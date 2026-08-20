Γιατί Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν ένωσαν δυνάμεις – Η Άγκυρα δεν μπορούσε να αγνοήσει το δίκτυο Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου

Takeaways by to pontiki AI Η υπογραφή της αμυντικής Συμφωνίας της Μέκκας από τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν σηματοδοτεί μια στρατηγική σύγκλιση με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής αποτροπής.

Οι τρεις χώρες επιδιώκουν τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας που θα μειώσει την εξάρτησή τους από μεμονωμένες εξωτερικές δυνάμεις, ενισχύοντας την ικανότητά τους να διαχειρίζονται κινδύνους και να προστατεύουν κρίσιμες θαλάσσιες οδούς.

Η συμφωνία δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου κράτους, αλλά λειτουργεί ως μηχανισμός συλλογικής άμυνας, όπου μια επίθεση εναντίον της μίας χώρας θεωρείται επίθεση και κατά των τριών.

Μέσω της αμοιβαίας αξιοποίησης στρατιωτικών, τεχνολογικών και βιομηχανικών δυνατοτήτων, οι υπογράφουσες χώρες στοχεύουν στην οικοδόμηση ανεξάρτητων εθνικών ικανοτήτων, διατηρώντας παράλληλα τις υφιστάμενες διεθνείς συμμαχίες τους.

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Μια βαθύτερη ανάγνωση της υπογραφής της Συμφωνίας της Μέκκας ανάμεσα σε Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν επιχειρεί να παρουσιάσει δημοσίευμα του Middle East Eye, το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η υπογραφή της Κοινής Αμυντικής Συμφωνίας από τις τρεις χώρες αυτόν τον μήνα δεν ήταν προϊόν της αντίδρασης του Ριάντ σε μια συγκεκριμένη, άμεση απειλή, όπως πολλοί έχουν υποθέσει.



Σύμφωνα με την ανάλυση του ειδησεογραφικού ιστότοπου, η Συμφωνία αποκαλύπτει μια σύγκλιση στρατηγικών συμφερόντων μεταξύ των τριών υπογραφουσών χωρών, τα οποία εντούτοις διαφέρουν ως προς τη γεωγραφία τους, τις πηγές ισχύος τους και τις επικείμενες απειλές και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η καθεμία.

Mecca agreement: Why Saudi Arabia, Turkey and Pakistan teamed up at this historical moment August 19, 2026





Ωστόσο, μοιράζονται την κοινή διαπίστωση ότι η τάξη ασφαλείας που διέπει τη Μέση Ανατολή και τη Νοτιοδυτική Ασία για δεκαετίες δεν είναι πλέον σε θέση να παρέχει τις ίδιες εγγυήσεις που παρείχε κάποτε.



Επομένως, η συμφωνία θα πρέπει να γίνει κατανοητή ως η απαρχή ενός μετασχηματισμού στη φιλοσοφία ασφαλείας της περιοχής: από την εξάρτηση από την ομπρέλα μιας μεμονωμένης εξωτερικής δύναμης, σε ένα δίκτυο περιφερειακών εταιρικών σχέσεων ικανό να διανέμει τους κινδύνους και να μεγιστοποιεί την αποτροπή.



Η συμφωνία ορίζει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον οποιασδήποτε από τις τρεις χώρες θα θεωρείται ως επίθεση εναντίον και των τριών, σε μια φόρμουλα που προσεγγίζει τη λογική της συλλογικής άμυνας των μεγάλων στρατιωτικών συμμαχιών, ενώ οι τρεις χώρες έχουν τονίσει ότι το σύμφωνο έχει αμυντικό χαρακτήρα και δεν στρέφεται εναντίον κάποιου συγκεκριμένου κράτους.



Εδώ διαβάζουμε τη σημασία της συμφωνίας. Το ερώτημα δεν είναι ποιον επιδιώκουν να αποτρέψουν οι τρεις χώρες. Αντίθετα, το ερώτημα είναι: γιατί κάθε χώρα χρειαζόταν τις άλλες δύο σε αυτή τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή;

Σαουδαραβική επιρροή

Φυσικά, η Σαουδική Αραβία είναι η χώρα που εμφανίζεται πιο έντονα στις συζητήσεις σχετικά με τη συμφωνία. Αλλά θα ήταν λάθος να δούμε την ασφάλεια του έθνους από μια ενιαία οπτική γωνία.



