Αεροσκάφος συγκρούστηκε στον αέρα με ελικόπτερο της αστυνομίας στην Πενσυλβάνια – Νεκρός ο πιλότος, δύο αστυνομικοί τραυματίες

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Ο πιλότος ενός μικρού αεροπλάνου σκοτώθηκε και δύο αστυνομικοί της πολιτειακής αστυνομίας της Πενσυλβάνια τραυματίστηκαν, όταν συγκρούστηκαν στον αέρα κοντά στο αεροδρόμιο Καρλάιλ στην κοιλάδα Κάμπερλαντ της Πενσυλβάνια το βράδυ της Τετάρτης, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Το αεροπλάνο Cessna 150 συγκρούστηκε με ένα ελικόπτερο Bell 407, το οποίο πραγματοποιούσε εκπαιδευτική άσκηση δήλωσε στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου ο υπηρεσιακός επίτροπος της αστυνομίας της πολιτείας της Πενσυλβάνια, συνταγματάρχης Τζορτζ Μπίβενς.

Το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Κάμπερλαντ αναγνώρισε την Πέμπτη τον πιλότο του Cessna ως τον Πολ Σοκολόσκι, 57 ετών, από το Χέρσεϊ της Πενσυλβάνια. Ήταν ο μοναδικός επιβάτης του αεροπλάνου, ανέφερε η αστυνομία της πολιτείας.

The pilot of a small plane was killed and two Pennsylvania State Police troopers were injured after the plane collided midair with a state police helicopter. @ABC News' Aaron Katersky reports. https://t.co/nWrdXt9QV3 pic.twitter.com/GO55muUyYQ — ABC News (@ABC) August 20, 2026

Δύο αξιωματούχοι της αστυνομίας, που επέβαιναν στο ελικόπτερο, τραυματίστηκαν, αλλά αναμένεται να αναρρώσουν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια, Τζος Σαπίρο.

«Απόψε θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερα», δήλωσε ο Σαπίρο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Ιατρικό Κέντρο Penn State Health Milton S. Hershey την Τετάρτη.

Η αιτία της σύγκρουσης παραμένει υπό διερεύνηση.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας έφτασε στον τόπο του δυστυχήματος το βράδυ της Τετάρτης και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών αναμενόταν να φτάσει κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Επικαλούμενος την προκαταρκτική έρευνα, ο Μπίβενς είπε ότι το ελικόπτερο αιωρούνταν αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος δίπλα στον διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο Καρλάιλ για την εκπαιδευτική άσκηση, όταν το Cessna πλησίασε τον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου από πίσω. Ο Μπίβενς είπε ότι το αεροπλάνο έστριψε απότομα προς τα δεξιά και χτύπησε το ελικόπτερο από πίσω, με αποτέλεσμα μια «πολύ βίαιη σύγκρουση».

Το Cessna συνετρίβη σε μικρή απόσταση και έσπασε σε πολλά κομμάτια.

Το ελικόπτερο έχασε τα πτερύγιά του κατά τη σύγκρουση προτού συντριβεί στο έδαφος και κυλήσει στο πλάι, είπε ο Μπίβενς.

Και οι επιβάτες του ελικοπτέρου ήταν αρχικά παγιδευμένοι μέσα στα συντρίμμια, αλλά ο ένας κατάφερε να βγει από ένα παράθυρο και να βοηθήσει τον συνάδελφό του.

Το αεροδρόμιο του Καρλάιλ δεν διαθέτει πύργο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ή ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα συντονίζουν τις κινήσεις τους σε μια κοινή συχνότητα που όλοι μπορούν να ακούσουν.

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