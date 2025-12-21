Λύγισε ο Ανδρέας Τετέι: «Ένα ταξίδι έφτασε στο τέλος του» (Video)

O Ανδρέας Τετέι «λύγισε» στο τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Κηφισιάς στο ματς με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο διεθνής Έλληνας φορ -ο οποίος έχει υπογράψει εδώ και καιρό στον Παναθηναϊκό, στον οποίο θα ενσωματωθεί από την 1η Ιανουαρίου- δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν έγινε αλλαγή, με τον Σεμπάστιαν Λέτο να τον αγκαλιάζει.

Ενα παιδί με καρδιά και συναίσθημα.

Συγκλονιστικός Τεττέη, λύγισε στην τελευταία του συνέντευξη ως παίκτης της Κηφισιάς, δείτε βίντεο

Ο 24χρονος επιθετικός δεν άντεξε στο δικό του Last Dance με τη φανέλα της Κηφισιάς και έφυγε βουρκωμένος pic.twitter.com/JJets0DO56 — Marka2‼️ (@Marka2free) December 20, 2025

Ο Τετέι, που έβαλε 45 γκολ για την Κηφισιά σε 135 συμμετοχές, στην τελευταία του συνέντευξή με την ομάδα των βορείων προαστίων, ανέφερε: «Η αλήθεια είναι ότι ένα ταξίδι έχει φτάσει στο τέλος του και είναι η σειρά μου να προχωρήσω και εγώ στα δικά μου βήματα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την Κηφισιά και ποιος ξέρει στο μέλλον ίσως επιστρέψω».

«Το έχεις σκεφτεί ότι θα βρεις τους συμπαίκτες σου ως αντιπάλους στον 2ο γύρο;», τον ρώτησε ο δημοσιογράφος προσπαθώντας να… ελαφρύνει το κλίμα. «Όχι, δεν το σκεφτόμουν καθόλου. Απλά είχα στο μυαλό μου αυτές τις ημέρες να περάσω όσο πιο ευχάριστα γινόταν αυτές τις τελευταίες στιγμές», πρόσθεσε, εμφανώς συγκινημένος.

