Καιρός: «Σφίγγουν» οι ζέστες – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας την Παρασκευή και 6 μποφόρ στο Αιγαίο

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Νέα μικρή άνοδο αναμένεται να καταγράψει η θερμοκρασία την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, με τον καιρό να διατηρείται ιδιαίτερα ζεστός για την εποχή.

Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ο καιρός θα είναι αίθριος. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά των δυτικών ηπειρωτικών περιοχών, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ στα δυτικά, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τους 37 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στα νησιά του Ιονίου θα κυμανθεί από 34 έως 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες από 29 έως 30, ενώ στην Κρήτη θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 3 με 4, τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4, τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά της Θεσσαλίας τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37, τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στην Κρήτη δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην Κρήτη 33, τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36, τοπικά στα νότια 37 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι – απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

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