Σερβία: Η ξηρασία αποκάλυψε τον «Τιτανικό του Σάβα» – Εντυπωσιακές εικόνες από το ατμόπλοιο που βυθίστηκε το 1945

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Η υποχώρηση της στάθμης των ευρωπαϊκών ποταμών εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας φέρνει ξανά στο φως ευρήματα που για χρόνια βρίσκονταν κάτω από την επιφάνεια του νερού.

Σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης, από τον Δούναβη και τον Ρήνο μέχρι τον Τίβερη, έχουν αποκαλυφθεί πολεμικά πλοία, οστά μαμούθ, απομεινάρια αρχαίων κατασκευών και ναυάγια που είχαν παραμείνει κρυμμένα για δεκαετίες.

Ένα από τα πλέον εντυπωσιακά παραδείγματα εντοπίζεται στον ποταμό Σάβα, κοντά στη Σρέμσκα Μιτρόβιτσα της Σερβίας, όπου τα χαμηλά νερά αποκάλυψαν μεγάλο μέρος του σκουριασμένου σκαριού του ατμόπλοιου «Slovenian».

Η ιστορία του «Slovenian»

Η εικόνα του ναυαγίου δεν είναι πρωτοφανής για την περιοχή. Ωστόσο, αυτή τη φορά το πλοίο έχει εμφανιστεί σε έκταση που, σύμφωνα με κατοίκους, δεν είχε καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια.

«Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την τελευταία φορά που φάνηκε, οπότε υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον», δήλωσε ο ιστορικός και διευθυντής του δημοτικού μουσείου, Αντρίγια Πόποβιτς. «Είναι πραγματικά κάτι που δεν βλέπεις κάθε μέρα». Μάλιστα, τα σερβικά Μέσα Ενημέρωσης έχουν χαρακτηρίσει το εν λόγω ναυάγιο ως ο «Τιτανικός του Σάβα».

Η ιστορία του πλοίου ξεκινά το 1913 στη Βουδαπέστη, όπου κατασκευάστηκε την περίοδο που η πόλη αποτελούσε τμήμα της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας. Το μήκος του έφτανε περίπου τα 54 μέτρα και η αρχική του ονομασία ήταν «Vag», από τον ποταμό Βαχ, τον μεγαλύτερο της Σλοβακίας.

«Αποστολή» του ήταν η μεταφορά βαρέων φορτίων από τη Βουδαπέστη προς άλλες πόλεις που βρίσκονταν κατά μήκος του Δούναβη. Η λειτουργία του περιορίστηκε αισθητά όταν ξέσπασε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Στη συνέχεια, το πλοίο πέρασε στο Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων, ως μέρος των πολεμικών επανορθώσεων, και πήρε το όνομα «Slovenian».

Η επόμενη μεγάλη αλλαγή στην ιστορία του ήρθε κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν βρέθηκε υπό γερμανικό έλεγχο. Μετά την απελευθέρωση του Βελιγραδίου, το 1944, χρησιμοποιήθηκε από τις αντιφασιστικές δυνάμεις για τη μεταφορά τόσο εξοπλισμού, όσο και τραυματιών.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί ο πόλεμος, όμως, το ταξίδι του σταμάτησε οριστικά. Στα τέλη Απριλίου του 1945, το «Slovenian» χτύπησε γερμανική νάρκη και κατέληξε στον πυθμένα του Σάβα. «Βυθίστηκε και από εκείνη την ημέρα παρέμεινε στο ίδιο σημείο», ανέφερε ο Πόποβιτς.

Οι επιπτώσεις της ξηρασίας

Η αποκάλυψη του «Slovenian» αποτελεί μόνο μία από τις συνέπειες της μεγάλης πτώσης της στάθμης των ευρωπαϊκών ποταμών. Η ξηρασία έχει φέρει στην επιφάνεια αντικείμενα και κατάλοιπα που ανήκουν σε διαφορετικές περιόδους της Ιστορίας.

Σε διάφορα σημεία έχουν εμφανιστεί αρχαίες γέφυρες και άλλα τμήματα κατασκευών, ενώ η υποχώρηση των υδάτων έχει αποκαλύψει επίσης οστά προϊστορικών ζώων και απομεινάρια πολεμικών πλοίων.

Για τη σύγχρονη Ευρώπη, ωστόσο, το φαινόμενο έχει πολύ πιο σοβαρές επιπτώσεις. Η μειωμένη στάθμη του Δούναβη δυσχεραίνει τη ναυσιπλοΐα και τη μεταφορά εμπορευμάτων, ενώ επηρεάζει παράλληλα και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του πυρηνικού σταθμού του Πακς στην Ουγγαρία. Η εγκατάσταση χρειάζεται νερό από τον Δούναβη για την ψύξη των αντιδραστήρων της και η πτώση της στάθμης επηρέασε τη λειτουργία της. Τρεις από τους τέσσερις αντιδραστήρες είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα ο σταθμός να λειτουργεί σε ποσοστό λίγο πάνω από το 10% της δυναμικότητάς του.

Παράλληλα, τα στοιχεία της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus Climate Change Service δείχνουν ότι η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο στον πλανήτη. Από τη δεκαετία του 1980, οι θερμοκρασίες στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί περίπου με διπλάσιο ρυθμό σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Η ακραία ξηρασία μετατρέπει προσωρινά τις κοίτες των ποταμών σε σημεία αποκάλυψης του παρελθόντος, φέρνοντας στην επιφάνεια ναυάγια και χαμένα μνημεία που είχαν μείνει κάτω από το νερό για δεκαετίες ή ακόμη και αιώνες. Την ίδια στιγμή, όμως, η ίδια κατάσταση δημιουργεί ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις για τη λειτουργία και την ασφάλεια της σύγχρονης Ευρώπης.

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