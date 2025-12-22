Βοτανικός: Μπήκε η πρώτη κερκίδα του νέου γηπέδου – «Μια ξεχωριστή μέρα για τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα» (photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την εγκατάσταση της πρώτης κερκίδας στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό γνωστοποίησε -με ανάρτησή του στο Facebook- ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.
«Μια ξεχωριστή μέρα για τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα.
Σήμερα μπήκε η πρώτη κερκίδα στο νέο γήπεδο και μέσα στην ημέρα τοποθετούνται συνολικά 15.
Το έργο προχωρά δυναμικά και μας γεμίζει αισιοδοξία.
Συνεχίζουμε δυνατά!», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Δούκας.
