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20.08.2026 22:08

Λευκάδα: Σοκαριστική προσπέραση τουριστικού λεωφορείου πάνω σε γέφυρα – Κινδύνευσαν διερχόμενοι οδηγοί (Video)

20.08.2026 22:08
leukada-leoforeio

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Σοβαρό κίνδυνο προκάλεσε στη Λευκάδα οδηγός τουριστικού λεωφορείου, ο οποίος επιχείρησε να προσπεράσει οχήματα πάνω σε γέφυρα του νησιού, κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα.

Το σοκαριστικό περιστατικό κατεγράφη σε βίντεο από κάμερα κινητού τηλεφώνου. Στα πλάνα που παρουσίασε ο Alpha φαίνεται το λεωφορείο να περνά διαδοχικά δίπλα από ακινητοποιημένα οχήματα, έχοντας εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η προσπέραση έγινε σε σημείο όπου υπάρχει διπλή διαχωριστική γραμμή, κάτι που καθιστά τη συγκεκριμένη κίνηση παράνομη. Ο οδηγός, μάλιστα, συνέχισε να κινείται για αρκετή απόσταση στο αντίθετο ρεύμα, χωρίς να είναι γνωστό αν εκείνη τη στιγμή πλησίαζαν άλλα οχήματα από την απέναντι κατεύθυνση.

Η κατάσταση έγινε ιδιαίτερα επικίνδυνη όταν το λεωφορείο βρέθηκε μπροστά σε διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο οδηγός του αντιλήφθηκε εγκαίρως το λεωφορείο που ερχόταν προς το μέρος του και ακινητοποίησε το όχημά του για να αποφύγει τη σύγκρουση.

Για να περάσει το τουριστικό λεωφορείο, το αυτοκίνητο χρειάστηκε να κινηθεί όσο γινόταν προς το στηθαίο της γέφυρας, με τα δύο οχήματα να περνούν το ένα δίπλα από το άλλο σε απόσταση αναπνοής.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν στο τουριστικό λεωφορείο βρίσκονταν επιβάτες κατά τη διάρκεια της επικίνδυνης προσπέρασης.

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