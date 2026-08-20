Ο Πιερρακάκης απαντά – και στην αντιπολίτευση – γιατί η χώρα αποπληρώνει πρόωρα χρέος

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Το ποσό των 370 εκατομμυρίων το χρόνο και συνολικά 2,6 δισ. στην επταετία γλιτώνει η χώρα από την πρόωρη αποπληρωμή 12,8 δισ. που κάνει τώρα, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.
Σε ένα κατατοπιστικό και αναλυτικό των αριθμητικών δεδομένων, αλλά και των ευρωπαϊκών κανόνων, βίντεο ο κ. Πιερρακάκης απαντά και στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης γιατί η κυβέρνηση δεν διέθεσε τα χρήματα αυτά για κοινωνική πολιτική.
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