Super League: Ανατροπή κορυφής για την ΑΕΚ, στο -1 ο Ολυμπιακός, 3ος ο ΠΑΟΚ που πήρε το ντέρμπι με τον ΠΑΟ

Η ΑΕΚ επικράτησε με ανατροπή 2-1 του ΟΦΗ στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Super League και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, εκμεταλλευόμενη την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Κηφισιά. Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ παρέμεινε σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, μετά τη νίκη του με 2-0 επί του Παναθηναϊκού.

Η Ένωση σημείωσε την έβδομη διαδοχική της νίκη στο πρωτάθλημα και ολοκλήρωσε το 2025 ως πρωτοπόρος, με τον Ολυμπιακό να ακολουθεί σε απόσταση ενός βαθμού και τον ΠΑΟΚ στο -2, σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική μάχη στην κορυφή.

Κερδισμένος της αγωνιστικής ήταν και ο ΠΑΟΚ, που μείωσε τη διαφορά από τον Ολυμπιακό, ενώ ο Παναθηναϊκός απώλεσε νέο έδαφος στη βαθμολογία και παραμένει εκτός της πρώτης πεντάδας.

Ξανά με ανατροπή στην κορυφή η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ πέτυχε το στόχο της και κλείνει το 2025 ως πρωτοπόρος της Super League. Μόλις τρία 24ωρα μετά την επική ανατροπή εναντίον της Κραϊόβα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πέτυχε νέο come back αυτή τη φορά επί του ΟΦΗ με 2-1 στην OPAP Arena. Οι Κρητικοί προηγήθηκαν στο 2΄ με τον Σαλσέδο, αλλά ο Λιούμπιτσιτς στο 54΄ και ο Γιόβιτς στο 67΄ υπέγραψαν τη νίκη της ΑΕΚ στην αυλαία της 15ης αγωνιστικής της Super League.

Βραδινός… περίπατος του ΠΑΟΚ

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση και στηριζόμενος στη μεσοεπιθετική του γραμμή, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε πιο εύκολα από ό,τι θα περίμενε κι ο ίδιος ο… Ράζβαν Λουτσέσκου με 2-0 του Παναθηναϊκού. Τα γκολ των «ασπρόμαυρων» σημείωσαν οι Γιάννης Κωνσταντέλιας (39’) και Ανέστης Μύθου (53’) κι ενώ οι Θεσσαλονικείς θα μπορούσαν να πετύχουν πολλά περισσότερα αν δεν ήταν ο Κωνσταντίνος Κότσαρης. Ο 29χρονος τερματοφύλακας έσωσε τους «πράσινους» σε ουκ ολίγες περιπτώσεις ενώ, από την άλλη, οι… δύο τερματοφύλακες του ΠΑΟΚ ουσιαστικά ήταν θεατές.

Φωτιά στο πρωτάθλημα έβαλε η Κηφισιά

Μία ψυχωμένη και άριστα στημένη στον αγωνιστικό χώρο Κηφισιά, στο τελευταίο ματς του συγκινημένου Ανδρέα Τεττέη (έβαλε τα κλάματα κατά την αλλαγή του) με την φανέλα της (ο νεαρός από την 1η Ιανουαρίου θα αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό), υποχρέωσε σε ισοπαλία, 1-1, τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης) και, πλέον, το πρωτάθλημα πήρε… φωτιά. Ο Ολυμπιακός πήρε πολύ νωρίς το προβάδισμα με το πέναλτι του Ταρέμι στο 19′, που κέρδισε ο ίδιος ο Ιρανός από μαρκάρισμα του Πέτκοφ. Στο 23′, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ισοφάρισε σε 1-1 με τον Παντελίδη, αποτέλεσμα που εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΚ και τον προσπέρασε στη βαθμολογία..

Το απόλυτο… μηδέν στη Λάρισα

Σ’ ένα μεγαλοπρεπέστατο…. μηδέν σε όλα εξελίχθηκε η σημερινή αναμέτρηση, ΑΕΛ-Ατρόμητος, με το τελικό 0-0 να αποτυπώνει περίτρανα την εικόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στα δύο 45λεπτα. Σαφώς και το αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε καθόλου τους γηπεδούχους, που «καίγονταν» για το «τρίποντο» περισσότερο από τον αντίπαλό τους. Δεν τα κατάφεραν για μία ακόμη φορά μέσα στην έδρα τους και, πλέον, οι διακοπές των γιορτών θα τους βρουν στην προετελευταία θέση με 9 βαθμούς. Τέσσερις περισσότερους (10η θέση) για το συγκρότημα του Ντούσαν Κέρκεζ, που ήρθε στη Λάρισα για να μην χάσει και πέτυχε το στόχο του.

Ο Σιαμπάνης «κατέβασε ρολά» και ο Βόλος νίκησε 1-0 τον Παναιτωλικό

Έξι μέρες μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ο Βόλος αντέδρασε. Νίκησε 1-0 στο Πανθεσσαλικό τον Παναιτωλικό και η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των γιορτών, βρίσκει τους Θεσσαλούς στην 5η θέση. Η δεύτερη σερί ήττα για τους Αγρινιώτες, μετά το βαρύ 5-0 από την ΑΕΚ θα τους διατηρήσει στην 9η.

Με «κέρβερο» Αθανασιάδη ο Άρης «άλωσε» την Τρίπολη

Χαρούμενες γιορτές θα κάνει ο Άρης, καθώς η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ επικράτησε 1-0 του Αστέρα Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στο τελευταίο παιχνίδι τους για το 2025. Το αυτογκόλ του Ρόμπερτ Ιβάνοφ στο 22ο λεπτό ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά ανάμεσα στις δυο ομάδες, σε ένα παιχνίδι που έγινε καλύτερο στο δεύτερο μέρος. Εκεί, όμως, «μίλησε» ο Γιώργος Αθανασιάδης, που σταμάτησε τους Χουλιάν Μπαρτόλο και Νίκο Καλτσά, δίνοντας το «τρίποντο» στην ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ.

Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής της Super League και η βαθμολογία:

Αστέρας Τρίπολης – Άρης 0-1

Βόλος – Παναιτωλικός 1-0

Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1

ΑΕΛ – Ατρόμητος 0-0

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 22/12, 18:00

Η βαθμολογία (σε 15 αγώνες)

ΑΕΚ 37 Ολυμπιακός 36 ΠΑΟΚ 35 Λεβαδειακός 25 -14αγ. Βόλος 22 Παναθηναϊκός 22 -14αγ. Άρης 20 Κηφισιά 18 Παναιτωλικός 15 Αστέρας Τρίπολης 13 Ατρόμητος 13 ΟΦΗ 12 -14αγ. ΑΕΛ 9 Πανσερραϊκός 5 -14αγ.

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0: Έκανε περίπατο το ντέρμπι στην Τούμπα ο «Δικέφαλος»

ΑΕΛ-Ατρόμητος 0-0: Τα πάντα μηδέν στη Λάρισα

Παναθηναϊκός: Πρόστιμο 26.500 ευρώ για το ματς με την Στουρμ Γκρατς