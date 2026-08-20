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20.08.2026 13:24

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ακυρώνει τις προγραμματισμένες συναυλίες του για λόγους υγείας – Η ανάρτηση και η υπόσχεση

20.08.2026 13:24
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Τις προγραμματισμένες συναυλίες του ακύρωσε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου καθώς, όπως αποκάλυψε, το τελευταίο διάστημα τον ταλαιπωρεί μία επίμονη πνευμονία.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος στο πλαίσιο της περιοδείας του είχε οργανώσει εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη 20 Αυγούστου εξήγησε πως εξαιτίας αυτού του προβλήματος υγείας, αδυνατεί να συνεχίσει τα live ωστόσο δεσμεύτηκε πως θα επιστρέψει σύντομα.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου έγραψε:

«Δυστυχώς, μία επίμονη πνευμονία, που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό, δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους».

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