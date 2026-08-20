Το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια με Ευανθία Ρεμπούτσικα και Ζωρζ Κατρίς  στο Φεστιβάλ της Λίμνης

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Το Φεστιβάλ της Λίμνης-Το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια



Ευανθία Ρεμπούτσικα

Κυριακή 30 Αυγούστου | 21:00 | Σκάλα Λίμνης



Αφιέρωμα στον Βαγγέλη Παπαθανασίου

Ζωρζ Κατρίς — ζωντανή ηλεκτρονική μουσική, προβολές αποσπασμάτων από ταινίες

Δευτέρα 31 Αυγούστου | 20:30 | Κινηματοθέατρο Ελύμνιον

Είσοδος ελεύθερη

Μετά την περσινή επιτυχή έναρξη, το Φεστιβάλ της Λίμνης επανέρχεται δυναμικά από 30 Αυγούστου μέχρι 20 Σεπτεμβρίου, εμπλουτισμένο με ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα εννέα εκδηλώσεων. Το φεστιβάλ θα απλωθεί σε πολλά σημεία της πόλης όπως το ιστορικό κινηματοθέατρο Ελύμνιο, ο Ιερός Ναός Γεννήσεως Θεοτόκου, ο Ναυτικός Όμιλος, η Σκάλα. Μουσική κλασσική, βυζαντινή, τζαζ, κινηματογράφος, χορός, ελληνικό τραγούδι, ρεσιτάλ, διαλέξεις, μπάντες, ξεδιπλώνουν ένα ηχητικό και οπτικό καλειδοσκόπιο με κορυφαίες εκδηλώσεις όπως η συναυλία της musicAeterna byzantina που ίδρυσε και διευθύνει καλλιτεχνικά ο Θεόδωρος Κουρεντζής με Χοράρχη τον Αντώνιο Κουτρουπή, η συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, το οπτικοακουστικό αφιέρωμα στον Βαγγέλη Παπαθανασίου και η βραδιά solo χορού της Ειρήνης Γεωργίου που κατάγεται από τη Λίμνη.

Το φετινό Φεστιβάλ της Λίμνης ανοίγει με δύο βραδιές που δεν μοιάζουν μεταξύ τους — και ακριβώς γι’ αυτό συνθέτουν ένα τέλειο ζεύγος: η μία γεμάτη συναίσθημα και μελωδία, η άλλη εντυπωσιακή και πρωτότυπη. Και οι δύο, ένα ιδανικό άνοιγμα για το Φεστιβάλ της Λίμνης.

30 Αυγούστου | 21:00 | Σκάλα Λίμνης

Ευανθία Ρεμπούτσικα

Συμμετέχει η Σοφία Ζώβα

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα είναι από τις πιο σημαντικές και αναγνωρίσιμες φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής δημιουργίας — μια συνθέτιδα που έχει χτίσει έναν εντελώς δικό της κόσμο, αναγνωρίσιμο από τις πρώτες νότες. Οι μελωδίες της αγγίζουν άμεσα και βαθιά, χωρίς περιττά στολίδια, με μια ειλικρίνεια που σπανίζει. Από την Πολίτικη Κουζίνα — το έργο που την έκανε γνωστή σε ένα ευρύτατο κοινό — ως τις μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου που διαπερνούν το σύνολο της δουλειάς της, η Ρεμπούτσικα ταξιδεύει ανάμεσα σε κόσμους με τη φυσικότητα κάποιου που ανήκει παντού και πουθενά συγκεκριμένα.

Στη Σκάλα Λίμνης, με φόντο τη θάλασσα και τη νύχτα, μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι που υπόσχεται να αγγίξει — μαζί με τη Σοφία Ζώβα, μια από τις πιο εκφραστικές φωνές της νεότερης γενιάς.

Η συναυλία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γιάννη Αλεξίου

31 Αυγούστου | 20:30 | Κινηματοθέατρο Ελύμνιον

Αφιέρωμα στον Βαγγέλη Παπαθανασίου

Ζωρζ Κατρίς — ζωντανή ηλεκτρονική μουσική, προβολές αποσπασμάτων από ταινίες

Λίγοι Έλληνες δημιουργοί έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στη διεθνή μουσική σκηνή με τον τρόπο που το έκανε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Από τα ηλεκτρονικά τοπία που συνόδευσαν το Blade Runner ως τις μεγαλειώδεις συμφωνικές συνθέσεις για τον Μέγα Αλέξανδρο και τους Δρόμους της Φωτιάς, η μουσική του ξεπέρασε κάθε σύνορο — γεωγραφικό, γλωσσικό, καλλιτεχνικό. Ένας ήχος που μία φορά τον ακούς, δεν τον ξεχνάς ποτέ.

Το αφιέρωμα αναλαμβάνει ο Ζωρζ Κατρίς, με ζωντανή ηλεκτρονική μουσική και προβολές από τις ταινίες που ο Παπαθανασίου σφράγισε με τη μουσική του — μια εντυπωσιακή οπτικοακουστική εμπειρία που τιμά έναν μεγάλο δημιουργό με τον τρόπο που του αξίζει: ζωντανά, δυναμικά, με σεβασμό και φαντασία.

«Το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια»

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών φέρνει τη μουσική και τον πολιτισμό στη Βόρεια Εύβοια, με ένα εμπλουτισμένο και πολυδιάστατο πρόγραμμα 14 εκδηλώσεων — συναυλίες, φεστιβάλ και εκπαιδευτικά προγράμματα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες, το Φεστιβάλ της Λίμνης και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά συνθέτουν μια γιορτή πολιτισμού που απλώνεται από τον Ιούλιο ως τον Σεπτέμβριο, σε Αγία Άννα, Προκόπι, Μαντούδι και Λίμνη Ευβοίας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΥΠΠΟ και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγιας Άννας στο Μαντούδι, το Προκόπι, τη Λίμνη, την Αγία Άννα και τις Ροβιές.

Με την υποστήριξη:

Δήμος Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας

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