ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 15:28
22.12.2025 14:31

Βοτανικός: Μπήκε η πρώτη κερκίδα του νέου γηπέδου – «Μια ξεχωριστή μέρα για τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα» (photos)

22.12.2025 14:31
Την εγκατάσταση της πρώτης κερκίδας στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό γνωστοποίησε -με ανάρτησή του στο Facebook- ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Μια ξεχωριστή μέρα για τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα.

Σήμερα μπήκε η πρώτη κερκίδα στο νέο γήπεδο και μέσα στην ημέρα τοποθετούνται συνολικά 15.

Το έργο προχωρά δυναμικά και μας γεμίζει αισιοδοξία.

Συνεχίζουμε δυνατά!», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Δούκας.

