Αντιμέτωπος με πρόταση μομφής ο Ινφαντίνο – «Είτε θα αποχωρήσει ήρεμα μόνος του είτε θα ακολουθήσει τη δύσκολη οδό»

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Οι περιφερειακές δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου συζητούν εάν θα κινήσουν διαδικασία μομφής, καθώς επιδιώκουν να απομακρύνουν τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, σύμφωνα με ανώτερα στελέχη που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Η UEFA, η AFC και η CONCACAF φέρονται να εξετάζουν την κίνηση αυτή, έχοντας προηγουμένως ταχθεί κατά του Ινφαντίνο μετά την πρότασή του να πουλήσει σε ιδιώτες επενδυτές μερίδιο σε διοργανώσεις της FIFA, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Δεν υπάρχει διέξοδος», δήλωσε μια πηγή μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των συζητήσεων.

«Είτε θα ακολουθήσει την ειρηνική οδό και θα αποφασίσει να μην θέσει υποψηφιότητα τον Μάρτιο είτε θα ακολουθήσει τη δύσκολη οδό», είπε το άτομο, αναφερόμενο σε πιθανή ψήφο δυσπιστίας.

Σύμφωνα με το καταστατικό της FIFA, το Συμβούλιο της FIFA μπορεί να συγκαλέσει Έκτακτο Συνέδριο ανά πάσα στιγμή, ενώ το Συμβούλιο υποχρεούται να το συγκαλέσει εάν τουλάχιστον το ένα πέμπτο των 211 ομοσπονδιών-μελών της FIFA υποβάλει γραπτό αίτημα που να καθορίζει τα θέματα που θέλουν να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

Ένα Έκτακτο Συνέδριο πρέπει στη συνέχεια να συγκληθεί εντός τριών μηνών, με κάθε συμμετέχουσα ομοσπονδία να έχει μία ψήφο. Το καταστατικό της FIFA δεν περιέχει συγκεκριμένη διάταξη που να διέπει την ψήφο δυσπιστίας στον πρόεδρό της.

Η UEFA δεν έχει σχολιάσει άμεσα το εάν συζητείται πρόταση μομφής, αλλά αντ’ αυτού αναφέρθηκε στην προηγούμενη δήλωσή της ότι η αναθεώρηση της ηγεσίας και της διακυβέρνησης της FIFA θα πρέπει να είναι «ενδελεχής και θεμελιώδης» και ότι «καμία επιλογή δεν πρέπει να εξαιρεθεί από το τραπέζι».

Η CONCACAF αρνήθηκε να σχολιάσει άμεσα, αναφερόμενη επίσης σε προηγούμενη κοινή δήλωση με την UEFA και την AFC που κατηγορούσε την ηγεσία της FIFA για θεμελιώδη παραβίαση εμπιστοσύνης.

Εκλογές FIFA τον Μάρτιο για τον Ινφαντίνο

Ο Ινφαντίνο δήλωσε ότι σκοπεύει να επιδιώξει την επανεκλογή του στο προγραμματισμένο Συνέδριο της FIFA τον Μάρτιο του 2027 και διατηρεί σημαντική υποστήριξη μεταξύ των ομοσπονδιών-μελών της FIFA, συμπεριλαμβανομένης της αφρικανικής συνομοσπονδίας CAF.

Η FIFA ζήτησε συγγνώμη από τις ομοσπονδίες-μέλη της για λάθη στον χειρισμό της πρότασης και την περασμένη εβδομάδα έξι αραβικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, συμπεριλαμβανομένου του Κατάρ και του Μαρόκου, χωρών που πρόκειται να συνδιοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο 2030, υποστήριξαν δημόσια τον Ινφαντίνο. Η ηγεσία της FIFA επιβεβαίωσε την πλήρη υποστήριξή της στον Ινφαντίνο μετά από μια συνάντηση στο Μαρόκο νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ένα ανώτερο στέλεχος που γνωρίζει το θέμα δήλωσε στο Reuters ότι ενώ μια πρόταση μομφής ευνοήθηκε από τις τρεις συνομοσπονδίες, υπήρχαν φόβοι ότι μια ανεπιτυχής πρόκληση θα ενίσχυε τον Ινφαντίνο, θα έδειχνε τη συνεχιζόμενη εκλογική του υποστήριξη και θα ενίσχυε τη θέση του ενόψει των προγραμματισμένων προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους.

Ο Ινφαντίνο έχει δεχθεί έντονες πιέσεις από την κατάρρευση της πρότασής του να πουλήσει ένα μειοψηφικό μερίδιο σε μια νέα εμπορική οντότητα της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές. Αυτή η οντότητα θα είχε τον έλεγχο των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, της κορυφαίας διοργάνωσης του αθλήματος.

