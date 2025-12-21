search
ΑΕΛ-Ατρόμητος 0-0: Τα πάντα μηδέν στη Λάρισα

21.12.2025 20:07
aelAtr

Σε ένα μεγαλοπρεπέστατο…. μηδέν σε όλα εξελίχθηκε η σημερινή αναμέτρηση, ΑΕΛΑτρόμητος, για την 15η αγωνιστική της Super League, με το τελικό 0-0 να αποτυπώνει περίτρανα την εικόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στα δύο 45λεπτα. 

Σαφώς και το αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε καθόλου τους γηπεδούχους, που «καίγονταν» για το «τρίποντο» περισσότερο από τον αντίπαλό τους. Δεν τα κατάφεραν για μία ακόμη φορά μέσα στην έδρα τους και, πλέον, οι διακοπές των γιορτών θα τους βρουν στην προετελευταία θέση με 9 βαθμούς. Τέσσερις περισσότερους (10η θέση) για το συγκρότημα του Ντούσαν Κέρκεζ, που ήρθε στη Λάρισα για να μην χάσει και πέτυχε το στόχο του.      

Το πρώτο 45λεπτο δεν είχε καμία «καθαρή» ευκαιρία για κάποια ομάδα. Η ΑΕΛ ήταν καλύτερη, προσπάθησε κυρίως από τα πλάγια με τον Αποστολάκη να γίνει απειλητική, αλλά όλα τελείωναν έξω από την περιοχή του Χουτεσιώτη. Από την πλευρά τους οι Περιστεριώτες προτίμησαν να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο πώς θα οργανωθούν καλύτερα στην άμυνά τους και λιγότερο στο πώς θα επιτεθούν για να κάνουν τη ζημιά στους Θεσσαλούς. 

Το σουτ του Τούπτα στο 7′, που δεν ανησύχησε τον Χουτεσιώτη, ήταν η πρώτη τελική στο ματς για λογαριασμό της ΑΕΛ. Χρειάστηκε να περάσουν 26 λεπτά για να σημειωθεί κάποια αξιόλογη φάση. Και πάλι οι «βυσσινί» ήταν αυτοί που απείλησαν, με τον Γκαράτε στο 33′ να πιάνει το σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά για ακόμη φορά ο γκολκίπερ του Ατρόμητου βρισκόταν σε σωστή θέση και μπλόκαρε.

Διατεθειμένος να ρισκάρει πιο πολύ στο β’ μέρος παρουσιάστηκε ο Ατρόμητος. Οι φιλοξενούμενοι ήταν σαφώς πιο επιθετικοί από τα πρώτα λεπτά και στο 55′ είχαν το πρώτο σουτ με τον Μίχορλ που πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Αναγνωστόπουλου. Άλλο ένα του Ατανάσοφ στο 90′ μπλόκαρε ξανά ο Χουτεσιώτης.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε, οι δύο ομάδες δεν ρίσκαραν κι έτσι το 0-0 παρέμεινε μέχρι το σφύριγμα της λήξηες. 

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης
Κίτρινες: Πέρες, Κοσονού – Τσαντίλας, Κίνι, Μίχορλ, Καραμάνης, Γκαρσία 

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης (73′ Δεληγιαννίδης), Παντελάκης, Φεριγκρά, Κοσονού, Μούργος (81′ Χατζηστραβός), Σαγάλ (74′ Ουάρντα), Σουρλής (81′ Ατανάσοφ), Τούπτα, Πέρες, Γκαράτε (66′ Πασάς)

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Γιουμπιτάνα (90’+1 Τζοβάρας), Καραμάνης, Τσιγγάρας, Μπάκου (85′ Γκαρσία), Μίχορλ, Τσαντίλας (65′ Φαν Βερτ)

