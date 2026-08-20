Υεμένη: Ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλοιο και το ανακατεύθυναν προς τη Σομαλία

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Έξι ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλοιο, κατέλαβαν τον έλεγχο του πλοίου και το ανακατεύθυναν προς τη Σομαλία, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Νωρίτερα, η υπηρεσία τόνισε ότι είχε λάβει αναφορά για ένα συμβάν 136 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μουκάλα της Υεμένης, όπου το δεξαμενόπλοιο, που έπλεε δυτικά στον Κόλπο του Άντεν, ανέφερε ότι το προσέγγισε ένα μη εξουσιοδοτημένο σκάφος.

Η UKMTO δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες και δεν ανέφερε αν το δεξαμενόπλοιο ή το πλήρωμά του είναι ασφαλή.

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