Νέος άξονας ασφαλείας στη Μέση Ανατολή – Η τριμερής αμυντική συμφωνία της Μέκκας και η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα

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Η πρόσφατη υπογραφή (7 Αυγούστου) της Συμφωνίας Κοινής Άμυνας της Μέκκας (Makkah Joint Defence Agreement) από την Τουρκία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία συνιστά μία από τις σημαντικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις του φετινού καλοκαιριού στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Το Reuters χαρακτήρισε τη συμφωνία «σημαντική εξέλιξη μέσα στην αυξανόμενη περιφερειακή αστάθεια» επισημαίνοντας ότι συνδέει τρεις χώρες με διαφορετικά αλλά συμπληρωματικά στρατηγικά πλεονεκτήματα. Συγκεκριμένα, την Τουρκία ως μία από τις ισχυρότερες συμβατικές ένοπλες δυνάμεις στην περιοχή και μέλος του ΝΑΤΟ, τη Σαουδική Αραβία ως μια τεράστια οικονομική και ενεργειακή δύναμη και το Πακιστάν ως τη μοναδική πυρηνικά οπλισμένη χώρα του ισλαμικού κόσμου.

Η εξέλιξη της αμυντικής συνεργασίας Ισλαμαμπάντ – Ριάντ

Η εν λόγω συμφωνία πρόσθεσε την Τουρκία σε έναν ήδη υπάρχοντα μηχανισμό αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Τον Σεπτέμβριο του 2025 οι δύο αυτές χώρες είχαν υπογράψει τη διμερή Στρατηγική Συμφωνία Κοινής Άμυνας, που προέβλεπε ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της μιας χώρας θα θεωρείται επίθεση εναντίον και της άλλης.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η στρατιωτική συνεργασία Πακιστάν – Σαουδικής Αραβίας καταγράφει ήδη σημαντική επιχειρησιακή δραστηριότητα. Έρευνα του Reuters, που αναδημοσιεύθηκε από το Arab News, αποκάλυψε ότι, από τον Απρίλιο του 2026, στο πλαίσιο της ιρανικής κρίσης, το Πακιστάν είχε αναπτύξει στη Σαουδική Αραβία:

● Περίπου 8.000 στρατιώτες.

● Μία μοίρα σινο-πακιστανικών μαχητικών JF-17.

● Δύο μοίρες drones.

● Κινεζικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας HQ-9.

Γιατί τώρα;

Η χρονική συγκυρία χαρακτηρίζεται καθοριστική. Η Μέση Ανατολή έχει εισέλθει σε μία περίοδο κατά την οποία οι παραδοσιακές ισορροπίες ασφαλείας έχουν σχεδόν καταρρεύσει. Η Σαουδική Αραβία, παρά τη στενή στρατηγική της σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναζητά πρόσθετα στηρίγματα για την ασφάλειά της. Η ανάγκη αυτή έχει γίνει ακόμη πιο επιτακτική κατά τη διάρκεια της ιρανικής κρίσης.

Το Ριάντ βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα ιδιαίτερα σύνθετο και έντονα συγκρουσιακό περιβάλλον, καθώς η ιρανική επιρροή και οι δυνάμεις που συνδέονται με την Τεχεράνη μπορούν να ασκήσουν πίεση από το Ιράκ και τον Περσικό Κόλπο έως την Υεμένη και την Ερυθρά Θάλασσα. Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, οι απειλές κατά της ναυσιπλοΐας και η δυνατότητα χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων έχουν δείξει ότι η γεωγραφική απόσταση δεν αποτελεί πλέον επαρκή προστασία για το Βασίλειο.

Η Σαουδική Αραβία, επομένως, αναζητά έναν αποτελεσματικό αμυντικό μηχανισμό, που θα ενισχύσει την αποτρεπτική της ικανότητα απέναντι σε διαφορετικές μορφές απειλής. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το Ριάντ εγκαταλείπει την Ουάσιγκτον.

Το βρετανικό ινστιτούτο Chatham House είχε ήδη από τον Ιανουάριο επισημάνει ότι η πιθανή ένταξη της Τουρκίας στη συμφωνία Πακιστάν – Σαουδικής Αραβίας θα μπορούσε να ενταχθεί στην ευρύτερη τουρκική προσπάθεια να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους και στρατηγικές συνεργασίες με διαφορετικά κέντρα ισχύος. Σύμφωνα με την ανάλυση του ινστιτούτου, για το Ριάντ η ανάγκη για εναλλακτικές εγγυήσεις ασφαλείας είναι μεγαλύτερη, ενώ για την Άγκυρα η αξία μιας τέτοιας συμφωνίας αφορά περισσότερο την ενίσχυση της περιφερειακής επιρροής της και της διαπραγματευτικής ισχύος της.