Η Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζει ένα εξαιρετικά περίπλοκο στρατηγικό περιβάλλον, τοποθετημένο στην καρδιά μιας περιοχής όπου τέμνονται πολλά διεθνή και περιφερειακά πρότζεκτ και δυνάμεις.

Η ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας δεν αφορά επομένως απλώς την προστασία των συνόρων. Περιλαμβάνει τον Κόλπο, την Ερυθρά Θάλασσα, το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ενεργειακές οδούς, κρίσιμες υποδομές, εναέριο χώρο, κυβερνοασφάλεια, αλυσίδες εφοδιασμού, μεγάλα οικονομικά πρότζεκτ και πολλά άλλα.



Όλα αυτά προσδίδουν στη συνεργασία με την Τουρκία και το Πακιστάν μια ξεχωριστή στρατηγική αξία. Η Τουρκία παρέχει εξαιρετικά προηγμένες στρατιωτικές, βιομηχανικές και τεχνολογικές δυνατότητες, ενώ το Πακιστάν παρέχει στρατιωτικό βάθος, επιχειρησιακή εμπειρία και μακροχρόνιες αμυντικές σχέσεις με το βασίλειο.



Η Σαουδική Αραβία, διαθέτει θρησκευτική και πολιτική επιρροή, οικονομικούς πόρους και την ικανότητα να επενδύει σε αμυντικές βιομηχανίες, αγορές, ενέργεια και υποδομές. Αυτή η συμπληρωματικότητα είναι ένα από τα πιο σημαντικά κλειδιά για την κατανόηση της συμφωνίας της Μέκκας.



Ενισχύοντας την επίσημη γραμμή ότι το αμυντικό σύμφωνο δεν έχει σχεδιαστεί για να στοχεύει κανένα μεμονωμένο κράτος, οι σχέσεις Σαουδικής Αραβίας-Ιράν έχουν αναθερμανθεί τα τελευταία χρόνια, εν μέσω προσπαθειών για μείωση των εντάσεων και διατήρηση διαύλων επικοινωνίας. Θα ήταν επομένως στρατηγικό λάθος για το Ριάντ να χρησιμοποιήσει τη συμφωνία της Μέκκας ως μέσο για την έναρξη μιας νέας αντιπαράθεσης με την Τεχεράνη.



Η πιο λογική ερμηνεία είναι ότι η Σαουδική Αραβία θέλει να εκπέμψει ένα μήνυμα σε όλες τις περιφερειακές και διεθνείς δυνάμεις: ότι το κόστος της επίθεσης στο βασίλειο δεν μπορεί πλέον να υπολογίζεται μόνο με βάση τη σαουδαραβική ισχύ, αλλά πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη ένα ευρύτερο δίκτυο δυνατοτήτων και συμμαχιών.



Αυτή είναι η ουσία της αποτροπής: δεν σημαίνει ότι ένα κράτος θέλει πόλεμο. Αντίθετα, έχει να κάνει με το να γίνει ένας πόλεμος αρκετά δαπανηρός, έτσι ώστε ένας αντίπαλος να το σκεφτεί πολύ και σοβαρά πριν εξαπολύσει επιθέσεις.

Αλλεπάλληλες αναλύσεις έχουν καταστήσει σαφές ότι η συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν δεν γεννήθηκε εν μία νυκτί. Αντίθετα, κατασκευάστηκε πάνω σε μια μακροχρόνια βάση στρατιωτικής συνεργασίας, εκπαίδευσης και αμυντικών σχέσεων. Η είσοδος της Τουρκίας σε αυτήν την εξίσωση βασίζεται έτσι σε ένα δίκτυο που υπάρχει ήδη εδώ και δεκαετίες.

Τουρκική εξωτερική πολιτική

Κάποιος θα μπορούσε να ρωτήσει γιατί η Άγκυρα χρειάζεται μια αμυντική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους στρατούς της συμμαχίας, ενώ η αμυντική της βιομηχανία αναπτύσσεται ραγδαία.



Η απάντηση είναι ότι η Τουρκία έχει γίνει ολοένα και πιο ανεξάρτητη στη διαμόρφωση της εξωτερικής της πολιτικής τα τελευταία χρόνια, θεωρώντας το περιφερειακό της περιβάλλον ως άμεση σφαίρα των συμφερόντων ασφαλείας της – που εκτείνονται στη Συρία, το Ιράκ, τον Λίβανο, τη Λιβύη, την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα, τον Καύκασο, τη Ρωσία, το Ιράν και την Ευρώπη.



