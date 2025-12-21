search
21.12.2025 10:01

Λύγισε ο Ανδρέας Τετέι: «Ένα ταξίδι έφτασε στο τέλος του» (Video)

21.12.2025 10:01
tetei

O Ανδρέας Τετέι «λύγισε» στο τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Κηφισιάς στο ματς με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο διεθνής Έλληνας φορ -ο οποίος έχει υπογράψει εδώ και καιρό στον Παναθηναϊκό, στον οποίο θα ενσωματωθεί από την 1η Ιανουαρίου- δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν έγινε αλλαγή, με τον Σεμπάστιαν Λέτο να τον αγκαλιάζει.

Ο Τετέι, που έβαλε 45 γκολ για την Κηφισιά σε 135 συμμετοχές, στην τελευταία του συνέντευξή με την ομάδα των βορείων προαστίων, ανέφερε: «Η αλήθεια είναι ότι ένα ταξίδι έχει φτάσει στο τέλος του και είναι η σειρά μου να προχωρήσω και εγώ στα δικά μου βήματα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την Κηφισιά και ποιος ξέρει στο μέλλον ίσως επιστρέψω».

«Το έχεις σκεφτεί ότι θα βρεις τους συμπαίκτες σου ως αντιπάλους στον 2ο γύρο;», τον ρώτησε ο δημοσιογράφος προσπαθώντας να… ελαφρύνει το κλίμα. «Όχι, δεν το σκεφτόμουν καθόλου. Απλά είχα στο μυαλό μου αυτές τις ημέρες να περάσω όσο πιο ευχάριστα γινόταν αυτές τις τελευταίες στιγμές», πρόσθεσε, εμφανώς συγκινημένος.

Ολυμπιακός-Κηφισιά 1-1: Στραβοπάτημα για τους πρωταθλητές και «φωτιά» στο πρωτάθλημα

Βόλος-Παναιτωλικός 1-0: «Κατέβασε ρολά» ο Σιαμπάνης και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του

Αστέρας Τρίπολης-Άρης 0-1: Καλές γιορτές για την ομάδα του Χιμένεθ