Η FIFA αναφέρει ότι τα έσοδά της για τον κύκλο 2023-2026 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να προέρχεται από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Τρεις από τις έξι ηπειρωτικές συνομοσπονδίες της FIFA – UEFA, AFC και CONCACAF – αντιτάχθηκαν στην πρόταση και έκτοτε έχουν επικρίνει έντονα τον χειρισμό της από τον Ινφαντίνο, επικαλούμενοι αποτυχίες στη διαφάνεια, τη διαβούλευση και τη διακυβέρνηση.

Η κρίση επιδεινώθηκε αυτή την εβδομάδα με την αποχώρηση του Γενικού Διευθυντή Λειτουργιών της FIFA, Κέβιν Λαμούρ, ο οποίος είχε επικρίνει την επενδυτική πρόταση και δήλωσε ότι το προσωπικό είχε «εξαπατηθεί» για αυτό που περιέγραψε ως έργο ενός ατόμου. Η FIFA δεν έδωσε κανένα λόγο για την αποχώρησή του.

Ο αντιπρόεδρος της FIFA, Σάντορ Τσάνι, απέσυρε την υποστήριξή του προς τον Ινφαντίνο αυτή την εβδομάδα, λέγοντας ότι η αποχώρηση του Λαμούρ ήταν η «τελευταία σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι».

Ο Ινφαντίνο διατηρεί την υποστήριξη της CAF

Ωστόσο, οι αντίπαλοι του Ινφαντίνο αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια.

Κανένας υποψήφιος δεν έχει υποβάλει δημόσια πρόταση πριν από την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων στις 18 Νοεμβρίου και ο Ινφαντίνο διατηρεί την υποστήριξη από τμήματα των μελών της FIFA.

Ο πρόεδρος της CAF, Πατρίς Μοτσέπε, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Ινφαντίνο συνέχισε να έχει την υποστήριξη της Αφρικής και ότι το μέλλον του θα πρέπει να αποφασιστεί από τα μέλη της FIFA στις εκλογές.

Σύμφωνα με την εγκαταλελειμμένη επενδυτική πρόταση, οι ομοσπονδίες θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε έως και 20 εκατομμύρια δολάρια σε εφάπαξ κεφάλαια για υποδομές, προπονήσεις, εθνικές ομάδες, αγώνες, ποδόσφαιρο βάσης και γυναικείο ποδόσφαιρο.

Η επιρροή των συλλόγων αναμένεται να συμβάλει στην άσκηση πίεσης στον Ινφαντίνο

Η πίεση επεκτείνεται και πέρα ​​από εκείνους που έχουν δικαίωμα ψήφου στη FIFA.

Οι Ευρωπαϊκοί Ποδοσφαιρικοί Σύλλογοι (EFC), υπό την προεδρία του προέδρου της Παρί Σεν Ζερμέν, Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, και εκπροσωπούν περισσότερους από 800 συλλόγους, είναι σύμφωνοι με την UEFA και άλλους που επιδιώκουν αλλαγές στη FIFA, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Η EFC έχει προειδοποιήσει τη FIFA ότι τα μέλη της θα μπορούσαν να αρνηθούν να συμμετάσχουν σε μελλοντικά Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων ανδρών και γυναικών, εκτός εάν αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες της σχετικά με τη διακυβέρνηση και τη σχέση των συλλόγων με τη FIFA.

Οι σύλλογοι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη FIFA, αλλά ασκούν σημαντική αθλητική και εμπορική επιρροή.

Ο Μάικλ Πέιν, πρώην επικεφαλής μάρκετινγκ της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, δήλωσε ότι ακόμη και μια εκλογική νίκη για τον Ινφαντίνο δεν θα έλυνε απαραίτητα τις διαφορές.

«Είναι πολύ καλό να τα καταφέρεις με πλειοψηφία 51% με πολλά από τα μικροσκοπικά έθνη αλλά όλες τις υπερδυνάμεις του ποδοσφαίρου εναντίον σου. Πώς διοικείς τον οργανισμό;» δήλωσε ο Πέιν στο Reuters.

Κανένας χορηγός της FIFA δεν έχει επικρίνει δημόσια τον Ινφαντίνο για την κρίση.

«Οι χορηγοί απορούν λέγοντας: “Πώς γίνεται να καταφέρνεις να έχεις ένα τόσο επιτυχημένο Παγκόσμιο Κύπελλο και μετά να αυτοπυροβολείσαι στο πόδι;”» είπε ο Πέιν.

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