Ταυτόχρονα, ο ρόλος της Τουρκίας στη Συρία, σε συνδυασμό με την κριτική της Άγκυρας για τις ισραηλινές πολιτικές, ιδίως όσον αφορά τον πόλεμο στη Γάζα, έχουν τροφοδοτήσει αυξημένες εντάσεις με το Τελ Αβίβ.



Μία από τις πιο σημαντικές πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή είναι ότι οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ δεν αποτελούν πλέον απλώς μια πολιτική διαφωνία για την Παλαιστίνη. Έχουν εξελιχθεί γρήγορα σε μια σειρά στρατηγικών συγκρούσεων, ιδίως για τη Συρία και την Ανατολική Μεσόγειο.



Το Ισραήλ έχει εμβαθύνει τις σχέσεις του στον τομέα της ασφάλειας και των στρατιωτικών σχέσεων με την Ελλάδα και την Κύπρο. Τον περασμένο Δεκέμβριο, τα τρία έθνη πραγματοποίησαν τη δέκατη τριμερή σύνοδο κορυφής. Η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Κύπρος έχουν επίσης αναπτύξει προγράμματα στρατιωτικής συνεργασίας που περιλαμβάνουν κοινές ασκήσεις.



Από την τουρκική οπτική γωνία, είναι αδύνατο να αγνοηθεί το γεγονός ότι το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος αποτελούν ένα δίκτυο στρατιωτικής και πολιτικής συνεργασίας σε έναν τομέα όπου τα συμφέροντά τους συγκρούονται άμεσα με αυτά της Τουρκίας.



Αυτό βοηθά να εξηγηθεί ένα από τα οφέλη για την Τουρκία από τη συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Η Τουρκία δεν θέλει οι στρατηγικές της δυνατότητες να παραμείνουν περιορισμένες στο πλαίσιο της σχέσης της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Αντίθετα, επιδιώκει ένα ευρύτερο δίκτυο για να μειώσει την ευπάθειά της σε πιέσεις από οποιονδήποτε μόνο άξονα.



Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η Σαουδική Αραβία δεν επιδιώκει έναν «ξένο στρατό», αλλά περισσότερο επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις πηγές ισχύος που διαθέτει. Θα ήταν σοβαρό λάθος να ερμηνευτεί η συμφωνία ως απόδειξη της αδυναμίας του βασιλείου να αμυνθεί. Τις τελευταίες δεκαετίες, η Σαουδική Αραβία έχει επενδύσει τεράστιους πόρους στην ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεών της, των συστημάτων αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας, καθώς και των αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων.



Ωστόσο, η σύγχρονη στρατιωτική ισχύς δεν είναι απλώς θέμα αγοράς όπλων. Περιλαμβάνει εκπαίδευση, επιχειρησιακή εμπειρία, δυνατότητες πληροφοριών, διοίκηση και έλεγχο, δορυφόρους, τεχνητή νοημοσύνη, ηλεκτρονικό πόλεμο, κατασκευή και συντήρηση όπλων και τη βιωσιμότητα των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια ενός παρατεταμένου πολέμου.



Γι’ αυτό η συνεργασία με την Τουρκία και το Πακιστάν θα είναι πολύτιμη για το βασίλειο όχι μόνο σε περίπτωση επιθετικότητας, αλλά και για την οικοδόμηση πιο ανεξάρτητων εθνικών δυνατοτήτων αποτροπής μακροπρόθεσμα. Η καλύτερη αμυντική συμμαχία δεν είναι αυτή που καθιστά ένα κράτος εξαρτώμενο από τους συμμάχους του για πάντα, αλλά αυτή που το καθιστά πιο ικανό να βασίζεται στον εαυτό του.

Πακιστανικοί υπολογισμοί

Όσο για το Πακιστάν, θα ήταν μεγάλο λάθος να ερμηνεύσουμε τη συμμετοχή του στη συμφωνία αποκλειστικά υπό το πρίσμα της Μέσης Ανατολής.



