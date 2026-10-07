ISOMAT: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της ALFA ALFA ENERGY και εντάσσει το brand ESHA στον Όμιλο

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Σε διεύρυνση της παραγωγικής και εμπορικής της παρουσίας στον χώρο των κατασκευών προχωρά η ISOMAT, ολοκληρώνοντας την εξαγορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ALFA ALFA ENERGY Α.Β.Ε.Ε., στην οποία ανήκει το brand ESHA. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω της νεοσύστατης θυγατρικής ISOMAT BITUMEN Α.Ε. και αποτελεί μέρος του σχεδιασμού του ομίλου για επέκταση σε νέες κατηγορίες προϊόντων και ενίσχυση της δραστηριότητάς του στην Ελλάδα και στις αγορές του εξωτερικού.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας ακολουθεί την ανάδειξη της ISOMAT ως προτιμητέου επενδυτή στη διαδικασία εξυγίανσης και μεταβίβασης της ALFA ALFA ENERGY. Με τη συγκεκριμένη κίνηση, ο όμιλος αποκτά πρόσβαση σε ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων που συμπληρώνει τις υφιστάμενες δραστηριότητές του και ενισχύει τη θέση του κυρίως στους τομείς της στεγανοποίησης και των έργων υποδομής.

Επέκταση στις ασφαλτικές μεμβράνες και την οδοποιία

Η ESHA διαθέτει πολυετή παρουσία στην ελληνική αγορά, με δραστηριότητα στην ανάπτυξη και παραγωγή ασφαλτικών μεμβρανών, ασφαλτικών προϊόντων και υλικών οδοποιίας. Πρόκειται για κατηγορίες οι οποίες συνδέονται άμεσα με την οικοδομική δραστηριότητα, τη συντήρηση κτιρίων και τα έργα υποδομών, τομείς στους οποίους η ISOMAT επιδιώκει να διευρύνει περαιτέρω το αποτύπωμά της.

Η ενσωμάτωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας διαφοροποιεί ταυτόχρονα το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου, ο οποίος έως σήμερα έχει ως βασικό αντικείμενο τα δομικά χημικά, τα κονιάματα και τα χρώματα. Η νέα θυγατρική ISOMAT BITUMEN δημιουργεί έτσι έναν ξεχωριστό πυλώνα δραστηριότητας γύρω από τα ασφαλτικά προϊόντα.

Η εξαγορά συνδέεται επίσης με τον σχεδιασμό της εταιρείας για διεύρυνση της παραγωγικής της βάσης και για αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των υφιστάμενων και των νέων προϊόντων. Παράλληλα, η διεθνής παρουσία της ISOMAT μπορεί να δημιουργήσει δυνατότητες για ανάπτυξη των προϊόντων ESHA και εκτός της ελληνικής αγοράς.

Παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες

Ο όμιλος ISOMAT διαθέτει σήμερα τρεις παραγωγικές μονάδες, μία στην Ελλάδα και δύο μέσω θυγατρικών σε Ρουμανία και Σερβία. Παράλληλα, λειτουργεί τέσσερις εμπορικές θυγατρικές σε Γερμανία, Βουλγαρία, Σλοβενία και Κροατία, ενώ πραγματοποιεί εξαγωγές σε περισσότερες από 80 χώρες.

Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει πάνω από 350 προϊόντα, ενώ διατηρεί επτά εργαστήρια Έρευνας και Ανάπτυξης και τρία εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου.

Η απόκτηση της ALFA ALFA ENERGY έρχεται να προστεθεί στην προσπάθεια του ομίλου να αυξήσει το μέγεθος και την παραγωγική του εμβέλεια, αξιοποιώντας παράλληλα την αυξημένη δραστηριότητα που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στις κατασκευές και στα έργα υποδομών.

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