Φωτιά σε πιλοτή πολυκατοικίας στο Ψυχικό

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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας επί της οδού Καλπακίου, του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:45 και εντοπίζεται στην πιλοτή της πολυκατοικίας.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Για το περιστατικό ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
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