Από την ίδρυση του πακιστανικού κράτους, η ασφάλειά του συνδέεται βαθιά με τη σύγκρουσή του με την Ινδία. Ακόμα και όταν το μέτωπο Ινδίας-Πακιστάν είναι σχετικά ήρεμο, το ζήτημα του Κασμίρ, οι συνοριακές διαφορές και ο στρατιωτικός ανταγωνισμός μεταξύ των δύο πυρηνικών δυνάμεων συνεχίζουν να επηρεάζουν τους στρατηγικούς τους υπολογισμούς.



Πέρυσι η διεθνής κοινότητα έγινε μάρτυρας μιας επικίνδυνης κλιμάκωσης μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, φτάνοντας στο σημείο της στρατιωτικής κινητοποίησης και της άμεσης αντιπαράθεσης. Έτσι, το Ισλαμαμπάντ δεν βλέπει τη συμφωνία με την Άγκυρα και το Ριάντ αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα του Κόλπου. Την βλέπει ως μέρος ενός ευρύτερου ερωτήματος: πώς μπορεί το Πακιστάν να οικοδομήσει ένα δίκτυο στρατηγικών συνεργασιών για να ενισχύσει την ικανότητά του να αντιμετωπίζει ένα περιβάλλον ασφάλειας πολλαπλών μετώπων;



Από αυτή την οπτική γωνία, το Ριάντ γίνεται ένας εξαιρετικά σημαντικός εταίρος. Η Σαουδική Αραβία δεν είναι απλώς μια χώρα του Κόλπου ή μια αραβική χώρα. Είναι ένα οικονομικό, ενεργειακό, θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο – τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.



Από πλευράς της, η Τουρκία προσφέρει σημαντική στρατιωτική και βιομηχανική ισχύ, παράλληλα με τις εκτεταμένες σχέσεις της με την Κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη, τη Ρωσία και την Κίνα, καθώς και τις ΗΠΑ. Η τριμερής σχέση παρέχει επομένως στο Πακιστάν έναν ευρύτερο στρατηγικό χώρο.

Τεράστιο δίκτυο από την Ανατολία μέχρι τη Νότια Ασία

Η γεωγραφία δίνει στη συμφωνία της Μέκκας μια αξία που οι παραδοσιακές συμμαχίες δεν έχουν απαραίτητα. Η Τουρκία βρίσκεται στο βόρειο άκρο της περιοχής, στα σύνορα της Ευρώπης, της Μαύρης Θάλασσας και της Μέσης Ανατολής. Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται στην καρδιά της περιοχής, ανάμεσα στον Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα. Το Πακιστάν βρίσκεται ανατολικά του Ιράν, στα σύνορα της Ινδίας και της Κεντρικής Ασίας, και στην Αραβική Θάλασσα. Οι τρεις χώρες σχηματίζουν έτσι ένα τεράστιο τρίγωνο που εκτείνεται από την Ανατολία, μέσω της Αραβικής Χερσονήσου, μέχρι τη Νότια Ασία.

Αυτή η γεωγραφική εμβέλεια δίνει στη Συμφωνία της Μέκκας μια σημασία που εκτείνεται πέρα ​​από την υπεράσπιση των εθνικών συνόρων, συνδέοντας τρεις στρατηγικές περιοχές: την Ανατολική Μεσόγειο, τον Κόλπο και τον Ινδικό Ωκεανό. Αυτές οι περιοχές συνδέονται ήδη με ενεργειακές, εμπορικές και θαλάσσιες οδούς. Κατά συνέπεια, η τουρκική ασφάλεια δεν είναι εντελώς ξεχωριστή από την ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας, η οποία η ίδια δεν είναι εντελώς ξεχωριστή από την ασφάλεια του Πακιστάν. Είναι ένα δίκτυο συμφερόντων.

