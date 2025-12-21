Δεν του άρεσε του Καραπαπά η διαιτησία Ευαγγέλου: «Μάλλον μπερδέψατε την καλή μας πρόθεση με κάτι άλλο»

Το 1-1 με την αξιόμαχη Κηφισιά δεν έπεσε καλά στις τάξεις του Ολυμπιακού. Μετά την απίστευτη δήλωση του προπονητή Μπεντιλίμπαρ ότι θα έπρεπε να δοθούν… 20′ καθυστερήσεις, ήρθε ο διοικητικός παράγοντας των Ερυθρόλευκων Κώστας Καραπαπάς για να εκφράσει τις διαμαρτυρίες της ομάδας για τη διαιτησία του Ευαγγέλου και να αφήσει διάφορα υπονοούμενα.

Ο Κώστας Καραπαπάς ευχήθηκε… καλά Χριστούγεννα με ανάρτησή του στο Instagram, μετά το στραβοπάτημα του Ολυμπιακού με την Κηφισιά, αφήνοντας να εννοηθεί πως έχει ένσταση για μία φάση που κατά την εκτίμηση της ομάδας του δεν της δόθηκε πέναλτι.

«Νέοι κανονισμοί;;; Αυτό το πέναλτι δεν το είδε ο διαιτητής! Δεν το είδε ο VAR, δεν θα το δει και ο Λανουά… Μάλλον μπερδέψατε την καλή μας πρόθεση με κάτι άλλο. Καλά Χριστούγεννα και οπλιστείτε με υπομονή. Αρχίζει η ταινία…», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τα παράπονα των ερυθρόλευκων από τη διαιτησία Ευαγγέλου.

Διαβάστε επίσης:

Super League: «Αντίο» στο 2025 με ντέρμπι στην Τούμπα

Λύγισε ο Ανδρέας Τετέι: «Ένα ταξίδι έφτασε στο τέλος του» (Video)

Ολυμπιακός-Κηφισιά 1-1: Στραβοπάτημα για τους πρωταθλητές και «φωτιά» στο πρωτάθλημα