Γιάννης Κωνσταντέλιας: Κανονικά στην αποστολή της Ντόρτμουντ στον τελικό του Σούπερ Καπ με την Μπάγερν

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Στα αγωνιστικά σχέδια της νέας του ομάδας, της Ντόρτμουντ, περιλαμβάνεται πλέον κανονικά ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και είναι μάλιστα πιθανό να κάνει άμεσα την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της.
Ο τεχνικός της Μπορούσια, Νίκο Κόβατς σε δηλώσεις του, τόνισε πως ο Έλληνας διεθνής θα είναι στην αποστολή για τον τελικό του Σούπερ Καπ με την Μπάγερν Μονάχου, που θα γίνει το Σάββατο (22/8).
Είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς και το ματς (που είναι μονό, δεν υπάρχει ρεβάνς) θα γίνει στην έδρα της Μπορούσια.
«Ο Γιάννης φτάνει σήμερα (20/8) το απόγευμα. Εκείνος και ο Τζόι Φέρμαν βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα. Αμφότεροι είναι έτοιμοι να αγωνιστούν. Δεν βρίσκω λόγο να μην είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με την Μπάγερν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κόβατς.
Το Σούπερ Καπ από πέρυσι φέρει το όνομα του Φραντς Μπεκενμπάουερ στη μνήμη του κορυφαίου Γερμανού ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2024.
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