Η συμφωνία της Μέκκας δεν πρέπει επομένως να ερμηνεύεται ως κήρυξη πολέμου, αλλά μάλλον ως επένδυση στην πρόληψη πολέμων. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν είναι συλλογικά σημαντικές είναι ότι και οι τρεις έχουν πρόσβαση σε στρατηγικούς θαλάσσιους χώρους. Η Τουρκία ελέγχει τα στενά που συνδέουν τη Μαύρη Θάλασσα με τη Μεσόγειο. Η Σαουδική Αραβία έχει θέα στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο. Το Πακιστάν έχει θέα στην Αραβική Θάλασσα και τον Ινδικό Ωκεανό. Αυτό καθιστά τη ναυτιλιακή και τη μυστική συνεργασία, μαζί με την προστασία της ναυσιπλοΐας, φυσικές περιοχές συνεργασίας. Υπό το φως των πρόσφατων διαταραχών που επηρεάζουν το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και το Στενό του Ορμούζ, η προστασία των εμπορικών και ενεργειακών οδών έχει γίνει ουσιαστικό στοιχείο της εθνικής ασφάλειας για κάθε χώρα που κατέχει στρατηγική θαλάσσια θέση. Η συμφωνία της Μέκκας θα μπορούσε επομένως να εξελιχθεί στο μέλλον σε συνεργασία στη θαλάσσια επιτήρηση, την καταπολέμηση των drones, την προστασία της ναυτιλίας, την κυβερνοασφάλεια στα λιμάνια, τις ναυτικές πληροφορίες, τα μέτρα αντιμετώπισης ναρκών, την προστασία των παράκτιων υποδομών και την έρευνα και διάσωση. Αυτοί οι τομείς μπορεί τελικά να αποδειχθούν πιο σημαντικοί από την απλή ανάπτυξη στρατευμάτων σε περίπτωση πολέμου.

Μια άλλη σημαντική διάσταση αφορά την αμυντική βιομηχανία. Η Τουρκία έχει γίνει μια από τις κορυφαίες χώρες στην παραγωγή drones, μη επανδρωμένων συστημάτων, πυραύλων, πλοίων, τεθωρακισμένων οχημάτων και στρατιωτικών ηλεκτρονικών. Το Πακιστάν έχει επίσης μακροχρόνια εμπειρία στις στρατιωτικές βιομηχανίες και εκτεταμένη επιχειρησιακή εμπειρογνωμοσύνη. Η Σαουδική Αραβία, από την πλευρά της, έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη των δικών της αμυντικών βιομηχανιών. Διαθέτει επίσης κεφάλαια, μια μεγάλη αγορά και την ανάγκη να εντοπίσει ένα σημαντικό μέρος της αμυντικής της παραγωγής. Αμυντική ολοκλήρωση Εδώ, αναδύεται μια εξαιρετικά σημαντική στρατηγική δυνατότητα: η συμφωνία της Μέκκας θα μπορούσε να εξελιχθεί από μια κοινή αμυντική συμφωνία σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αμυντικής ολοκλήρωσης. Εάν συμβεί αυτό, το αποτέλεσμα δεν θα είναι απλώς μια αύξηση της στρατιωτικής ισχύος των τριών χωρών. Θα μπορούσε να δημιουργήσει μια περιφερειακή αμυντική-βιομηχανική βάση ικανή να μεταμορφώσει την αγορά όπλων, ιδιαίτερα στον μουσουλμανικό κόσμο – και τελικά σε όλο τον κόσμο. Η πυρηνική διάσταση του Πακιστάν είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα στοιχεία της συμφωνίας. Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι η συμφωνία παρέχει αυτόματα στη Σαουδική Αραβία ή την Τουρκία μια πυρηνική ομπρέλα ή ότι τα πυρηνικά όπλα του Πακιστάν αποτελούν επίσημα μέρος της συμφωνίας.

Γιατί η Συμφωνία της Μέκκας έχει προκαλέσει ανησυχία στη συμμαχία ΗΑΕ-Ισραήλ

Παρ’ όλα αυτά, η παρουσία ενός πυρηνικά οπλισμένου κράτους σε οποιαδήποτε αμυντική συμμαχία αλλάζει τους υπολογισμούς αποτροπής. Ένας πιθανός αντίπαλος δεν εξετάζει μόνο τις δυνάμεις που αναπτύσσονται στο πεδίο της μάχης, αλλά λαμβάνει επίσης υπόψη το στρατηγικό βάθος στο οποίο μπορεί να βασιστεί η συμμαχία. Από αυτή την οπτική γωνία, η απλή παρουσία του Πακιστάν στη συμφωνία αυξάνει το διακύβευμα για οποιαδήποτε εχθρική δύναμη που σκέφτεται έναν πόλεμο μεγάλης κλίμακας. Θα ήταν επίσης λάθος να ερμηνευτεί η συμφωνία ως ανακοίνωση ότι η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν εγκαταλείπουν τις προηγούμενες σχέσεις και συμμαχίες τους. Η Σαουδική Αραβία παραμένει ηγετικό μέλος του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC), διατηρώντας παράλληλα εκτεταμένες σχέσεις με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και του OIC. Το Πακιστάν είναι επίσης μέρος του OIC, διατηρώντας παράλληλα μακροχρόνιες και πολύπλοκες σχέσεις με τις ΗΠΑ, τη Δύση και την Κίνα. Η συμφωνία επομένως γίνεται καλύτερα κατανοητή ως διαφοροποίηση επιλογών, παρά ως εγκατάλειψη υπαρχουσών σχέσεων και συμμαχιών. Αυτή η πολιτική έχει γίνει ολοένα και πιο συνηθισμένη στον σημερινό κόσμο. Τα κράτη δεν θέλουν απαραίτητα να επιλέξουν μεταξύ Ουάσινγκτον, Πεκίνου και Μόσχας. θέλουν να ασχοληθούν με όλους τους. Αυτό μπορεί να περιγραφεί ως «στρατηγική αντιστάθμιση»: διατήρηση πολλαπλών σχέσεων για να αποφευχθεί η δέσμευσή τους σε μία μόνο κατεύθυνση.

