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20.08.2026 10:56

Κέντρικ Ναν: Το πρώτο μήνυμα μετά το χειρουργείο – «Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει»

20.08.2026 10:56
nunn
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Ο Κέντρικ Ναν υποβλήθηκε σε επιτυχημένη αρθροσκοπική μηνισκεκτομή μετά από ρήξη μηνίσκου που υπέστη σε ατομική προπόνηση.
  • Ο χρόνος αποθεραπείας του Αμερικανού γκαρντ υπολογίζεται σε έξι έως οκτώ εβδομάδες, γεγονός που καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή του στους πρώτους αγώνες της Ευρωλίγκας.
  • Ο παίκτης αναμένεται να χάσει την προετοιμασία της ομάδας του, ενώ παράλληλα εκκρεμεί η ποινή αποκλεισμού δύο αγωνιστικών από το ελληνικό πρωτάθλημα.
  • Η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση τοποθετείται χρονικά στα μέσα Οκτωβρίου, ανάλογα με την πορεία της αποκατάστασής του.

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Ο σταρ του Παναθηναϊκού έστειλε το πρώτο του μήνυμα μετά την επέμβαση στο δεξί γόνατο, με την επιστροφή του στη δράση να υπολογίζεται σε έξι έως οκτώ εβδομάδες.

Ο Κέντρικ Ναν υποβλήθηκε την Τετάρτη (19/8) σε επιτυχημένη αρθροσκοπική μερική μηνισκεκτομή, μετά τη ρήξη έσω μηνίσκου που υπέστη κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού εμφανίστηκε αισιόδοξος μετά το χειρουργείο, στέλνοντας το πρώτο του μήνυμα μέσω των κοινωνικών δικτύων.

«Η μηχανή χρειάστηκε ένα update. Μια καλύτερη έκδοση φορτώνει. Το σχέδιο του Θεού! Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει!», ανέφερε.

Πότε υπολογίζεται η επιστροφή του Ναν

Ο χρόνος αποθεραπείας υπολογίζεται σε έξι έως οκτώ εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι ο Ναν θα μπορούσε να επιστρέψει σε πλήρεις προπονήσεις μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου και 14 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι αμέσως έτοιμος να αγωνιστεί, καθώς θα έχει χάσει ουσιαστικά ολόκληρη την προετοιμασία του Παναθηναϊκού.

Τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας που κινδυνεύει να χάσει

Η Ευρωλίγκα αρχίζει στις 24 Σεπτεμβρίου και το πρόγραμμα των «πράσινων» είναι ιδιαίτερα πυκνό:

  • 24/9: Παναθηναϊκός – Παρί
  • 30/9: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν
  • 2/10: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ
  • 8/10: Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε
  • 13/10: Παρτίζαν – Παναθηναϊκός
  • 16/10: Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ

Η απουσία του Ναν από την πρεμιέρα απέναντι στην Παρί στις 24 Σεπτεμβρίου θεωρείται δεδομένη, ενώ εξαιρετικά δύσκολη είναι και η συμμετοχή του στα παιχνίδια με Βιλερμπάν και Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Στις 8 Οκτωβρίου, απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, θα έχουν συμπληρωθεί επτά εβδομάδες από την επέμβαση και η παρουσία του θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποκατάστασης.

Το εκτός έδρας παιχνίδι με την Παρτίζαν στις 13 Οκτωβρίου διεξάγεται μία ημέρα πριν συμπληρωθούν οκτώ εβδομάδες από το χειρουργείο.

Εφόσον ο Παναθηναϊκός επιλέξει να μην πάρει κανένα ρίσκο με τον κορυφαίο σκόρερ του, η αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στις 16 Οκτωβρίου αποτελεί αυτή τη στιγμή το ασφαλέστερο χρονικά ορόσημο για την επιστροφή του.

Θα έχανε ούτως ή άλλως τα δύο πρώτα ματς στην Ελλάδα

Σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, ο Ναν έχει ποινή αποκλεισμού δύο αγωνιστικών από τους περσινούς τελικούς με τον Ολυμπιακό, η οποία του επιβλήθηκε μετά τα επεισόδια στον πέμπτο τελικό στο ΣΕΦ.

Έτσι, θα έχανε ούτως ή άλλως τα δύο πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στη Stoiximan GBL, ανεξάρτητα από τον τραυματισμό του.

Οι αντίπαλοι των «πράσινων» στις δύο πρώτες αγωνιστικές δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, καθώς δεν έχει δημοσιοποιηθεί το πλήρες πρόγραμμα της νέας σεζόν.

Για τον Παναθηναϊκό, επομένως, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Ευρώπη, καθώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα πραγματοποιήσει σχεδόν ολόκληρη την προετοιμασία χωρίς έναν από τους σημαντικότερους παίκτες του και, εκτός απροόπτου, θα ξεκινήσει και την Ευρωλίγκα χωρίς τον Ναν.

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