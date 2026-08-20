Το γήπεδο του Παναθηναϊκού παίρνει σάρκα και οστά: Νέο βίντεο με τις εργασίες στον Βοτανικό

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Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε νέο βίντεο με τις εργασίες στο γήπεδο του Βοτανικού, οι οποίες προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς.

Το έργο για το νέο «σπίτι» των «πρασίνων» που θα ανοίξει την επόμενη σεζόν παίρνει σάρκα και οστά, με τις κερκίδες να έχουν τοποθετηθεί σε σημαντικά μεγάλο βαθμό.

Το γήπεδο έχει αρχίσει να παίρνει την τελική του μορφή, με τις εξέδρες και τους πυλώνες να έχουν τοποθετηθεί εδώ και μερικές εβδομάδες.

Υπολογίζεται ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί πάνω του 50% του έργου, ενώ θα παραδοθεί τον Μάιο του 2027.

Δείτε το βίντεο:

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