Η πραγματική δοκιμασία

Το πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συμφωνίας της Μέκκας, σε σύγκριση με προηγούμενες συμμαχίες, είναι ότι δεν βασίζεται σε υψηλό βαθμό ομοιότητας μεταξύ των τριών χωρών. Αντίθετα, βασίζεται στη συμπληρωματικότητα των διαφορών τους.

Κάθε χώρα έχει τους δικούς της υπολογισμούς, συμφέροντα και ποικίλες σχέσεις με το Ιράν, την Ινδία, το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα. Ωστόσο, τα τρία έθνη έχουν αποφασίσει ότι υπάρχει επαρκές κοινό έδαφος μεταξύ των συμφερόντων τους για να υπογράψουν μια αμυντική συμφωνία.

Αυτό από μόνο του είναι σημαντικό. Στις διεθνείς σχέσεις, τα κράτη δεν χρειάζεται να συμφωνήσουν σε όλα για να σχηματίσουν μια συμμαχία. Αρκεί να συμπεράνουν ότι η συνεργασία σε ορισμένους τομείς εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους καλύτερα από το να ενεργούν μόνα τους.

Περιττό να πούμε ότι η πραγματική δοκιμασία ξεκινά όταν η συμφωνία τίθεται σε εφαρμογή. Όλα τα αμυντικά σύμφωνα φαίνονται ισχυρά την ημέρα που υπογράφονται, αλλά η ιστορία μας διδάσκει ότι το χαρτί δεν δημιουργεί δύναμη.

Η επιτυχία της συμφωνίας της Μέκκας θα εξαρτηθεί από πολλά πρακτικά ερωτήματα των οποίων οι απαντήσεις θα γίνουν σαφέστερες τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι πιο σημαντική από την ίδια τη συμφωνία είναι η ιδέα πίσω από τη συμφωνία.

Ακόμα κι αν το σύμφωνο δεν εξελιχθεί σε μια πλήρη στρατιωτική συμμαχία, έχει επιτύχει κάτι εξαιρετικά σημαντικό: έχει μετατοπίσει την έννοια της περιφερειακής ασφάλειας από ένα απλό ζήτημα που διαχειρίζονται οι μεγάλες δυνάμεις, σε ένα ζήτημα που τα ίδια τα περιφερειακά κράτη μπορούν να αναδιαμορφώσουν.

Πρόκειται για έναν διανοητικό μετασχηματισμό πριν γίνει στρατιωτικός. Για δεκαετίες, ο χάρτης ασφαλείας της Μέσης Ανατολής σχεδιάστηκε σε μεγάλο βαθμό εκτός της περιοχής. Σήμερα, οι περιφερειακές δυνάμεις φαίνονται ολοένα και πιο αποφασισμένες να αναλάβουν οι ίδιες την πρωτοβουλία.

Η συμφωνία της Μέκκας προκάλεσε έναν πολιτικό σεισμό, του οποίου οι επιπτώσεις συνεχίζουν να εκτυλίσσονται. Τα περισσότερα, αν όχι όλα, τα παγκοσμίως αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα την έχουν καταστήσει σημαντικό θέμα συζήτησης, καταλήγοντας σχεδόν ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι αντιπροσωπεύει έναν στρατηγικό μετασχηματισμό στην ασφάλεια και την αρχιτεκτονική συμμαχίας ασφάλειας της Μέσης Ανατολής.

