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20.08.2026 15:56

Βέλγιο: Πώς ένας πωλητής αυτοκινήτων έγινε… πρίγκιπας στα 26 του

20.08.2026 15:56
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Photo: Instagram / clement_vandenkerckhove
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  • Ο 26χρονος Κλεμάν Βάντενκερκχοβε αναγνωρίστηκε επίσημα από τη νομοθεσία ως ο βιολογικός γιος του πρίγκιπα Λοράν του Βελγίου.
  • Η νομική αυτή εξέλιξη ακολούθησε τη δημόσια παραδοχή του πρίγκιπα για την πατρότητα του νεαρού άνδρα, ο οποίος γεννήθηκε το 2000.
  • Ο Κλεμάν αποκτά πλέον πλήρη κληρονομικά δικαιώματα ως μέλος της οικογένειας του πρίγκιπα Λοράν, χωρίς όμως να εντάσσεται στη σειρά διαδοχής του βελγικού θρόνου.
  • Η αναγνώριση δεν συνεπάγεται την ανάληψη επίσημων βασιλικών καθηκόντων ούτε την παροχή οικονομικής χορηγίας από το κράτος προς το πρόσωπό του.
  • Ο 26χρονος διατηρεί το επώνυμο με το οποίο μεγάλωσε και δεν έχει εκφράσει πρόθεση να το αλλάξει παρά τη νέα νομική του ιδιότητα.

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Μια οικογενειακή ιστορία που απασχολούσε εδώ και δεκαετίες το Βέλγιο απέκτησε πλέον και επίσημη νομική υπόσταση, αλλάζοντας τη ζωή του 26χρονου Κλεμάν Βάντενκερκχοβε.

Ο 26χρονος Κλεμάν Βάντενκερκχοβε (Clément Vandenkerckhove), ο οποίος στο παρελθόν εργαζόταν ως πωλητής αυτοκινήτων, αναγνωρίστηκε επίσημα ως γιος του πρίγκιπα Λοράν του Βελγίου, μικρότερου αδελφού του βασιλιά Φιλίππου.

Η νομική αναγνώριση της πατρότητας καταχωρίστηκε στο ληξιαρχείο, μήνες μετά τη δημόσια παραδοχή του Λοράν ότι ο Κλεμάν είναι ο βιολογικός του γιος.

Η εξέλιξη σημαίνει ότι ο 26χρονος αποκτά πλήρη κληρονομικά δικαιώματα ως παιδί του Λοράν, όπως και τα άλλα τρία παιδιά του πρίγκιπα.

Ο γιος του Λοράν και της Wendy Van Wanten

Ο Κλεμάν είναι γιος της Iris Vandenkerckhove, γνωστής στο Βέλγιο με το καλλιτεχνικό όνομα Wendy Van Wanten, τραγουδίστριας, μοντέλου και τηλεοπτικής προσωπικότητας.

Η μητέρα του είχε σχέση με τον πρίγκιπα Λοράν τη δεκαετία του 1990, ενώ ο Κλεμάν γεννήθηκε το 2000. Ο Λοράν παντρεύτηκε αργότερα, το 2003, την πριγκίπισσα Κλερ, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά: τη Λουίζ και τους δίδυμους Νικολά και Αϊμερίκ.

Οι φήμες για την πατρότητα του Κλεμάν κυκλοφορούσαν επί περίπου 25 χρόνια, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν ο πρίγκιπας Λοράν ανακοίνωσε δημόσια ότι είναι ο βιολογικός του πατέρας.

Κληρονόμος του Λοράν, αλλά όχι του βελγικού θρόνου

Με την επίσημη αναγνώριση, ο Κλεμάν θεωρείται πλέον πλήρης κληρονόμος του πατέρα του και μπορεί να αποκτήσει το επώνυμο Saxe-Coburg (Σαξ-Κόμπουργκ).

Παράλληλα, η νέα νομική του κατάσταση συνδέεται με το δικαίωμά του να φέρει τον τίτλο του Πρίγκιπα του Βελγίου, με τα διεθνή και βελγικά ΜΜΕ να επισημαίνουν ότι για την επίσημη χρήση του τίτλου προβλέπεται η σχετική βασιλική διαδικασία.

Ωστόσο, η αναγνώρισή του δεν τον εντάσσει στη σειρά διαδοχής του βελγικού θρόνου.

Ο Κλεμάν επίσης:

  • δεν αποκτά επίσημα καθήκοντα στη βασιλική οικογένεια,
  • δεν δικαιούται βασιλική οικονομική χορηγία,
  • δεν αποκτά θέση στη σειρά διαδοχής του στέμματος.

Ο 26χρονος εξακολουθεί να είναι δεμένος με το επώνυμο της οικογένειας με την οποία μεγάλωσε και δεν έχει δείξει πρόθεση να εγκαταλείψει το Vandenkerckhove.

Η επίσημη αναγνώριση έρχεται σχεδόν έναν χρόνο μετά τη δημόσια αποκάλυψη της πατρότητας και μετατρέπει μια επί δεκαετίες φημολογούμενη σχέση σε νομικά κατοχυρωμένο οικογενειακό δεσμό.

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