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20.08.2026 18:23

Νέο επεισόδιο στο σίριαλ Γουόκαπ – Ολυμπιακού: Ο παίκτης δεν εμφανίστηκε στις εργομετρικές εξετάσεις – Καλείται σε απολογία

20.08.2026 18:23
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Να δώσει εξηγήσεις για το γεγονός ότι δεν παρουσιάστηκε στις προγραμματισμένες εργομετρικές εξετάσεις καλείται από την ΚΑΕ Ολυμπιακός ο Τόμας Γουόκαπ.

Ο παίκτης έχει προσφύγει στο δικαστήριο της Euroleague, ζητώντας την λύση του συμβολαίου του, επικαλούμενος την άποψη ότι δεν γίνεται να έχει πρόταση ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ ετησίως (από την Ντουμπάι BC) και να μην παραχωρείται, ενώ το δικό του συμβόλαιο φτάνει το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Από τη πλευρά του, ο Ολυμπιακός αναμένεται να κάνει προσφυγή για διαφυγόντα κέρδη αλλά και για δυσφήμηση του συλλόγου ως πρωταθλήτρια ομάδα Ευρώπης.

Όσον αφορά τα διαφυγόντα κέρδη, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ θα υποστηρίξει ότι αφήνει την ομάδα με «μείον» έναν πλέι μέικερ στο ξεκίνημα της προετοιμασίας ο οποίος, μάλιστα, αποτέλεσε βασικότατο μέλος την τελευταία πενταετία συμβάλλοντας τα μέγιστα στις επιτυχίες της ομάδας.

Από εκεί και πέρα θα πρέπει να θεωρείται σχεδόν βέβαιο, ότι αν ο παίκτης τραβήξει το σχοινί στα άκρα θα είναι πολύ δύσκολο να παίξει μπάσκετ την ερχόμενη αγωνιστική σεζόν.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι ο Γουόκαπ πήγε στην ELPA (σ.σ. συνδικαλιστικό όργανο παικτών της Euroleague) ζητώντας σχετική γνωμοδότηση, ωστόσο έλαβε την απάντηση ότι δεν μπορεί να μείνει ελεύθερος από τη στιγμή που δεσμεύεται με συμβόλαιο.

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