Συμβολική σημασία

Την περασμένη εβδομάδα, το Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, ένα από τα πιο εξέχοντα αμερικανικά ερευνητικά ιδρύματα που ειδικεύονται στις μελέτες της Μέσης Ανατολής, δημοσίευσε μια ανάλυση στην πρώτη σελίδα με τίτλο «Η Τάξη στη Μέση Ανατολή υπό την ηγεσία των ΗΠΑ έχει τελειώσει. Η Συμφωνία της Μέκκας το αποδεικνύει». Το άρθρο σημείωσε ότι η συμφωνία καταδεικνύει «πόσο έχει διαβρωθεί η επιρροή των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή – και πώς οι περιφερειακές δυνάμεις διαμορφώνουν τώρα τη δική τους τάξη ασφαλείας».

Το Ινστιτούτο Lowy της Αυστραλίας δημοσίευσε ένα άρθρο της ερευνήτριας Saira Bano, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία «ανασχεδιάζει το δυτικό άκρο του Ινδο-Ειρηνικού». Το άρθρο σημείωσε περαιτέρω ότι η Ινδία «αντιμετωπίζει τις πιο άμεσες και πολιτικά ευαίσθητες επιπτώσεις».

Και μια ανάλυση από το Ινστιτούτο Στρατηγικής και Ασφάλειας της Ιερουσαλήμ υπέδειξε ότι η τριμερής συμφωνία θέτει σοβαρές προκλήσεις, περιορίζοντας τα μεγάλα δυτικά οράματα για μια περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφάλειας με επίκεντρο το Ισραήλ.

Πώς μπόρεσαν τρεις χώρες, καθεμία από τις οποίες αντιμετωπίζει τις δικές της απειλές και τα δικά της αποκλίνοντα συμφέροντα, να ξεκινήσουν την οικοδόμηση μιας περιφερειακής τάξης ασφάλειας της οποίας οι κανόνες δεν θα καθορίζονται πλέον αποκλειστικά από εξωτερικές δυνάμεις;

Για τη Σαουδική Αραβία, το θεμελιώδες μήνυμα της συμφωνίας της Μέκκας είναι ότι ενώ το Ριάντ δεν επιδιώκει πόλεμο, δεν θα αφήσει την ασφάλεια του έθνους όμηρο της αβεβαιότητας. Αυτό συνάδει με μια ευρύτερη πολιτική της Σαουδικής Αραβίας που βασίζεται στη διπλωματία, την αποκλιμάκωση και την οικοδόμηση σχέσεων με διαφορετικές δυνάμεις.

Η διπλωματία δεν έρχεται σε σύγκρουση με την αποτροπή. Πράγματι, η ισχυρότερη διπλωματία είναι αυτή που βασίζεται σε επαρκή δύναμη, ώστε να διασφαλιστεί ότι η άλλη πλευρά κατανοεί ότι οι διαπραγματεύσεις δεν είναι αποτέλεσμα αδυναμίας.

Η συμφωνία της Μέκκας δεν πρέπει επομένως να ερμηνεύεται ως κήρυξη πολέμου, αλλά μάλλον ως επένδυση στην πρόληψη πολέμων – και ως εγγύηση ασφάλειας και σταθερότητας για την περιοχή στο σύνολό της.

Η επιλογή της Μέκκας ως τόπου υπογραφής της συμφωνίας έχει βαθιά πολιτική και συμβολική σημασία. Η Μέκκα δεν είναι απλώς μία από τις πόλεις της Σαουδικής Αραβίας. Είναι η κίμπλα, ο τόπος προς τον οποίο στρέφουν τις καρδιές τους οι Μουσουλμάνοι και το μεγαλύτερο σύμβολο της ενότητάς τους.

Προβλέπεται ότι η συμφωνία θα επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει και άλλες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες. Εάν αυτό το πείραμα επιτύχει, το ερώτημα σε χρόνια από τώρα μπορεί να μην είναι πλέον: γιατί η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν σχημάτισαν συμμαχία; Αντίθετα, μπορεί να είναι: πώς μπόρεσαν τρεις χώρες, που η καθεμία αντιμετωπίζει τις δικές της απειλές και τα δικά της αποκλίνοντα συμφέροντα, να αρχίσουν να χτίζουν μια περιφερειακή τάξη ασφαλείας της οποίας οι κανόνες δεν θα καθορίζονται πλέον αποκλειστικά από εξωτερικές δυνάμεις;

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