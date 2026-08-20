Ο Τζόκοβιτς για τον αποκλεισμό του από το Australia Open εν μέσω πανδημίας: «Δεν ήμουν μέρος του αντιεμβολιαστικού κινήματος, ήταν πολιτικό το ζήτημα»

Takeaways by to pontiki AI Ο Νόβακ Τζόκοβιτς παρουσιάζει τη δική του εκδοχή για τον αποκλεισμό του από το Australian Open του 2022 στο νέο ντοκιμαντέρ «Novak Djokovic: The Wolf in Winter».

Ο τενίστας υποστηρίζει ότι η απέλασή του από την Αυστραλία είχε έντονη πολιτική διάσταση και δεν αφορούσε αποκλειστικά το ζήτημα του εμβολιασμού του.

Ο αθλητής τονίζει ότι δεν υπήρξε ποτέ μέρος του αντιεμβολιαστικού κινήματος, αλλά υπερασπίστηκε την προσωπική του ελευθερία επιλογής παρά το αγωνιστικό κόστος.

Παρά την κατοχή ιατρικής εξαίρεσης λόγω νόσησης, οι αυστραλιανές αρχές ακύρωσαν τη βίζα του επικαλούμενες λόγους δημόσιας υγείας και τάξης.

Ο Τζόκοβιτς επισημαίνει ότι η υπόθεσή του μετατράπηκε σε ένα ζήτημα πολύ μεγαλύτερο από τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε ένα τουρνουά.

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Τη σιωπή του σπάει για τον διαβόητο αποκλεισμό του από το Australian Open του 2022, ο 24 φορές κάτοχος Grand Slam Νόβακ Τζόκοβιτς, μετά την επεισοδιακή αποχώρησή του από τη χώρα.

Ο διάσημος τενίστας μιλά στο νέο ντοκιμαντέρ «Novak Djokovic: The Wolf in Winter», το οποίο κυκλοφορεί στις 20 Αυγούστου στο Prime Video, και παρουσιάζει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν στη Μελβούρνη, λίγο πριν από την έναρξη του Australian Open.

Chasing greatness comes with consequences. Novak Djokovic: The Wolf in Winter is now streaming. pic.twitter.com/bGNrRKFFeR — Prime Video (@PrimeVideo) August 20, 2026

Ο Σέρβος τενίστας υποστηρίζει ότι μέχρι σήμερα έχει δημιουργηθεί μία λανθασμένη εικόνα για τους λόγους που οδήγησαν στην απέλασή του από την Αυστραλία, επισημαίνοντας πως η υπόθεση δεν αφορούσε αποκλειστικά το γεγονός ότι δεν είχε εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού.

«Το 99% των ανθρώπων δεν ξέρει τι πραγματικά συνέβη», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τζόκοβιτς.

Known for his raw — and sometimes controversial — emotions on the court, tennis legend Novak Djokovic’s new documentary, “Novak Djokovic: The Wolf in Winter,” gives viewers a unique look into some of those high-stakes moments.



The documentary drops today on Prime Video. pic.twitter.com/ripfrtMFbN August 20, 2026

Ο Τζόκοβιτς είχε ταξιδέψει στη Μελβούρνη έχοντας λάβει ιατρική εξαίρεση, την οποία συνέδεε με πρόσφατη νόσησή του από Covid-19. Ο ίδιος είχε υποβληθεί σε θετικό PCR στις 16 Δεκεμβρίου 2021 και θεωρούσε ότι τα έγγραφα που είχε στην κατοχή του ήταν επαρκή για την είσοδό του στην Αυστραλία.

Η άφιξή του, ωστόσο, πυροδότησε μία πολυήμερη δικαστική και πολιτική διαμάχη.

Οι αυστραλιανές αρχές ακύρωσαν αρχικά τη βίζα του κατά την είσοδό του στη χώρα. Δικαστήριο ανέτρεψε προσωρινά την απόφαση για διαδικαστικούς λόγους, επιτρέποντάς του να παραμείνει στη Μελβούρνη.

Στις 14 Ιανουαρίου 2022, όμως, ο τότε υπουργός Μετανάστευσης της Αυστραλίας, Άλεξ Χοκ, αποφάσισε εκ νέου την ακύρωση της βίζας του, επικαλούμενος λόγους δημόσιας υγείας, δημόσιας τάξης και δημοσίου συμφέροντος.

Η νέα προσφυγή του Τζόκοβιτς απορρίφθηκε και στις 16 Ιανουαρίου ο Σέρβος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Αυστραλία, χάνοντας τη δυνατότητα να διεκδικήσει τον τίτλο στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς.

«Ήταν πολιτικό το ζήτημα – Δεν ήμουν μέρος του αντιεμβολιαστικού κινήματος»

Ο Τζόκοβιτς εξακολουθεί να θεωρεί ότι η υπόθεση είχε έντονη πολιτική διάσταση, καθώς όπως υποστηρίζει στο ντοκιμαντέρ, πληροφορήθηκε αργότερα ότι και άλλοι άνθρωποι είχαν ταξιδέψει στην Αυστραλία με αντίστοιχες ιατρικές εξαιρέσεις. Κατά την άποψή του, η δική του περίπτωση μετατράπηκε σε ένα ζήτημα πολύ μεγαλύτερο από τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε ένα τουρνουά τένις.

Εκείνη την περίοδο, η Αυστραλία εξακολουθούσε να εφαρμόζει αυστηρούς περιορισμούς λόγω της πανδημίας και η παρουσία του κορυφαίου τενίστα στον κόσμο, ο οποίος δεν είχε εμβολιαστεί, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ο Σέρβος αθλητής υποστηρίζει πως τελικά παρουσιάστηκε ως σύμβολο ενός ευρύτερου αντιεμβολιαστικού κινήματος, κάτι που εξακολουθεί να απορρίπτει.

Ο Νόλε ξεκαθαρίζει ότι η στάση του δεν είχε ως στόχο να εκφράσει γενικότερη αντίθεση στους εμβολιασμούς, αλλά αφορούσε την προσωπική του επιλογή.

«Ποτέ δεν ήμουν κατά των εμβολιασμών, ούτε μέρος αυτού του κινήματος. Πάντα ήμουν μόνο υπέρ της ελευθερίας επιλογής», αναφέρει.

Novak Djokovic habló sobre por qué rechazó vacunarse contra el COVID-19:



🗣 "Sentía que no lo necesitaba. Estoy sano, soy un atleta, ya tuve COVID, tengo protección y no represento una amenaza para nadie. ¿Por qué debería vacunarme?".



🗣 "Es mi libertad de elegir, y ese derecho… — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 20, 2026

Ο Τζόκοβιτς παραδέχεται ότι γνώριζε πως η απόφασή του να μην εμβολιαστεί θα μπορούσε να έχει σημαντικό αγωνιστικό κόστος. Πράγματι, για ένα διάστημα έμεινε εκτός σημαντικών διοργανώσεων και δεν μπορούσε να ταξιδέψει στις ΗΠΑ, λόγω των τότε υγειονομικών προϋποθέσεων εισόδου.

Ωστόσο, όπως εξηγεί, δεν ήταν διατεθειμένος να αλλάξει την προσωπική του απόφαση προκειμένου να αγωνιστεί.

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