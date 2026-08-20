Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Η κρίσιμη λεπτομέρεια που θα μπορούσε να της σώσει τη ζωή στο μοιραίο τροχαίο στο Παρίσι – Νέα έρευνα

Takeaways by to pontiki AI Μια νέα έρευνα που παρουσιάζεται στο ντοκιμαντέρ «Celebrity Crime Scene: Princess Diana» εξετάζει τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος που οδήγησε στον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1997.

Ο ερευνητής Jakson Buhaj υποστηρίζει ότι η χρήση ζώνης ασφαλείας από την πριγκίπισσα θα μπορούσε ενδεχομένως να της είχε σώσει τη ζωή κατά τη σύγκρουση στο Παρίσι.

Η έρευνα επανεξετάζει επίσης τις συνθήκες της διαδρομής, τη συμπεριφορά του οδηγού Χένρι Πολ και την καθυστέρηση στη μεταφορά της πριγκίπισσας στο νοσοκομείο.

Παρά τις παλαιότερες θεωρίες της Νταϊάνα περί πιθανής συνωμοσίας, οι βρετανικές αρχές δεν βρήκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν εγκληματική ενέργεια πίσω από το μοιραίο δυστύχημα.

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Λίγο πριν συμπληρωθούν 29 χρόνια από τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι, στις 31 Αυγούστου 1997, μια νέα έρευνα έρχεται να υποστηρίξει ότι η πριγκίπισσα του λαού θα μπορούσε να είχε σωθεί από το ατύχημα, με μια απλή επιλογή.

Η Νταϊάνα σκοτώθηκε μαζί με τον τότε σύντροφό της, τον δισεκατομμυριούχο Ντόντι Αλ Φαγέντ και τον οδηγό τους, Χένρι Πολ, όταν η Mercedes στην οποία επέβαιναν συνετρίβη σε τούνελ του Παρισιού, την ώρα που τους καταδίωκαν παπαράτσι.

Ο Jakson Buhaj, ερευνητής δημοσιογράφος και παρουσιαστής του «Celebrity Crime Scene: Princess Diana» του FOX αναζητά απαντήσεις για το τροχαίο δυστύχημα που άλλαξε την ιστορία της Βρετανικής μοναρχίας.

Το «Celebrity Crime Scene: Princess Diana» που προβάλλεται απόψε στο FOX ρίχνει μια νέα ματιά στην τραγωδία. Με τη χρήση τεχνολογίας προσομοίωσης για να αναδημιουργήσει την πορεία των γεγονότων, ο παρουσιαστής Jakson Buhaj, μαζί με τον Βρετανό δικαστικό ψυχολόγο Kerry Daynes και το πρώην μέλος των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, Rich Staropoli επανεξετάζουν τα αποδεικτικά στοιχεία, εξετάζουν τις θεωρίες και εξερευνούν τι πραγματικά συνέβη τη νύχτα εκείνη στο Παρίσι.

Αν η Νταϊάνα φορούσε ζώνη ασφαλείας

Ο Buhaj επιμένει ότι μία μικρή λεπτομέρεια θα μπορούσε να της είχε σώσει τη ζωή.

«Είναι πολύ περίεργο που κανείς δεν φορά ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο» είπε. «Θα φανταζόταν κανείς πως ο σωματοφύλακας του Ντόντι Αλ Φαγέντ , Τρέβορ Ρις Τζόουνς, ο οποίος καθόταν στο μπροστινό κάθισμα ακριβώς μπροστά από την Νταϊάνα, θα την πρόσεχε και θα φρόντιζε οπωσδήποτε να φορά εκείνη ζώνη ασφαλείας, δεδομένου ότι το αυτοκίνητο κινούνταν με πολύ υψηλή ταχύτητα, πολύ πάνω από το όριο. Ωστόσο, κανείς δεν σκέφτηκε να το κάνει αυτό».

Ο Ρις – Τζόουνς που συνόδευε τον Αλ Φαγέντ και την Νταϊάνα στο τελευταίο τους ταξίδι, εργαζόταν ως σωματοφύλακας της οικογένειας του δισεκατομμυριούχου αλλά όχι ως προσωπικό ασφαλείας της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Αυτό που θεωρώ ότι είναι το πιο τραγικό πράγμα, είναι ότι έστω κι αν όλοι φορούσαν ζώνες ασφαλείας, δυστυχώς, ο Χένρι Πολ και ο Ντόντι Αλ Φαγέντ πιθανότατα θα σκοτωνόταν αλλά είναι πολύ πιθανό η Νταϊάνα ζούσε» είπε ο Buhaj.

