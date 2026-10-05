Ε.Σ.Α.μεΑ.: Βανδαλισμοί στο ΕΕΕΕΚ Μαθητών με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες στο Αιγάλεω – Κινδυνεύει η ασφάλεια τους

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Αγανάκτηση και ταυτόχρονα βαθιά ανησυχία για την ασφάλεια 87 μαθητών, προκαλεί η τριτοκοσμική κατάσταση που επικρατεί στις βανδαλισμένες υποδομές του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) Μαθητών με Προβλήματα Όρασης και Πολλαπλές Αναπηρίες, στο Αιγάλεω.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) με επιστολή της προς τον δήμαρχο του Αιγάλεω, ενημερώνει για τις απαράδεκτες συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται οι μαθητές με σοβαρές αναπηρίες (τυφλότητα αυτισμό κλπ), να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ενώ κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα από τις σοβαρές καταστροφές, που έχουν υποστεί οι κτηριακές υποδομές (π.χ τουαλέτες) από τους αλλεπάλληλους βανδαλισμούς, κλοπές και παραβιάσεις επιτήδειών που έχουν βάλει στόχο το σχολείο.

Όπως επισημαίνει και το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του ΕΕΕΕΚ Τυφλών Πολυανάπηρων Αιγάλεω, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη σχολική μονάδα αφορούν άμεσα στην ασφάλεια, στην προσβασιμότητα, στην υγεία, στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην αξιοπρέπεια μαθητών με αναπηρία, οι οποίοι δικαιούνται ένα ασφαλές, κατάλληλο και αξιοπρεπές σχολικό περιβάλλον.

Η σημερινή κατάσταση έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον ανασφάλειας και εγκατάλειψης, το οποίο δεν συνάδει με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του συγκεκριμένου σχολείου.

Ζητείται η άμεση αποκατάσταση των φθαρμένων και κατεστραμμένων υποδομών του κτιρίου, καθώς και ο έλεγχος του συνόλου των εγκαταστάσεων για την αποκατάσταση όλων των προβλημάτων.

Ζητείται η λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων φυσικής προστασίας και φύλαξης, με συνεχή παρουσία κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού σε 24ωρη βάση, καθώς και ενίσχυση όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας, λόγω επαναλαμβανόμενων βανδαλισμών, κλοπών και παραβιάσεων, προκειμένου να επιτευχθεί η απρόσκοπτη συμμετοχή στην εκπαίδευση με συνθήκες ασφάλειας και αξιοπρέπειας των μαθητών που φοιτούν στο εν λόγω ΕΕΕΕΚ, χωρίς εμπόδια και αποκλεισμούς, σε συνθήκες ασφάλειας και αξιοπρέπειας, όπως πρέπει να διασφαλίζει ένα σύγχρονο δημόσιο σχολείο.

Στηλιτεύεται επίσης η μεγάλη έλλειψη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού: Σήμερα υπάρχουν 3 μόνιμοι και 1 αναπληρωτής για 87 μαθητές με εγκεφαλική παράλυση, τύφλωση, αυτισμό κλπ., δηλαδή 1 για 22 μαθητές! Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ζητά την άμεση πρόσληψη τουλάχιστον άλλων 20 Ειδικών Βοηθών!

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