Ενδιαφέρουσα είναι η ανάλυση των «Financial Times», που συνδέουν τη συμφωνία με την αναζωπύρωση των επιθέσεων των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, των ενεργειακών υποδομών, της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και στα Στενά Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Επομένως το επιχειρησιακό περιβάλλον της συμφωνίας δεν περιλαμβάνει μόνο το Ιράν, αλλά και τους φιλοϊρανούς Υεμενίτες αντάρτες Χούθι.

Η ίδια ανάλυση αντιλαμβάνεται τη συμφωνία ως ένδειξη του ότι οι περιφερειακές δυνάμεις επιδιώκουν να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτονομία στον τομέα της ασφάλειας, καθώς μειώνεται η εμπιστοσύνη τους στην αμερικανική αποτροπή. Μάλιστα, η «Wall Street Journal», που κινείται στην ίδια κατεύθυνση, θεωρεί ότι η συμφωνία αντανακλά την αναζήτηση τρόπων μείωσης της εξάρτησης από τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας, χωρίς όμως να σημαίνει ότι οι τρεις χώρες εγκαταλείπουν τη σχέση τους με την Ουάσιγκτον.

Η Σαουδική Αραβία φαίνεται να ακολουθεί μια πολιτική «πολλαπλών ασφαλιστικών δικλίδων». Συγκεκριμένα διατηρεί την αμερικανική στρατηγική σχέση, ενώ παράλληλα ενισχύει τις σχέσεις της με δυνάμεις που μπορούν να προσφέρουν επιπρόσθετες επιχειρησιακές δυνατότητες. Το Πακιστάν προσφέρει ανθρώπινο δυναμικό, στρατιωτική εμπειρία και πυρηνικό στρατηγικό βάρος, ενώ η Τουρκία προηγμένα οπλικά συστήματα και μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα και την Κύπρο;

Η συμφωνία της Μέκκας δεν δημιουργεί άμεση στρατιωτική απειλή για την Ελλάδα, αλλά έχει ευρύτερη στρατηγική σημασία, καθώς η Τουρκία αποκτά ένα ακόμα δίκτυο στρατηγικών σχέσεων, που εκτείνεται από την Ανατολική Μεσόγειο έως τον Περσικό Κόλπο και τη Νότια Ασία.

Το Chatham House επισημαίνει ότι η ιρανική κρίση επιταχύνει την ενίσχυση του περιφερειακού ρόλου της Τουρκίας και την εμβάθυνση των σχέσεών της με τα κράτη του Κόλπου. Για την Αθήνα αυτό σημαίνει ότι η τουρκική ισχύς πρέπει πλέον να αξιολογείται όχι μόνο με βάση το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά μέσα σε ένα πολύ ευρύτερο γεωπολιτικό δίκτυο, που συνδέει το ΝΑΤΟ, τη Μαύρη Θάλασσα, τον Καύκασο, τη Μέση Ανατολή, τον Κόλπο και τη Νότια Ασία. Αυτή η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική ενισχύει το διπλωματικό και στρατηγικό βάρος της Άγκυρας.

Για την Ελλάδα, επομένως, η απάντηση δεν μπορεί να περιοριστεί στην παρακολούθηση της τουρκικής στρατιωτικής ισχύος. Απαιτείται παράλληλη ενίσχυση των δικών της δικτύων συνεργασίας με την Κύπρο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, τις χώρες του Κόλπου, τις ΗΠΑ, καθώς και ενεργότερη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική.

Σε αυτό το πλαίσιο ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η σχέση της Αθήνας με τη Σαουδική Αραβία. Η Ελλάδα έχει ήδη αναπτύξει σημαντική συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας με το Ριάντ, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει βάση για περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων.

Παράλληλα, η πιθανή περαιτέρω προσέγγιση Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να δημιουργήσει νέες δυνατότητες συνεργασίας για την Αθήνα, δεδομένων των στενών αμυντικών σχέσεων Ελλάδας – Ισραήλ. Ωστόσο, μια τέτοια εξέλιξη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι δύο χώρες θα ευθυγραμμιστούν στρατηγικά.

Υπ’ αυτή την οπτική η συμφωνία της Μέκκας δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από την Αθήνα ως ένα αυτόνομο τουρκοπακιστανικό – σαουδαραβικό εγχείρημα. Εντάσσεται σε μια ευρύτερη διαδικασία αναδιάταξης των δικτύων ασφαλείας της Μέσης Ανατολής, στην οποία το Ριάντ επιχειρεί να διατηρεί ανοιχτές όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές.

