Υεμένη: Ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλοιο και το ανακατεύθυναν προς τη Σομαλία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Έξι ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλοιο, κατέλαβαν τον έλεγχο του πλοίου και το ανακατεύθυναν προς τη Σομαλία, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO.
Νωρίτερα, η υπηρεσία τόνισε ότι είχε λάβει αναφορά για ένα συμβάν 136 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μουκάλα της Υεμένης, όπου το δεξαμενόπλοιο, που έπλεε δυτικά στον Κόλπο του Άντεν, ανέφερε ότι το προσέγγισε ένα μη εξουσιοδοτημένο σκάφος.
Η UKMTO δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες και δεν ανέφερε αν το δεξαμενόπλοιο ή το πλήρωμά του είναι ασφαλή.
Διαβάστε επίσης:
Ποιος είναι ο Μιχάιλο Φεντόροφ, ο «βασιλιάς των drones» που από συνεργάτης γίνεται το αντίπαλο δέος του Ζελένσκι
ΗΠΑ: Drone της Amazon πέταξε δέμα στην πισίνα πελάτισσας αντί να το αφήσει στην πόρτα της (Video)
Προκαλεί ο δολοφόνος του Τάσου Ισαάκ για τον θάνατο του Σολωμού: «Η σημαία δεν πρέπει να κατεβαίνει»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.