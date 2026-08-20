Ψυχικό: «Στάχτη» δύο αυτοκίνητα και ζημιές στην πιλοτή μετά τη φωτιά σε πάρκινγκ πολυκατοικίας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας επί της οδού Καλπακίου, του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:45 στην πιλοτή της πολυκατοικίας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, δύο αυτοκίνητα κάηκαν ολοσχερώς ενώ προκλήθηκαν φθορές στην τοιχοποιία του χώρου. Στο σημείο επιχείρησαν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Για το περιστατικό ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Διαβάστε επίσης:

Λάρισα: 72χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε αρδευτικό κανάλι – Αγνοούνταν από τις 3 Αυγούστου

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Αθηναίων: Πότε ξεκινούν οι εγγραφές με voucher ΕΣΠΑ

Χαλκίδα: Φορτηγό πλοίο προσέκρουσε στην Παλιά Γέφυρα (videos)