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