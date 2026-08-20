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20.08.2026 10:25

«Without Blood»: Η Salma Hayek ψάχνει εκδίκηση στη νέα ταινία της Angelina Jolie (video)

20.08.2026 10:25
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credit: Brainstorm Media

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Η Brainstorm Media έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer της νέας ταινίας της Αντζελίνα Τζολί (Angelina Jolie), με τίτλο «Without Blood», στην οποία πρωταγωνιστεί η Σάλμα Χάγιεκ (Salma Hayek).

Το φιλμ, το οποίο υπογράφει σε σενάριο και σκηνοθεσία η Τζολί, βασίζεται στο ομώνυμο best seller του Αλεσάντρο Μπαρίκο (Alessandro Baricco).

Η Σάλμα Χάγιεκ υποδύεται τη Νίνα, μια γυναίκα που, μετά τη βίαιη δολοφονία της οικογένειάς της, ακολουθεί επί χρόνια ένα σχέδιο εκδίκησης. Στο πλευρό της εμφανίζεται ο Ντεμιάν Μπισίρ (Demian Bichir).

«Η εκδίκηση είναι το ναρκωτικό που μας επιτρέπει να πολεμάμε», ακούγεται να λέει η Χάγιεκ, σε ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία του trailer.

Το «Without Blood» είναι η έκτη μεγάλου μήκους ταινία που σκηνοθετεί η Τζολί και η πρώτη μετά το «First They Killed My Father» του 2017.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 18 Σεπτεμβρίου.

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