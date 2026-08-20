O Ζάκερμπεργκ πάει… Ιρλανδία: Αγόρασε κάστρο του 19ου αιώνα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ

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O διευθύνων σύμβουλος της Meta και ιδρυτής του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ αγόρασε ένα κάστρο γοτθικού στυλ του 19ου αιώνα, το οποίο έχει θέα σε έναν ποταμό στη νοτιοανατολική Ιρλανδία, σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων από την ευρωπαϊκή έδρα της εταιρείας του στο Δουβλίνο, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος Τύπου.

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος αγόρασε το Κάστρο Strancally, που βρίσκεται στην κομητεία Ουότερφορντ (νότια) από τον Βρετανό επιχειρηματία Μάικλ Άλεν-Μπάκλεϊ και τη σύζυγό του Τζιανκάρλα, μέλος της οικογένειας Φόρτε, γνωστής για τα πολυτελή ξενοδοχεία στη Βρετανία.

Meta chief executive Mark Zuckerberg is the new owner of Strancally Castle in Co Waterfordhttps://t.co/GLLbASO45Z — RTÉ News (@rtenews) August 20, 2026

Το Strancally χτίστηκε το 1827 για έναν Άγγλο πολιτικό. Πρόκειται για έναν πέτρινο, τριώροφο πύργο, με θέα στον ποταμό Μπλακγουότερ. Ανακαινίστηκε εκτενώς το 2003, σύμφωνα με ένα κρατικό αρχιτεκτονικό αρχείο.

Η συναλλαγή δεν περιλαμβάνεται στο ιρλανδικό κρατικό μητρώο τιμών ακινήτων. Η εφημερίδα Irish Times, η οποία αποκάλυψε πρώτη την αγορά, εκτίμησε ότι η αξία του ακινήτου ενδέχεται να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 εκατομμυρίων ευρώ.

NEW – Mark Zuckerberg and his wife Priscilla Chan buy a Gothic Irish castle in County Waterford for around €20 and €30 million. A spokesman says Mark "look[s] forward to spending time in Ireland." — AFP pic.twitter.com/yuLp9kvSJb August 20, 2026

Ένας εκπρόσωπος του Ζάκερμπεργκ δήλωσε πως εκείνος και η οικογένειά του είναι «ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουν να φροντίζουν αυτήν την ιστορική κατοικία και ανυπομονούν να περάσουν χρόνο στην Ιρλανδία».

🏰💰 O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, comprou um castelo em estilo gótico do século XIX com vista para um rio no sudeste da Irlanda, a 200 quilômetros (125 milhas) da sede europeia de sua empresa, informou um porta-voz nesta quinta-feira (20/8). Imagens de drone captadas na… pic.twitter.com/TcH3eTsFu0 August 20, 2026

Η Meta απασχολεί περίπου 1.500 υπαλλήλους στην Ιρλανδία, όπου αμερικανικές πολυεθνικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν την ευρωπαϊκή τους έδρα, εν μέρει λόγω του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος της χώρας.

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