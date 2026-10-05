Οκτώβριος: Μήνας Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης κατά του Καρκίνου του Μαστού – Δυναμική συμμετοχή στο 18ο Race for the Cure

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Η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού σώζουν ζωές! Ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί διεθνώς ως ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη νόσο. Το κεντρικό μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) για το 2026, «Κάθε ιστορία είναι μοναδική, κάθε διαδρομή έχει σημασία», αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα της εμπειρίας κάθε γυναίκας που νοσεί. Παράλληλα, υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση, ισότιμη πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική φροντίδα και ολιστική υποστήριξη της ασθενούς σε κάθε στάδιο αυτού του ταξιδιού.

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, η 1η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Πε.) Αττικής συμμετείχε ενεργά στο 18ο Race for the Cure. Η κορυφαία αυτή διοργάνωση πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), και με την έγκριση της ευρωπαϊκής οργάνωσης Think Pink Europe.

Τα στελέχη της 1ης Υ.Πε. Αττικής, μαζί με εκπροσώπους των νοσοκομείων που θα συγκροτήσουν το πρωτοποριακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Κέντρων Μαστού, έδωσαν δυναμικό «παρών» στον συμβολικό Περίπατο των 2 χιλιομέτρων στο Πεδίον του Άρεως. Στη δράση συμμετείχαν τα εξής νοσοκομεία:

ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας»

ΓΝΑ «Αλεξάνδρα»

ΓΝΜΑ «Έλενα Βενιζέλου»

ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

ΓΑΝΠ «Μεταξά»

«Θεαγένειο» Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Η Διοικήτρια της 1ης Υ.Πε. Αττικής, κ. Όλγα Μπαλαούρα, απηύθυνε επίσημο χαιρετισμό πριν από την εκκίνηση του Περιπάτου, εστιάζοντας στη σπουδαιότητα της δημιουργίας του Δικτύου Πιστοποιημένων Ολοκληρωμένων Κέντρων Μαστού σε επτά μεγάλα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Στο μήνυμά της προς τις γυναίκες, η κ. Μπαλαούρα τόνισε: «Ως 1η Υγειονομική Περιφέρεια, μαζί με τα νοσοκομεία Άγιος Σάββας, Άγιοι Ανάργυροι, Θεαγένειο Θεσσαλονίκης, Μεταξά, Αλεξάνδρας, Έλενας Βενιζέλου και Ιπποκράτειο, είμαστε όλοι εδώ -γιατροί, νοσηλευτές και επαγγελματίες υγείας-. Θέλουμε να σας δώσουμε μια υπόσχεση: ότι θα γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι και ότι σε αυτό το δύσκολο ταξίδι θα είμαστε δίπλα σας, κάνοντάς το όσο το δυνατόν πιο εύκολο. Μαζί με το “Άλμα Ζωής” και τη συνεχή συνδρομή του, θέλουμε να σας πούμε με θάρρος ότι δεν είστε μόνες. Αγαπήστε τον εαυτό σας, μην αμελείτε τις προληπτικές εξετάσεις σας. Η πρόληψη σώζει ζωές. Σας ευχαριστώ θερμά που μου δίνετε σήμερα αυτή την ευκαιρία. Και να θυμάστε πάντοτε: Δεν είστε μόνες».

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