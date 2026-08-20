search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.08.2026 01:33
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.08.2026 23:58

Europa League: Ονειρεμένο ντεμπούτο ΟΦΗ, «καθάρισε» με 3-0 την ΤΣΣΚΑ και έγινε φαβορί

20.08.2026 23:58
ofi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με τον καλύτερο τρόπο επέστρεψε ο ΟΦΗ στην ευρωπαϊκή σκηνή, καθώς συνέτριψε με 3-0 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο και απέκτησε τεράστιο προβάδισμα για την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πραγματοποίησε ώριμη και αποτελεσματική εμφάνιση, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ταξιάρχη Φούντα. Ο διεθνής επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό και στο 51′ ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι, γράφοντας το 2-0 και βάζοντας γερά θεμέλια για τη μεγάλη νίκη.

Οι Βούλγαροι προσπάθησαν να αντιδράσουν, όμως ο ΟΦΗ διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά του και δεν τους επέτρεψε να βρουν το γκολ που θα άλλαζε τα δεδομένα ενόψει της ρεβάνς. Βοήθησε και η αποβολή του Μπραχίμι, που άφησε στο 80 την ΤΣΣΚΑ με 10 παίκτες.

Το ιδανικό βράδυ ολοκληρώθηκε στις καθυστερήσεις. Στο 90’+5′ ο Ντίκμαν πέτυχε το 3-0, προκαλώντας αποθέωση στις εξέδρες του Παγκρητίου.

Έτσι, στην πρώτη του φετινή ευρωπαϊκή παράσταση, ο ΟΦΗ βρίσκεται πλέον με το ένα πόδι στη League Phase του Europa League. Η πρόκριση φυσικά πρέπει να ολοκληρωθεί στη Σόφια, όμως το 3-0 τον έχει μετατρέψει σε ξεκάθαρο φαβορί του ζευγαριού.

Ο ΟΦΗ επέστρεψε στην Ευρώπη και το έκανε με τρόπο που δύσκολα θα μπορούσε να είχε φανταστεί καλύτερο.

Διαβάστε επίσης:

Η Ντόρτμουντ έντυσε Κωνσταντέλια και Καρέτσα αρχαίους Έλληνες πολεμιστές – «Έτοιμοι να πολεμήσουν, μαζί»

«Πέταξε» ο Καραλής στο Diamond League της Λωζάνης: Πέρασε τα 6,16μ. – «Διαστημικός» Ντουπλάντις με 6,21μ. στην πρώτη θέση

Ο Τζόκοβιτς για τον αποκλεισμό του από το Australia Open εν μέσω πανδημίας: «Δεν ήμουν μέρος του αντιεμβολιαστικού κινήματος, ήταν πολιτικό το ζήτημα»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
AKROTIRI KYPROS
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν προς Κύπρο: Δεν υπάρχει απειλή όσο οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Τεχεράνης

tramp 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι 9 εμπορικοί εταίροι του Ιράν που βρίσκονται στο στόχαστρο του Τραμπ – Από την Κίνα και την Τουρκία έως την Ινδία

colombia-diasostis
ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν 15 νομοί – Στους 319 οι νεκροί από τον φονικό σεισμό

paok bran
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Δύσκολη η μετά Κωνσταντέλια εποχή για ΠΑΟΚ – Έμεινε στο 1-1 με Μπραν, αλλά ελπίζει

pao kralove
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Αυτοκτονία Παναθηναϊκού, 2-2 με Κράλοβε – Κατέρρευσε στο τελευταίο 20λεπτο και δέχθηκε δύο γκολ από καραμπόλες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
komodromos_paparizou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Δεν έχουμε πια επαφή με την Έλενα Παπαρίζου, αλλά αυτό δεν αλλάζει την εκτίμησή μου

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιους πετάει εκτός η ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας

tentoglou-powell
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στο μήκος αποθεώνει τον Τεντόγλου: «Βγαλμένος από άλλη εποχή, μπορεί να κάνει και 8,90μ.» (video)

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το νέο δίδυμο παρουσιαστών για τα χαράματα από την ερχόμενη Δευτέρα (24/8)

rena_dourou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ «προσκαλεί» παλιούς βουλευτές του να επιστρέψουν – Τα 4 ονόματα που συζητά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.08.2026 01:10
AKROTIRI KYPROS
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν προς Κύπρο: Δεν υπάρχει απειλή όσο οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Τεχεράνης

tramp 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι 9 εμπορικοί εταίροι του Ιράν που βρίσκονται στο στόχαστρο του Τραμπ – Από την Κίνα και την Τουρκία έως την Ινδία

colombia-diasostis
ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν 15 νομοί – Στους 319 οι νεκροί από τον φονικό σεισμό

1 / 3