Φωτιά σε πιλοτή πολυκατοικίας στο Ψυχικό

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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας επί της οδού Καλπακίου, του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:45 και εντοπίζεται στην πιλοτή της πολυκατοικίας.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε χώρο στάθμευσης κατοικίας στη Δ.Ε. Ψυχικού Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 19 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 20, 2026

Για το περιστατικό ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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