Για χρόνια ολόκληρα, μία λεπτομέρεια αναφορικά με το τροχαίο δυστύχημα ερχόταν ξανά και ξανά στην επιφάνεια: ο Ρις- Τζόουνς επιβίωσε επειδή ήταν ο μόνος επιβάτης μέσα στη Mercedes που φορούσε ζώνη ασφαλείας. Αργότερα οι ερευνητές αποφάσισαν ότι αυτό δεν ήταν αλήθεια. Η επίσημη βρετανική έρευνα συμπέρανε πως κανείς στο αυτοκίνητο δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, την ώρα του τροχαίου δυστυχήματος. Μετά τα επίσημα συμπεράσματα της βρετανικής έρευνας το 2006, ο Λόρδος Στίβενς είπε ότι η Νταϊάνα, ο Αλ Φαγέντ και ο Πολ ενδεχομένως να μην σκοτωνόταν αν φορούσαν τις ζώνες τους,μετέδωσε ο Guardian.

Ο Πολ υποτίθεται ότι εκείνο το βράδυ δεν θα δούλευε. Το ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του αργότερα βρέθηκε ότι ήταν τρεις φορές πάνω από το όριο της γαλλικής νομοθεσίας, ανέφερε το περιοδικό People. Βίντεο παρακολούθησης δεν έδειξαν εμφανή σημάδια ότι ο Πολ ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, και αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως δεν παρατήρησαν τίποτα το ασυνήθιστο στην συμπεριφορά του.

Το περιοδικό People ανέφερε πως ο Πολ καυχήθηκε στους φωτογράφους λέγοντας ότι «δεν θα μας πιάσετε». Καθώς άρχισε να αυξάνει ταχύτητα, όμως, δεν μπορούσε να αποτρέψει τους παπαράτσι που κυνηγούσαν τη Mercedes, συμπεριλαμβανομένων αρκετών φωτογράφων πάνω σε μηχανές και σκούτερ. «Υπάρχουν πολλά, πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να αποτρέψουν τον θάνατο της Νταϊάνα» είπε ο Buhaj. «Νομίζω ότι το γεγονός ότι μπήκε στο αυτοκίνητο με τον Χένρι Πολ ήταν η θανατική της καταδίκη. Αν δεν το είχε κάνει, θα ήταν ακόμα σήμερα μαζί μας» πρόσθεσε.

Το μοιραίο δυστύχημα στη γέφυρα Αλμά

Η Mercedes χτύπησε στον 13ο τσιμεντένιο πυλώνα της υπόγειας διάβασης Pont de l’Alma στο Παρίσι λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Το αυτοκίνητο αναποδογύρισε και συνετρίβη στο τοίχο του τούνελ πριν ακινητοποιηθεί. Στη μπροστά θέση, οι αερόσακοι γέμισαν με αίμα, και το πτώμα του Πολ έπεσε πάνω στην κόρνα, έγραψε το People.

Ο Πολ και ο Αλ Φαγέντ σκοτώθηκαν επί τόπου, ο Ρος- Τζόουνς τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Η Νταϊάνα εντοπίστηκε στο πάτωμα του κατεστραμμένου οχήματος, σοβαρά τραυματισμένη. Οι παπαράτσι που καταδίωκαν το αυτοκίνητο άρχισαν να βγάζουν φωτογραφίες από το τραγικό δυστύχημα. Λίγο αργότερα ένας γερανός φόρτωσε ότι είχε απομείνει από το σαραβαλιασμένο αυτοκίνητο.

Η καθυστέρηση της μεταφοράς στο νοσοκομείο

Ένα άλλο στοιχείο που προκαλεί εντύπωση στον Buhaj είναι ότι χρειάστηκαν μία ώρα και 40 λεπτά από τη στιγμή του δυστυχήματος μέχρι την άφιξη της Νταϊάνα στο νοσοκομείο. Σημειώνεται ότι οι διασώστες στη Γαλλία ακολούθησαν μια προσέγγιση στην περίθαλψη τραυμάτων που έδινε έμφαση στην περίθαλψη και τη σταθεροποίηση των σοβαρά τραυματισμένων ασθενών επί τόπου πριν από τη μεταφορά τους. Η Νταϊάνα έπρεπε επίσης να απεγκλωβιστεί από τα συντρίμμια και υπέστη καρδιακή ανακοπή πριν τοποθετηθεί στο ασθενοφόρο.

Ακόμη και αφού έφυγε το ασθενοφόρο, δόθηκε εντολή στον οδηγό να κινείται αργά επειδή η κατάσταση της υγείας της Νταϊάνα ήταν τόσο ασταθής. Σε κάποιο σημείο της μεταφοράς της το ασθενοφόρο χρειάστηκε να σταματήσει καθώς έπεσε η πίεσή της. Αφού έκαναν ΚΑΡΠΑ, μία ομάδα 20 γιατρών και νοσοκόμων ανέλαβε την Νταϊάνα. Υπέστη ξανά καρδιακή ανακοπή. Στο χειρουργείο, οι γιατροί ανακάλυψαν πως ρήξη πνευμονικής φλέβας και μαζική εσωτερική αιμορραγία. Οι γιατροί επιχείρησαν να διορθώσουν τη ρήξη φλέβας και να σταματήσουν την αιμορραγία, αλλά δεν μπόρεσαν να επαναφέρουν την καρδιά της Νταϊάνα. Ο θάνατός της διαπιστώθηκε στις 4 π.μ.

