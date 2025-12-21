search
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

21.12.2025 15:40

Συγκινητική κίνηση από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού: Πέταξαν λούτρινα κουκλάκια για το «Χαμόγελο του Παιδιού» στο παρκέ (Video)



Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησαν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού πριν από το παιχνίδι της Α1 μπάσκετ γυναικών με τον Πανσερραϊκό στο «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Πριν από το τζάμπολ πέταξαν στο παρκέ λούτρινα κουκλάκια τα οποία μαζεύτηκαν από τις αθλήτριες και τους ανθρώπους των ομάδων και θα δοθούν στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σπουδαία κίνηση από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού: Πέταξαν λούτρινα κουκλάκια για το «Χαμόγελο του Παιδιού» στο παρκέ, βίντεο και φωτογραφίες
Τα κουκλάκια θα παραδοθούν άμεσα στα παιδιά των δομών του οργανισμού. 

