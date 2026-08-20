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20.08.2026 17:23

Προσκύνημα Πούτιν στη μεσαιωνική σαρκοφάγο πρίγκιπα του 14ου αιώνα

20.08.2026 17:23
putin

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Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιθεώρησε την Πέμπτη την ανοιχτή σαρκοφάγο του μεσαιωνικού πρίγκιπα και πολεμιστή Ντμίτρι Ντόνσκοϊ, του οποίου τα λείψανα αποκαλύφθηκαν πρόσφατα κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης στον Καθεδρικό Ναό του Αρχαγγέλου της Μόσχας.

Βρισκόμενος μέσα στο φρούριο του Κρεμλίνου, ο ορθόδοξος καθεδρικός ναός χρησίμευσε ως τόπος ταφής για περισσότερους από 40 Ρώσους τσάρους και πρίγκιπες ανά τους αιώνες.

Ο Πούτιν άναψε ένα κερί μέσα στον τοιχογραφημένο καθεδρικό ναό και στάθηκε δίπλα στη σαρκοφάγο από λευκή πέτρα, καθώς οι ειδικοί εξηγούσαν πώς ταυτοποίησαν τα λείψανα ως αυτά του πρίγκιπα του 14ου αιώνα, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία ανακοίνωσε την ανακάλυψη την Τρίτη, λέγοντας ότι τα καλοδιατηρημένα λείψανα ήταν σχεδόν πλήρη και ανήκαν σε έναν άνδρα ύψους λίγο κάτω από 180 εκατοστά, ο οποίος είχε πεθάνει από φυσικά αίτια μεταξύ 35 και 45 ετών.

«Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά αντιστοιχούν σε γραπτές πηγές και ιστορικές μαρτυρίες σχετικά με τη ζωή και τον θάνατο του μεγάλου πρίγκιπα», ανέφερε.

Ο Ντονσκόι, ο οποίος πέθανε το 1389 σε ηλικία 39 ετών, κυβέρνησε τα πριγκιπάτα της Μοσχοβίας και του Βλαντιμίρ, τα οποία αργότερα θα γίνονταν ο πυρήνας του ρωσικού κράτους.

Εξέχουσα προσωπικότητα στη ρωσική ιστορία, ο Ντονσκόι επέβλεψε την κατασκευή του πρώτου πέτρινου φρουρίου του Κρεμλίνου, αύξησε την επικράτεια της Μοσχοβίας και κατατρόπωσε τις δυνάμεις της ορδής των Μογγόλων σε μια διάσημη μάχη κοντά στον ποταμό Ντον το 1380.

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