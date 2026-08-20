Νετανιάχου κατά απεργών στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν: «Όποιος σταθεί εμπόδιο θα πάει σπίτι του»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια αιφνιδιαστική στάση εργασίας, σήμερα, εργαζομένων στο ισραηλινό αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, διάρκειας περίπου μίας ώρας, προκάλεσε χάος στο αποκορύφωμα της τουριστικής περιόδου.

Η ισραηλινή Αρχή Αεροδρομίων (IAA) ανακοίνωσε τη διακοπή αφίξεων στο αεροδρόμιο από τις 14:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) τονίζοντας ότι οι αναχωρήσεις «θα γίνουν σταδιακά σύμφωνα με ένα ενημερωμένο πρόγραμμα».

Στις 14:00, έκλεισαν όλες οι θυρίδες ελέγχου εισιτηρίων (check-in) και πολυάριθμες πτήσεις προς το Τελ Αβίβ αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής τους.

Στις 15:00 το αεροδρόμιο άρχισε να επαναλαμβάνει σταδιακά τη λειτουργία του, αν και η IAA τόνισε θα χρειαστούν ώρες για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του αεροδρομίου.

Αυτή η μονόωρη διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου σημειώθηκε σε μέρα που περίπου 650 πτήσεις αναμενόταν να απογειωθούν και να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο, με περίπου 107.000 επιβάτες – ο υψηλότερος αριθμός εδώ και ένα χρόνο.

Σύμφωνα με την ΙΑΑ, η στάση εργασίας έγινε υπό τις οδηγίες μιας επιτροπής εργαζομένων λόγω εργασιακής διαμάχης.

Το Histadrut, το ισραηλινό συνδικάτο – ομπρέλα των εργαζομένων αεροδρομίων αρνήθηκε ότι εξέδωσε οδηγία για στάση εργασίας στο Μπεν Γκουριόν. «Η προσπάθεια να παρουσιαστεί το χάος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν ως αποτέλεσμα μιας “αιφνιδιαστικής απεργίας” αποσπά την προσοχή από την πραγματική αποτυχία: τη σοβαρή κρίση αναφορικά με το προσωπικό και την έλλειψη επαρκούς προετοιμασίας για το καλοκαίρι», τόνισε η Histadrut.

Σύμφωνα με αναφορές, το προσωπικό και η διοίκηση κατέληξαν σε συμφωνία για τη λήξη της στάσης εργασίας .

Πριν τη λήξη της στάσης, η υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρεγκέβ έδωσε εντολή στην IAA να υποβάλει αμέσως αίτημα στο Εργατικό Δικαστήριο κατά του συνδικάτου των εργαζομένων «για να τους αναγκάσει να σταματήσουν την παράνομη, εκφοβιστική απεργία».

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε με ανάρτηση στο X ότι «το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν θα συνεχίσει να παραμένει ανοιχτό και να λειτουργεί κανονικά. Όποιος σταθεί εμπόδιο – θα πάει σπίτι του».

Διαβάστε επίσης:

Προσκύνημα Πούτιν στη μεσαιωνική σαρκοφάγο πρίγκιπα του 14ου αιώνα

«Δεν θα πέσουμε στην παγίδα του Νετανιάχου» απαντά η Άγκυρα στην αντι-τουρκική καμπάνια του Ισραήλ

Γιατί Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν ένωσαν δυνάμεις – Η Άγκυρα δεν μπορούσε να αγνοήσει το δίκτυο Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου