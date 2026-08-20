«Πέταξε» ο Καραλής στο Diamond League της Λωζάνης: Πέρασε τα 6,16μ. – «Διαστημικός» Ντουπλάντις με 6,21μ. στην πρώτη θέση

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O Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στη Λωζάνη, στο Diamond League του άλματος επί κοντώ, με εκπληκτικά άλματα κόντρα στον μεγάλο του αντίπαλο Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Μανόλο πέρασε με άνεση τα 6,16 μέτρα που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη επίδοσή του, αφού έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στα 6,17μ. στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στην Παιανία τον Φεβρουάριο του 2026.

Ο μεγάλος του αντίπαλος, Μόντο Ντουπλάντις πέρασε τα 6,21μ., κάνοντας ρεκόρ αγώνα, ενώ ο Μανόλο απέτυχε να περάσει να περάσει τα 6,21μ. δύο φορές και δεν κατάφερε να περάσει και τον πήχη στα 6,26μ, ωστόσο αποθεώθηκε από το κοινό των αγώνων.

Ο Ντουπλάντις δεν κατάφερε να περάσει τα περάσει τα 6,32μ σε δύο προσπάθειες, ενώ μετά το τέλος του αγώνα «αποθέωσε» τον Καραλή λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι καταπληκτικός».

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