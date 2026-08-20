Ευρωπαϊκές μάχες: Ο ΠΑΟΚ με Μπραν στη σκιά… Κωνσταντέλια, η επιστροφή του ΟΦΗ και ο Παναθηναϊκός ως φαβορί

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Τριπλή ευρωπαϊκή μάχη για το ελληνικό ποδόσφαιρο απόψε, με τον ΟΦΗ να αντιμετωπίζει την την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Europa League, τον Παναθηναϊκό την Χράντετς Κράλοβε στο Conference και τον ΠΑΟΚ την Μπραν στην ίδια διοργάνωση.

Ο ΟΦΗ είναι… εξασφαλισμένος πως θα συνεχίσει στην Ευρώπη ακόμη κι αν αποκλειστεί, ενώ για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ο αποκλεισμός δεν θα έχει γυρισμό…

Στη σκιά της φυγής του Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ με την Μπραν

Μέσα σε ένα φορτισμένο κλίμα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπας (Πέμπτη 20/8, 20:45) την Μπραν, με στόχο να αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης στη League Phase του UEFA Conference League.

Χρονιά τεράστιων αλλαγών η φετινή για τον ΠΑΟΚ, με τα σκαμπανεβάσματα να είναι ήδη αρκετά. Η αποχώρηση του Ράζβαν Λουτσέσκου, σε συνδυασμό με την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια, έχουν δημιουργήσει ένα πολύ διαφορετικό τοπίο σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία. Προς ώρας, ο Αλέσιο Λίσι και η «ασπρόμαυρη» οικογένεια δε φαίνονται ικανοί να διαχειριστούν την όλη κατάσταση. Ο αποκλεισμός από το Europa League στα… χέρια της Άντερλεχτ με δύο ήττες (0-1 στην Τούμπα και 3-2 στις Βρυξέλλες) και, κυρίως, η μεταγραφή του «Ντέλια» στην Μπορούσια Ντόρτμουντ έχουν κάνει την κατάσταση έκρυθμη.

Η πρόκριση επί της Μπραν συνιστά πια μονόδρομο για τον ΠΑΟΚ. Το ματς στην Τούμπα θα είναι και μια μορφή… δημοψηφίσματος για τον Ιβάν Σαββίδη, που βρίσκεται στο επίκεντρο των αντιδράσεων. Μέσα σε όλα αυτά, ο Λίσι καλείται να επιλέξει την ενδεκάδα μην υπολογίζοντας στον τιμωρημένο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, αλλά και στον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ που αποχαιρέτησε συμπαίκτες και προπονητές. Δημήτρης Χατσίδης και Ανέστης Μύθου θα επωμιστούν μεγάλο φορτίο, ενώ ερωτηματικό συνιστά το αν ο Λίσι επιλέξει σύνθεση με τρία χαφ ή αν απλά βάλει τον Δημήτρη Πέλκα αντί του Κωνσταντέλια.

Ως φαβορί ο Παναθηναϊκός με την Χράντετς

Έπειτα από δύο πετυχημένες «αποστολές» στις προηγούμενες προκριματικές σειρές του Conference League (Β’ και Γ’ γύρο) απέναντι σε Πάκσι και ΤΣΣΚΑ 1948, ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του το τελικό «εμπόδιο» στο δρόμο προς τη League Phase της φετινής διοργάνωσης κι αναζητάει μία νίκη απόψε (20/9, 21:30) στο ΟΑΚΑ απέναντι στην τσεχική Χράντετς Κράλοβε, που θα ανοίξει το δρόμο για το «κυρίως πιάτο» του τρίτου τη τάξει ευρωπαϊκού Κυπέλλου της UEFA.

Χωρίς άλλα προβλήματα πέρα απ’ τον ανέτοιμο Ντάβιντε Καλάμπρια (είναι πιθανό να προλάβει τη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας) και τους «λαβωμένους» Ίνγκι Ίνγκασον και Παύλο Παντελίδη, οι «πράσινοι» θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτή τη φορά την έδρα τους και να κάνουν το πρώτο βήμα προς τη League Phase, απέναντι σε έναν πολύ επικίνδυνο αντίπαλο.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ φαίνεται πως θα επαναφέρει το 4-2-3-1 στον σχηματισμό του «τριφυλλιού», καθώς θα έχει διαθέσιμο πλέον στο δεξί άκρο της άμυνας τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα που εξέτισε την ποινή του, ενώ είναι πολύ πιθανό να αλλάξει και τον παρτενέρ του Ετιέν Καμαρά στον άξονα, δίνοντας φανέλα βασικού στον Άνταμ Τσέριν.

Από εκεί και πέρα, φαβορί για την κορυφή της επίθεσης είναι ο Σίριλ Ντέσερς, με τον Ανδρέα Τεττέη να διεκδικεί τη θέση, ενώ ο Λιβάι Γκαρσία θα ξεκινήσει πάλι δεξιά, έχοντας τον Σαντίνο Αντίνο στο αριστερό «φτερό» της επίθεσης. Στο «10» αναμένεται να πάρει θέση ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ενώ την αμυντική τετράδα μπροστά απ’ τον Ινιάκι Πένια θα συμπληρώσουν οι Ρικ φαν Ντρόνγκελεν, Στέφαν ντε Φράι και Γιώργος Κυριακόπουλος.