Για την Ελλάδα αυτό δημιουργεί ταυτόχρονα πρόκληση και ευκαιρία. Πρόκληση, επειδή η Τουρκία ενισχύει τη στρατηγική της παρουσία στον Κόλπο, αλλά και ευκαιρία, καθώς η Αθήνα διαθέτει ήδη σημαντικούς διαύλους συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και άλλους περιφερειακούς εταίρους.

Πέραν αυτών, η συμφωνία της Μέκκας έχει σημασία και για τον India – Middle East – Europe Economic Corridor (IMEC). Δεν αποτελεί άμεσο ανταγωνιστικό σχέδιο του IMEC, καθώς ούτε η Τουρκία ούτε το Πακιστάν συμμετέχουν σε αυτόν. Ωστόσο μπορεί να επηρεάσει το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον, στο οποίο προβλέπεται να προχωρήσει η υλοποίηση του IMEC.

Η συμμετοχή του πυρηνικού Πακιστάν

Η συμμετοχή του Ισλαμαμπάντ προσδίδει στη συμφωνία μία ιδιαίτερη στρατηγική διάσταση. Το Πακιστάν είναι πυρηνική δύναμη και, επομένως, η παρουσία του σε έναν μηχανισμό συλλογικής άμυνας δημιουργεί αναπόφευκτα σκέψεις για την πιθανότητα μιας ευρύτερης μορφής αποτροπής.

Ωστόσο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς δεν υπάρχει δημόσια τεκμηριωμένη εκτίμηση ότι το Πακιστάν παρέχει στη Σαουδική Αραβία ή στην Τουρκία πυρηνική ομπρέλα. Μάλιστα, το ίδιο το πακιστανικό Institute of Strategic Studies Islamabad (ISSI) έχει τονίσει ότι πολλές από τις σχετικές ερμηνείες βασίζονται περισσότερο σε εικασίες παρά σε όρους της συμφωνίας.

Επομένως, η πυρηνική διάσταση της συμφωνίας είναι κυρίως αποτρεπτική. Η συμμετοχή μιας πυρηνικής δύναμης αυξάνει το στρατηγικό βάρος του νέου σχήματος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δημιουργείται αυτόματα ένας κοινός πυρηνικός μηχανισμός.

Η στρατηγική της ΝΑΤΟϊκής Τουρκίας

Για την Τουρκία η εν λόγω τριμερής συμμαχία έχει διαφορετική σημασία. Η Άγκυρα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ και βρίσκεται υπό την αμερικανική και συμμαχική ομπρέλα. Επομένως, η συμμετοχή της σε έναν νέο μηχανισμό συλλογικής άμυνας δεν μπορεί να εξηγηθεί απλώς ως προσπάθεια εξεύρεσης εναλλακτικής προς το ΝΑΤΟ.

Το Chatham House επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι μια τέτοια συμμαχία δεν θα έκανε την Τουρκία ασφαλέστερη από ό,τι είναι ήδη μέσω του ΝΑΤΟ, αλλά θα της παρείχε άλλου είδους πλεονεκτήματα, όπως:

● Μεγαλύτερη περιφερειακή επιρροή.

● Διεύρυνση της αμυντικής της βιομηχανίας.

● Πρόσβαση σε κεφάλαια.

● Μεγαλύτερη διαπραγματευτική ευελιξία απέναντι στους δυτικούς συμμάχους της.

Με άλλα λόγια, η Άγκυρα δεν εγκαταλείπει το δυτικό στρατόπεδο. Επιδιώκει να αυξήσει τις επιλογές της μέσα και έξω από αυτό. Αυτή η πολιτική ταιριάζει με τη γενικότερη τουρκική προσπάθεια να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Καυκάσου και Ασίας.

Δεν πρόκειται για «ισλαμικό ΝΑΤΟ»

Η εντυπωσιακή διατύπωση περί δημιουργίας ενός «ισλαμικού ΝΑΤΟ» θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με επιφύλαξη, διότι:

● Οι τρεις χώρες δεν έχουν κοινή εξωτερική πολιτική.

● Τα στρατηγικά τους συμφέροντα δεν ταυτίζονται.

● Δεν έχουν αναφερθεί λεπτομέρειες για κοινή διοίκηση ή αυτόματη στρατιωτική αντίδραση, όπως προβλέπεται στο ΝΑΤΟ.

