search
ΠΕΜΠΤΗ 20.08.2026 17:45
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.08.2026 16:24

«Δεν θα πέσουμε στην παγίδα του Νετανιάχου» απαντά η Άγκυρα στην αντι-τουρκική καμπάνια του Ισραήλ

20.08.2026 16:24
erdogan

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Τουρκία αρνείται οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στην αεροπορική βάση Αμπού Αλ Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλεμπ της βορειοδυτικής Συρίας που έγινε προχθές Τρίτη στόχος ισραηλινής επίθεσης.

«Δηλώνουμε ότι δεν υπήρχε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία στην αεροπορική βάση Αμπού Αλ Ντουχούρ πριν ή κατά την διάρκεια της επίθεσης που πραγματοποίησε το Ισραήλ κατά της βάσης αυτής στην Συρία», ανακοίνωσε ο υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ ως εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Αμυνας.

Η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει «με αποφασιστικότητα» την ακεραιότητα και την κυριαρχία της Συρίας, είπε.

«Οι επιθέσεις κατά του στρατιωτικού αεροδρομίου του Αμπού Αλ Ντουχούρ έχουν ως στόχο να πλήξουν την σταθερότητα, την ασφάλεια, την ενότητα και την ακεραιότητα της Συρίας», δήλωσε ο υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ.

«Στο πλαίσιο αυτό θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα τις προσπάθειές μας για την προστασία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της η τουρκική προεδρία επεσήμανε ότι δεν θα υπάρξει απάντηση της Αγκυρας στην ισραηλινή επίθεση και προειδοποίησε ότι η Τουρκία «δεν θα πέσει στην παγίδα» που έστησε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η Τουρκία «δεν θα πέσει στην παγίδα» που έστησε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας.

«Είμαστε αρκετά έμπειροι για να μην πέφτουμε στην παγίδα προσώπων όπως ο Νετανιάχου, που επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ειρήνη και την σταθερότητα στην περιοχή μας», δήλωσε ο διευθυντής Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Μπουρανετίν Ντουράν.

Ο αξιωματούχος της τουρκικής προεδρίας κατήγγειλε τους πολιτικούς υπολογισμούς του Νετανιάχου: κατηγορώντας την Τουρκία, ο Νετανιάχου προσκολλάται σε αυτήν την παράλογη θέση εξαιτίας των επερχόμενων εκλογών, των εσωτερικών πολιτικών εντάσεων και των φόβων. Αντιμετωπίζει την εχθρότητα απέναντι στην Τουρκία ως πολιτική σανίδα σωτηρίας», πρόσθεσε ο Μπουρανετίν Ντουράν

Το Ισραήλ έπληξε την αεροπορική βάση Αμπού Αλ Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλεμπ της βορειοδυτικής Συρίας, η οποία υπέστη μεγάλες ζημιές κατά την διάρκεια του συριακού εμφυλίου πολέμου και παραμένει εκτός λειτουργίας από το 2012, με το επιχείρημα ότι η ανάπτυξη εκεί τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων συνιστά «απειλή».

Με την επίθεση αυτή, η οποία καταδικάσθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επαίρεται ότι έστειλε ένα «ξεκάθαρο» μήνυμα στην Τουρκία ότι δεν πρέπει να αναπτύξει βάσεις στην Συρία.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, που διαθέτει τεράστιο δίκτυο πηγών πληροφόρησης στην Συρία, μία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε πρόσφατα το συριακό στρατιωτικό αεροδρόμιο «στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επαναλειτουργία του».

Διαβάστε επίσης:

Βέλγιο: Πώς ένας πωλητής αυτοκινήτων έγινε… πρίγκιπας στα 26 του

Συμφωνία της Μέκκας: Γιατί η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν ένωσαν τις δυνάμεις τους –  Η Άγκυρα δεν μπορούσε να αγνοήσει το δίκτυο Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου

Υεμένη: Ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλοιο και το ανακατεύθυναν προς τη Σομαλία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ben gurion
ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου κατά απεργών στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν: «Όποιος σταθεί εμπόδιο θα πάει σπίτι του»

kwnstantelias dormund
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Κανονικά στην αποστολή της Ντόρτμουντ στον τελικό του Σούπερ Καπ με την Μπάγερν

putin
ΚΟΣΜΟΣ

Προσκύνημα Πούτιν στη μεσαιωνική σαρκοφάγο πρίγκιπα του 14ου αιώνα

christou
ADVERTORIAL

Απόστολος Χρήστου: «Το χρυσό στο Ευρωπαϊκό αντανακλά τη συνέπεια και την υπομονή μου όλα αυτά τα χρόνια» (vid.) – Αποκλειστική συνέντευξη του πρωταθλητή Ευρώπης στην Allwyn λίγο μετά τη σπουδαία διάκριση

advert_2008
ADVERTORIAL

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 2026: Η γιορτή του καλοκαιριού είναι στον «Ελληνικό Κόσμο»!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
komodromos_paparizou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Δεν έχουμε πια επαφή με την Έλενα Παπαρίζου, αλλά αυτό δεν αλλάζει την εκτίμησή μου

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιους πετάει εκτός η ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας

tentoglou-powell
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στο μήκος αποθεώνει τον Τεντόγλου: «Βγαλμένος από άλλη εποχή, μπορεί να κάνει και 8,90μ.» (video)

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το νέο δίδυμο παρουσιαστών για τα χαράματα από την ερχόμενη Δευτέρα (24/8)

trapeza_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Την επόμενη εβδομάδα οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.08.2026 17:44
ben gurion
ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου κατά απεργών στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν: «Όποιος σταθεί εμπόδιο θα πάει σπίτι του»

kwnstantelias dormund
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Κανονικά στην αποστολή της Ντόρτμουντ στον τελικό του Σούπερ Καπ με την Μπάγερν

putin
ΚΟΣΜΟΣ

Προσκύνημα Πούτιν στη μεσαιωνική σαρκοφάγο πρίγκιπα του 14ου αιώνα

1 / 3