Η ευρωπαϊκή επιστροφή του ΟΦΗ

Την ευκαιρία να δουν την ομάδα τους να αγωνίζεται στην Ευρώπη, μετά από 26 ολόκληρα χρόνια, θα έχουν τη δυνατότητα οι φίλοι του ΟΦΗ, απόψε το βράδυ (20/8, 21:00), όταν η ομάδα του Ηρακλείου υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, στην πρώτη αναμέτρηση για τα πλέι-οφ του Europa League.

Εστω κι αν αγώνας δεν γίνεται στην παραδοσιακή έδρα του Ομίλου, το γήπεδο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», αλλά στο Παγκρήτιο Στάδιο, είναι μία ιστορική βραδιά για τον ΟΦΗ, που θα δώσει ευρωπαϊκό ματς μπροστά στους φιλάθλους του για πρώτη φορά μετά την περίοδο 2000-01 και την αναμέτρηση με τη Σλάβια Πράγας, για τον 2ο γύρο του τότε Κυπέλλου UEFA. Εκτοτε, η κρητική ομάδα έπαιξε άλλη μία φορά στο Europa League, τη σεζόν 2020-21, αλλά λόγω πανδημίας ο νοκ-άουτ προκριματικός αγώνας με τον Απόλλωνα Λεμεσού (0-1) έγινε κεκλεισμένων των θυρών.

Η κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας πέρυσι, με τη νίκη επί του ΠΑΟΚ στον τελικό, έδωσε στο συγκρότημα του Χρήστου Κόντη το απευθείας εισιτήριο για τα πλέι-οφ της διοργάνωσης και του εξασφάλισε την παρθενική του συμμετοχή σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αφού σε περίπτωση αποκλεισμού, οι «ασπρόμαυροι» θα συνεχίσουν στο Conference League.

Το δεδομένο αυτό σίγουρα μειώνει την πίεση για τους παίκτες του ΟΦΗ, χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά ότι δεν θα κυνηγήσουν με όλες τις δυνάμεις τους την πρόκριση, αρχικά στο Παγκρήτιο και εν συνεχεία στη ρεβάνς της Σόφιας (27/8, 21:00). Οι κυπελλούχοι Ελλάδας ξεκίνησαν τη φετινή σεζόν κατακτώντας ακόμη ένα τρόπαιο, χάρη στη νίκη τους (στα πέναλτι) επί της ΑΕΚ στο σούπερ καπ, κι αυτό παρότι το καλοκαίρι αποχαιρέτησαν ποδοσφαιριστές με σημαντική συνεισφορά τα τελευταία χρόνια, όπως ο Χουάν Νέιρα, ο Λεβάν Σενγκέλια, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο Εντι Σαλσίδο και ο Φίλιπ Μπαϊνοβιτς. Η απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη και του Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα προσδίδουν «ενέσεις» εμπειρίας σε ένα αρκετά νεανικό σύνολο, που πάντως διακρίνεται για τον σαφή αγωνιστικό του προσανατολισμό.

Απέναντι στον ΟΦΗ θα βρεθεί η ιστορικότερη ομάδα της Βουλγαρίας, την τροπαιοθήκη της οποίας κοσμούν 31 πρωταθλήματα και 22 κύπελλα, ενώ παράλληλα συνιστά τον πλέον επιτυχημένο σύλλογο της γειτονικής χώρας στην Ευρώπη, με συμμετοχή σε δύο ημιτελικούς Κυπέλλου Πρωταθλητριών (1967, 1982) και άλλη μία στην τετράδα του Κυπέλλου Κυπελλούχων (1989). Την τελευταία 20ετία έχει χάσει την πρωτοκαθεδρία και αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, που οδήγησαν στον υποβιβασμό της στη Γ΄ κατηγορία, το 2015. Επανήλθε έναν χρόνο αργότερα, μέσω συγχώνευσης με τη Λίτεξ Λόβετς, και έκτοτε προσπαθεί να ξαναβρεί τη χαμένη αίγλη της.

Σε αντίθεση με τον ΟΦΗ, που έχει δώσει μόλις έναν επίσημο αγώνα τη φετινή χρονιά, η ΤΣΣΚΑ μετράει ήδη έντεκα επίσημα ματς. Στις πρώτες πέντε αγωνιστικές του βουλγαρικού πρωταθλήματος έχει τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία (0-0 με τη Σλάβια Σόφιας στην πρεμιέρα), ενώ στο Europa League ξεκίνησε από τον Α΄ προκριματικό γύρο και απέκλεισε διαδοχικά, τη Ντέρι Σίτι από την Ιρλανδία (3-2 εντός και 2-1 εκτός), την Καραμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν (5-4 στα πέναλτι, μετά από δύο «λευκές» ισοπαλίες) και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (νίκησε 3-0 ως τυπικά φιλοξενούμενη στο Μπατούμι και ηττήθηκε 3-1 στη Σόφια).

Προπονητής της ομάδας είναι ο 47χρονος Χρίστο Γιάνεφ, άλλοτε διεθνής ποδοσφαιριστής που μάλιστα είχε περάσει και από την Ελλάδα, αγωνιζόμενος στον Παναιτωλικό.

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