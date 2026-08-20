Γιάννης Κωνσταντέλιας: Κανονικά στην αποστολή της Ντόρτμουντ στον τελικό του Σούπερ Καπ με την Μπάγερν

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στα αγωνιστικά σχέδια της νέας του ομάδας, της Ντόρτμουντ, περιλαμβάνεται πλέον κανονικά ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και είναι μάλιστα πιθανό να κάνει άμεσα την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της.



Ο τεχνικός της Μπορούσια, Νίκο Κόβατς σε δηλώσεις του, τόνισε πως ο Έλληνας διεθνής θα είναι στην αποστολή για τον τελικό του Σούπερ Καπ με την Μπάγερν Μονάχου, που θα γίνει το Σάββατο (22/8).

Είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς και το ματς (που είναι μονό, δεν υπάρχει ρεβάνς) θα γίνει στην έδρα της Μπορούσια.



«Ο Γιάννης φτάνει σήμερα (20/8) το απόγευμα. Εκείνος και ο Τζόι Φέρμαν βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα. Αμφότεροι είναι έτοιμοι να αγωνιστούν. Δεν βρίσκω λόγο να μην είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με την Μπάγερν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κόβατς.

Niko Kovac:



"Waldi can play on Saturday. Carney trained with the team for the first time today. The squad is pretty full. We’ll have to drop a few players. Giannis arrives this evening. Joey and he are in top form. Both are physically ready to play. I don’t see any problem with… pic.twitter.com/kSVvSHTswA — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) August 20, 2026

Το Σούπερ Καπ από πέρυσι φέρει το όνομα του Φραντς Μπεκενμπάουερ στη μνήμη του κορυφαίου Γερμανού ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2024.

Διαβάστε επίσης:

Αντιμέτωπος με πρόταση μομφής ο Ινφαντίνο – «Είτε θα αποχωρήσει ήρεμα μόνος του είτε θα ακολουθήσει τη δύσκολη οδό»

Το γήπεδο του Παναθηναϊκού παίρνει σάρκα και οστά: Νέο βίντεο με τις εργασίες στον Βοτανικό

Ευρωπαϊκές μάχες: Ο ΠΑΟΚ με Μπραν στη σκιά… Κωνσταντέλια, η επιστροφή του ΟΦΗ και ο Παναθηναϊκός ως φαβορί











