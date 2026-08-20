Τεντόγλου για την πρόβλεψη του Πάουελ ότι μπορεί να φτάσει τα 8,90μ.: «Τρελό… Σεβασμός» (Video)

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Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν άφησε ασχολίαστα τα εγκωμιαστικά λόγια του Μάικ Πάουελ, ο οποίος εκτίμησε ότι ο Έλληνας πρωταθλητής έχει τις δυνατότητες να κάνει άλμα ακόμη και στα 8,90μ.. Η αντίδρασή του ήταν σύντομη, αλλά χαρακτηριστική.

Σε σχόλιο κάτω από το βίντεο της συνέντευξης του Αμερικανού θρύλου στο Instagram, ο Τεντόγλου έγραψε: «Τρελό… Σεβασμός».

Η τοποθέτηση του Πάουελ ήρθε μετά το τέταρτο χρυσό μετάλλιο του Τεντόγλου σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, που κατέκτησε πριν από μερικές ημέρες στο Μπέρμιγχαμ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη θέση του μεταξύ των κορυφαίων αθλητών του μήκους.

Το σχόλιο του Πάουλ για τον Τεντόγλου

Ο Μάικ Πάουελ, κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στο μήκος από το 1991, όταν στο Τόκιο προσγειώθηκε στα 8,95μ., μίλησε στο Jumpers World για τις δυνατότητες του Τεντόγλου και εξήγησε γιατί θεωρεί ότι ένα άλμα στα 8,90μ. είναι μέσα στις δυνατότητές του.

«Ο Τεντόγλου είναι βγαλμένος από άλλη εποχή. Είναι εκεί που ήμασταν κι εμείς. Είναι καλός, αλλά και… σκληρό καρύδι. Εγκεφαλικά είναι σκληρός. Αν χρειαστεί να κάνει 8,50μ., θα το κάνει. Αν χρειαστεί 8,60μ., θα το κάνει. Αυτός είναι άλτης. Όταν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα, να έρχεσαι από πίσω (στην κατάταξη) και να κάνεις 8,60μ. (για να κερδίσεις), είναι γιατί ξέρει πώς να το κάνει, πώς να κάνει τα 8,60μ. Αισθάνομαι ότι όταν κάνεις αρκετές φορές άλματα στα 8,60μ., μπορείς να πηδήξεις 8,90μ.. Κάθε αθλητής έχει ένα άλμα που θα του φύγει (μακριά)», ήταν τα λόγια του Πάουελ για τον Τεντόγλου.

Ο Έλληνας άλτης έχει ήδη φτάσει στα 8,66μ., επίδοση που σημείωσε στις 26 Ιουλίου, ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα.

Με αυτή την επίδοση βρίσκεται στη 13η θέση της λίστας με τα κορυφαία άλματα όλων των εποχών. Τα 8,90μ., πάντως, παραμένουν εξαιρετικά σπάνια επίδοση, καθώς μόλις δύο αθλητές έχουν ξεπεράσει αυτό το όριο: Ο Μάικ Πάουελ με το παγκόσμιο ρεκόρ των 8,95μ. και ο Μπομπ Μπίμον με 8,90μ. από το 1968. Ακολουθεί ο Καρλ Λιούις με 8,87μ.

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