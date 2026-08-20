«Theo of Golden»: Στα σκαριά χολιγουντιανή μεταφορά του best seller με πρωταγωνιστή τον Tom Hanks

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Η Warner Bros Pictures βρίσκεται σε συζητήσεις για την απόκτηση των κινηματογραφικών δικαιωμάτων του μυθιστορήματος-έκπληξη «Theo of Golden» του Άλεν Λίβαϊ (Allen Levi). Πρόκειται για ένα βιβλίο που σημείωσε εξαιρετική επιτυχία χωρίς κάποια οργανωμένη καμπάνια μάρκετινγκ, αναδεικνύοντας τον πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα σε εκδοτικό φαινόμενο λίγο πριν συμπληρώσει τα 70 του χρόνια.

Σύμφωνα με το Deadline, η συμφωνία βρίσκεται ένα βήμα πριν από την οριστικοποίησή της, με τον Τομ Χανκς (Tom Hanks) να είναι σε συζητήσεις για τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Την παραγωγή θα αναλάβουν οι Γκιλ Νέτερ (Gil Netter), Γκάρι Γκέτζμαν (Gary Goetzman) και Χανκς, ενώ ο συγγραφέας θα έχει ρόλο εκτελεστικού παραγωγού. Οι Τζέσι Έρμαν (Jesse Ehrman) και Σίλα Γουόλκοτ (Sheila Walcott) θα επιβλέπουν το πρότζεκτ για λογαριασμό της Warner Bros.

Το μυθιστόρημα αφηγείται την περιπέτεια ενός ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος φτάνει στο Γκόλντεν, μια μικρή πόλη του αμερικανικού Νότου. Εκεί, αγοράζει μια σειρά από προσωπογραφίες ντόπιων σχεδιασμένες με μολύβι, οι οποίες παρουσιάζονται στους τοίχους μιας καφετέριας. Καθώς επιστρέφει το κάθε πορτρέτο στον κάτοχό του, ξεδιπλώνονται συγκινητικές ιστορίες και βαθιές ανθρώπινες σχέσεις, διαδρομές που θα βοηθήσουν και τον ίδιο στη συνέχεια να αντιμετωπίσει ένα βαρύ τραύμα του παρελθόντος.

Το ταξίδι του «Theo of Golden» ξεκίνησε με τον πιο απλό, παραδοσιακό τρόπο. Εκδόθηκε ανεξάρτητα το 2023, σχεδόν αθόρυβα από τον Λίβαϊ ο οποίος άφησε πίσω του τη δικηγορία για να αφοσιωθεί στη μουσική, ζώντας σε ένα ήσυχο νησί της Τζόρτζια.

EXCLUSIVE: Warner Bros Pictures is in negotiations for the feature film rights to Allen Levi’s breakout novel ‘Theo of Golden’



The deal is being papered we’re told, and Tom Hanks is in talks to play the title character https://t.co/Oy8qz22Yd1 — Deadline (@DEADLINE) August 19, 2026

Το μυθιστόρημα κέρδισε το κοινό σταδιακά, περνώντας από στόμα σε στόμα, χάρη και στη επιμονή του ανιψιού του, Άρον Ρίτσι (Aron Ritchie), ο οποίος αναζήτησε τρόπους για να ενισχύσει την προβολή του. Στη συνέχεια, κορυφαία μέσα όπως η Washington Post, η Wall Street Journal και οι New York Times αφιέρωσαν εκτενή δημοσιεύματα ενώ η παρουσίαση του συγγραφέα και του βιβλίου στο podcast της Όπρα Γουίνφρεϊ (Oprah Winfrey) λειτούργησε ως καταλύτης για την αλματώδη πορεία του.

Το βιβλίο κυκλοφόρησε σε ευρεία διανομή από τον εκδοτικό οίκο Simon & Schuster τον περασμένο Οκτώβριο, καταγράφοντας πωλήσεις που ξεπερνούν τα 3,5 εκατομμύρια αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει ήδη μεταφραστεί σε 43 γλώσσες κατακτώντας παράλληλα την κορυφή των best sellers σε χώρες όπως η Ολλανδία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

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