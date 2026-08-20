Europa League: Ονειρεμένο ντεμπούτο ΟΦΗ, «καθάρισε» με 3-0 την ΤΣΣΚΑ και έγινε φαβορί

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Με τον καλύτερο τρόπο επέστρεψε ο ΟΦΗ στην ευρωπαϊκή σκηνή, καθώς συνέτριψε με 3-0 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο και απέκτησε τεράστιο προβάδισμα για την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πραγματοποίησε ώριμη και αποτελεσματική εμφάνιση, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ταξιάρχη Φούντα. Ο διεθνής επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό και στο 51′ ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι, γράφοντας το 2-0 και βάζοντας γερά θεμέλια για τη μεγάλη νίκη.

Οι Βούλγαροι προσπάθησαν να αντιδράσουν, όμως ο ΟΦΗ διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά του και δεν τους επέτρεψε να βρουν το γκολ που θα άλλαζε τα δεδομένα ενόψει της ρεβάνς. Βοήθησε και η αποβολή του Μπραχίμι, που άφησε στο 80 την ΤΣΣΚΑ με 10 παίκτες.

Το ιδανικό βράδυ ολοκληρώθηκε στις καθυστερήσεις. Στο 90’+5′ ο Ντίκμαν πέτυχε το 3-0, προκαλώντας αποθέωση στις εξέδρες του Παγκρητίου.

Έτσι, στην πρώτη του φετινή ευρωπαϊκή παράσταση, ο ΟΦΗ βρίσκεται πλέον με το ένα πόδι στη League Phase του Europa League. Η πρόκριση φυσικά πρέπει να ολοκληρωθεί στη Σόφια, όμως το 3-0 τον έχει μετατρέψει σε ξεκάθαρο φαβορί του ζευγαριού.

Ο ΟΦΗ επέστρεψε στην Ευρώπη και το έκανε με τρόπο που δύσκολα θα μπορούσε να είχε φανταστεί καλύτερο.

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