Ο συνεκτικός παράγοντας της συμφωνίας δεν είναι τόσο η κοινή θρησκευτική ταυτότητα όσο η κοινή αντίληψη ότι το περιφερειακό περιβάλλον έχει καταστεί περισσότερο απρόβλεπτο. Η Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζει άμεσες απειλές από την περιοχή του Κόλπου και την Υεμένη, το Πακιστάν βρίσκεται σε διαρκή αντιπαράθεση με την Ινδία, ενώ η Τουρκία επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της ως σημαντικός περιφερειακός δρων.

Πάντως, η διαφορά της εν λόγω αμυντικής συμφωνίας από το ΝΑΤΟ παραμένει σημαντική, καθώς δεν έχει ακόμη το αντίστοιχο επίπεδο στρατιωτικής ολοκλήρωσης, κοινής διοίκησης και προκαθορισμένων μηχανισμών ανάπτυξης δυνάμεων.

Το R4 και η ευρύτερη περιφερειακή συνεργασία

Η τριμερής συμφωνία Τουρκίας – Πακιστάν – Σαουδικής Αραβίας εντάσσεται σε μια ευρύτερη αναδιάταξη των περιφερειακών σχέσεων ασφαλείας, στην οποία εντάσσεται και το R4, το τετραμερές σχήμα Τουρκίας – Αιγύπτου – Πακιστάν – Σαουδικής Αραβίας. Οι τέσσερις χώρες έχουν δημιουργήσει έναν μηχανισμό πολιτικής διαβούλευσης και συντονισμού με αντικείμενο ζητήματα ασφάλειας, περιφερειακής σταθερότητας και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των τεσσάρων χωρών στο Κάιρο, στις 21 Ιουνίου 2026 επιβεβαίωσε την πρόθεση να διατηρηθεί αυτός ο δίαυλος επικοινωνίας.

Το R4 δεν αποτελεί στρατιωτική συμμαχία. Λειτουργεί περισσότερο ως πλατφόρμα συνεννόησης μεταξύ τεσσάρων σημαντικών περιφερειακών δυνάμεων, οι οποίες, παρά τις διαφορετικές προτεραιότητες και σχέσεις τους, έχουν κοινό συμφέρον να ενισχύσουν τον ρόλο τους στη διαμόρφωση της περιφερειακής ασφάλειας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η συμφωνία της Μέκκας αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι η Αίγυπτος θα μπορούσε να ενταχθεί και στην αμυντική συμφωνία, ανοίγοντας έτσι το ενδεχόμενο διεύρυνσής της. Εάν αυτό συμβεί, τότε το R4 θα αποκτήσει μεγαλύτερη πρακτική σημασία, καθώς η μέχρι σήμερα πολιτική συνεννόηση των τεσσάρων χωρών θα μπορούσε να αποκτήσει και συγκεκριμένη αμυντική διάσταση.

Ωστόσο δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι διαμορφώνεται ήδη μια ενιαία στρατιωτική συμμαχία. Η ρήτρα της συμφωνίας δεν προβλέπει αυτόματη στρατιωτική εμπλοκή και το R4 παραμένει κυρίως πλαίσιο διαβούλευσης. Η σημασία της εξέλιξης βρίσκεται περισσότερο στη δημιουργία ενός νέου δικτύου περιφερειακών σχέσεων, μέσα από το οποίο η Τουρκία, η Αίγυπτος, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία επιχειρούν να αποκτήσουν μεγαλύτερο ρόλο στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής.

Οι νέες περιφερειακές ισορροπίες και η Ελλάδα

Η Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας δεν δημιουργεί ένα «ισλαμικό ΝΑΤΟ» ούτε αποτελεί από μόνη της άμεση ανατροπή των ισορροπιών στη Μέση Ανατολή. Αποτελεί, όμως, ένδειξη ότι οι περιφερειακές δυνάμεις αναζητούν περισσότερες επιλογές για την ασφάλειά τους, χωρίς να εγκαταλείπουν τις σχέσεις τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Συμφωνία της Μέκκας δεν συνιστά άμεση απειλή για την Ελλάδα. Είναι όμως μια εξέλιξη που ενισχύει το τουρκικό αποτύπωμα στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και προσθέτει ένα ακόμα επίπεδο στον περιφερειακό ανταγωνισμό. Για την Αθήνα η απάντηση δεν μπορεί να είναι μόνο η παρακολούθηση των εξελίξεων, αλλά η περαιτέρω ενίσχυση και αξιοποίηση των δικών της στρατηγικών σχέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και στον Κόλπο.

* Ο Βασίλης Γιαννακόπουλος είναι ταξίαρχος ε.α. της Π.Α., γεωστρατηγικός αναλυτής ([email protected])

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