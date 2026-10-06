ΚΑΕ Ηρακλής: Καταγγελία στη FIBA για πανό στα Σκόπια με Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική σε χάρτη

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Επίσημη καταγγελία στη FIBA υπέβαλε η ΚΑΕ Ηρακλής πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με τη ΜΖΤ στα Σκόπια, για πανό με εθνικιστικό περιεχόμενο που είχε αναρτηθεί σε κεντρική κερκίδα του γηπέδου «Jane Sandanski».

Στο πανό υπήρχε χάρτης στον οποίο η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική εμφανίζονταν ως τμήμα της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ η διοίκηση του «Γηραιού» ζήτησε την απομάκρυνσή του και ενημέρωσε σχετικά την ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια.

Τι έγραφε και τι απεικόνιζε το πανό

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την αναμέτρηση της ΜΖΤ με τον Ηρακλή για την 1η αγωνιστική του FIBA Europe Cup, με το πανό να έχει αναρτηθεί στο σημείο όπου βρίσκονταν οι οργανωμένοι φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας.

Σε αυτό αναγραφόταν η φράση: «Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο».

Δίπλα στο μήνυμα υπήρχε χάρτης στον οποίο εμφανίζονταν ως τμήμα της Βόρειας Μακεδονίας περιοχές που βρίσκονται σήμερα στην ελληνική επικράτεια, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική.

Το πανό παρέμεινε στις εξέδρες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ενώ η εικόνα του καταγράφηκε και μεταδόθηκε μέσα από φωτογραφίες και βίντεο από το παιχνίδι.

Η αντίδραση της ΚΑΕ Ηρακλής

Η διοίκηση του Ηρακλή αντέδρασε πριν από την έναρξη του αγώνα, προχωρώντας σε επίσημη καταγγελία προς τη FIBA και ζητώντας να κατέβει το πανό.

Οι άνθρωποι της ομάδας απευθύνθηκαν στη Βουλγάρα κομισάριο της αναμέτρησης, Ελεονόρα Ραντζέλοβα, ενώ παράλληλα ενημέρωσαν για το περιστατικό την ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια.

Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση για το συμβάν, έγινε επίσης καταγγελία και προς τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή

Σε επίσημη ενημέρωσή της, η ΚΑΕ Ηρακλής ανέφερε:

«Η ΚΑΕ Ηρακλής κατήγγειλε επίσημα από την πρώτη στιγμή και πριν τον αγώνα στη Βουλγάρα κομισάριο του παιχνιδιού, Ελεονόρα Ραντζέλοβα, την ύπαρξη πανό με εθνικιστικό περιεχόμενο που ανέβασαν οι Σκοπιανοί, σε μία από τις κεντρικές κερκίδες του γηπέδου, ζητώντας να κατέβει. Επίσης ενημερώθηκε σχετικά και η Ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια».

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