Ο γιατρός Frederic Maillez, ο πρώτος που έφτασε με το ασθενοφόρο στο σημείο του δυστυχήματος, μίλησε στο AP τον Αύγουστο του 2022, 25 χρόνια μετά το τροχαίο δυστύχημα, για την προσπάθεια που έκανε να σώσει τη Νταϊάνα εκείνο το βράδυ του Αυγούστου.

Η Νταϊάνα είχε εκφράσει φόβους για ατύχημα

Ωστόσο, πριν από την τραγωδία η Νταϊάνα είχε εκφράσει ανησυχίες για την ασφάλειά της. Πίστευε πως παρακολουθούσαν την ίδια και τα τηλέφωνά της. Έγραφε για τους φόβους της και σε κείμενό της αποκαλύφθηκε ο φόβος της ότι ίσως να εμπλεκόταν σε τροχαίο. «Οι άνθρωποι στο στενό της περιβάλλον την περιέγραφαν ως σχεδόν παρανοϊκή» είπε ο Buhaj. «Είναι το πιο διάσημο άτομο στον πλανήτη…Έτσι, όχι μόνο δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι κολλημένοι στην οθόνη κάθε φορά που εμφανίζεται, αλλά πρέπει επίσης να κοιτάζει συνεχώς πίσω της από φόβο» συμπλήρωσε.

«Νομίζω ότι αυτό που έμαθα για την παράνοιά της ήταν ότι είχε μια εξαιρετικά τεταμένη σχέση, όχι μόνο με τον σύζυγό της, αλλά με ολόκληρη τη βασιλική οικογένεια. Και νομίζω ότι αυτό έπαιξε τεράστιο ρόλο σε αυτή την παράνοια».

Σύμφωνα με την έρευνα της Paget, πολλά άτομα από το περιβάλλον της Νταϊάνα είπαν ότι δεν φαινόταν ανήσυχη για την ασφάλειά της τις εβδομάδες πριν από τη συντριβή. Ωστόσο, ορισμένοι από τους προηγούμενους φόβους της Νταϊάνα επανεξετάστηκαν μετά τον θάνατό της. Η ίδια είχε προειδοποιήσει χρόνια νωρίτερα ότι κάποιος μπορεί να προσπαθήσει να την βλάψει σε ένα στημένο αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Σε ένα χειρόγραφο σημείωμα, η Νταϊάνα ισχυρίστηκε ότι ο τότε πρίγκιπας Κάρολος σχεδίαζε ένα ατύχημα με το αυτοκίνητό της.

Το σημείωμα γράφτηκε σε μια ταραχώδη περίοδο στη ζωή της Νταϊάνα, εν μέσω του χωρισμού και του διαζυγίου της με τον Κάρολο. Ο Guardian ανέφερε ότι υπήρχαν επίσης ψευδείς φήμες που κυκλοφόρησαν εκείνη την εποχή ότι ο πρίγκιπας και η νταντά των παιδιών τους είχαν σχέση.

Το 2005, οι αρχές ανέκριναν τον τότε πρίγκιπα Κάρολο σχετικά με ένα σημείωμα που είχε γράψει η πριγκίπισσα Νταϊάνα το 1995. Σε εκείνο που προέβλεπε ότι θα πέθαινε από «αστοχία των φρένων και σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι» προκειμένου ο Κάρολος να παντρευτεί την πρώην νταντά των γιων του, Τίγκι Λεγκ-Μπουρκ. «Δεν ήξερα τίποτα για το σημείωμα μέχρι να δημοσιευθεί στα Μέσα», είπε στους ανακριτές ο Κάρολος.

Αργότερα ο ίδιος είπε στους ερευνητές της Επιχείρησης Paget ότι δεν γνώριζε για το σημείωμα και δεν καταλάβαινε γιατί η Νταϊάνα είχε εκφράσει αυτούς τους φόβους, ανέφερε το δημοσίευμα. Οι Βρετανοί ερευνητές τελικά δεν βρήκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο θάνατος της Νταϊάνα ήταν μέρος συνωμοσίας.

Δεκαετίες μετά τον θάνατό της, ο Buhaj είπε ότι ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: Η Νταϊάνα συνεχίζει να είναι «η πριγκίπισσα του λαού».

«… Η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε αυτόν τον τρόπο να συγχωνεύεται αβίαστα με τον κόσμο, να περπατά μέσα από αυτό το ναρκοπέδιο στην Αγκόλα, να πηγαίνει και να απλώνει το χέρι και να αγγίζει τα παιδιά που πάσχουν από AIDS, κάτι που η βασιλική οικογένεια δεν θα ονειρευόταν ποτέ να κάνει», επέμεινε. «Αλλά την έβαλε σε διαφορετικό πρίσμα. Την απαθανάτισε με έναν τρόπο όπου ήταν αυτή η πολωτική φιγούρα, ήταν μία από τους ανθρώπους. Και δεν νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει ποτέ».

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