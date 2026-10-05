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05.10.2026 21:59

Τρόμος σε πτήση της British Airways για Σικάγο: Boeing 777 έχασε 28.000 πόδια σε λίγα λεπτά

05.10.2026 21:59
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credit: AP

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Αναστάτωση προκλήθηκε τη Δευτέρα, 5/10, σε πτήση της British Airways με προορισμό το Σικάγο, όταν ένα Boeing 777-200ER παρουσίασε πρόβλημα που συνδέεται με την πίεση στην καμπίνα και χρειάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο Χίθροου.

Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από το Λονδίνο με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο Ο’Χέαρ (ORD), όταν, περίπου μία ώρα μετά την απογείωση, σημειώθηκε το περιστατικό.

Όπως αναφέρει το simpleflying.com, το Boeing βρισκόταν σε ύψος 37.000 ποδών όταν ενεργοποιήθηκε διαδικασία έκτακτης ανάγκης. Τα διαθέσιμα δεδομένα της πτήσης δείχνουν ότι σημειώθηκε ιδιαίτερα απότομη κάθοδος, με το αεροσκάφος να φτάνει στα 9.000 πόδια μέσα σε επτά λεπτά.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, το πλήρωμα εξέπεμψε τον κωδικό 7700, με τον οποίο ενημερώνονται οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ότι ένα αεροσκάφος αντιμετωπίζει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Για ώρες πάνω από τη θάλασσα μέχρι την προσγείωση

Η επιστροφή στο Χίθροου, ωστόσο, δεν μπορούσε να γίνει άμεσα. Το αεροσκάφος θεωρούνταν ιδιαίτερα βαρύ για ασφαλή προσγείωση, με συνέπεια να χρειαστεί να παραμείνει στον αέρα για αρκετές ώρες.

Το Boeing πραγματοποίησε κύκλους πάνω από τη θάλασσα κοντά στην Ουαλία, προκειμένου να καταναλώσει καύσιμα και να περιορίσει το βάρος του. Μόνο όταν έφτασε σε ασφαλέστερο επίπεδο βάρους κατευθύνθηκε προς το Χίθροου, όπου και προσγειώθηκε.

Πλέον, εκτός από τα αίτια του προβλήματος που προκάλεσε την απώλεια πίεσης στην καμπίνα, ζητούμενο είναι και το πώς θα αντιμετωπιστεί η ταλαιπωρία των εκατοντάδων επιβατών.

Δεδομένου του ότι το αεροσκάφος παρέμεινε στον αέρα για σχεδόν πέντε ώρες, το πλήρωμα ενδέχεται να μην έχει πλέον διαθέσιμο χρόνο για να πραγματοποιήσει νέα πτήση προς το Σικάγο εντός της ημέρας. Ως εκ τούτου, οι επιβάτες είναι πιθανό να χρειαστεί να διανυκτερεύσουν στο Λονδίνο και να επιχειρήσουν εκ νέου το ταξίδι τους την Τρίτη.

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