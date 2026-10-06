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06.10.2026 23:54

Ζωγράφου: Έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας – Δύο άτομα στο νοσοκομείο

06.10.2026 23:54
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Έκρηξη σημειώθηκε στις 20:50 το βράδυ σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στου Ζωγράφου, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αρχική εικόνα από το σημείο παρέπεμπε στο ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από οικιακή συσκευή.

Έλεγχος από το ΤΕΕΜ χωρίς ύποπτο εύρημα

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της έκρηξης.

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε δεν προέκυψε κάποιο ύποπτο εύρημα.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από το ΤΕΕΜ, την προανάκριση για το περιστατικό ανέλαβε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Υλικές ζημιές στην πολυκατοικία

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στις πόρτες της πολυκατοικίας, καθώς και στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Παράλληλα, δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.

Η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης.

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