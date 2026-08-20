O Ζάκερμπεργκ πάει… Ιρλανδία: Αγόρασε κάστρο του 19ου αιώνα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
O διευθύνων σύμβουλος της Meta και ιδρυτής του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ αγόρασε ένα κάστρο γοτθικού στυλ του 19ου αιώνα, το οποίο έχει θέα σε έναν ποταμό στη νοτιοανατολική Ιρλανδία, σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων από την ευρωπαϊκή έδρα της εταιρείας του στο Δουβλίνο, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος Τύπου.
Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος αγόρασε το Κάστρο Strancally, που βρίσκεται στην κομητεία Ουότερφορντ (νότια) από τον Βρετανό επιχειρηματία Μάικλ Άλεν-Μπάκλεϊ και τη σύζυγό του Τζιανκάρλα, μέλος της οικογένειας Φόρτε, γνωστής για τα πολυτελή ξενοδοχεία στη Βρετανία.
Το Strancally χτίστηκε το 1827 για έναν Άγγλο πολιτικό. Πρόκειται για έναν πέτρινο, τριώροφο πύργο, με θέα στον ποταμό Μπλακγουότερ. Ανακαινίστηκε εκτενώς το 2003, σύμφωνα με ένα κρατικό αρχιτεκτονικό αρχείο.
Η συναλλαγή δεν περιλαμβάνεται στο ιρλανδικό κρατικό μητρώο τιμών ακινήτων. Η εφημερίδα Irish Times, η οποία αποκάλυψε πρώτη την αγορά, εκτίμησε ότι η αξία του ακινήτου ενδέχεται να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 εκατομμυρίων ευρώ.
Ένας εκπρόσωπος του Ζάκερμπεργκ δήλωσε πως εκείνος και η οικογένειά του είναι «ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουν να φροντίζουν αυτήν την ιστορική κατοικία και ανυπομονούν να περάσουν χρόνο στην Ιρλανδία».
Η Meta απασχολεί περίπου 1.500 υπαλλήλους στην Ιρλανδία, όπου αμερικανικές πολυεθνικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν την ευρωπαϊκή τους έδρα, εν μέρει λόγω του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος της χώρας.
Διαβάστε επίσης:
Αεροσκάφος συγκρούστηκε στον αέρα με ελικόπτερο της αστυνομίας στην Πενσυλβάνια – Νεκρός ο πιλότος, δύο αστυνομικοί τραυματίες
Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Η κρίσιμη λεπτομέρεια που θα μπορούσε να της σώσει τη ζωή στο μοιραίο τροχαίο στο Παρίσι – Νέα έρευνα
Σερβία: Η ξηρασία αποκάλυψε τον «Τιτανικό του Σάβα» – Εντυπωσιακές εικόνες από το ατμόπλοιο που βυθίστηκε το 1945
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.