Η Adele αποθεώνει (ξανά) τη Céline Dion

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Η Σελίν Ντιόν (Céline Dion) έχει βρει μια μεγάλη θαυμάστρια στο πρόσωπο της Adele.

Με αφορμή τη νέα συνέντευξη της θρυλικής ερμηνεύτριας του «My Heart Will Go On» στο Harper’s Bazaar, η Adele μίλησε για το πώς η Ντιόν επηρέασε τη δική της διαδρομή.

«Η αγάπη μου για τις μπαλάντες είναι σίγουρα μία απευθείας κληρονομιά από εκείνη», δήλωσε η σταρ η οποία κατά την 59η τελετή απονομής των Βραβείων Grammy τον Φεβρουάριο του 2017, παρέλαβε από τη Ντιόν το Βραβείο για το «Τραγούδι της Χρονιάς», χάρη στο εμβληματικό «Hello».

«Είναι δραματική», πρόσθεσε η Adele στο περιοδικό, συμπληρώνοντας: «και μου αρέσει να είμαι drama queen».

Σύμφωνα με το People, οι δύο σούπερ σταρ μοιράστηκαν μια σπάνια στιγμή τον Οκτώβριο του 2024, όταν η τραγουδίστρια του «Taking Chances» παρευρέθηκε σε μία από τις εμφανίσεις της Adele στο Colosseum του Caesars Palace στο Λας Βέγκας. Ο συγκεκριμένος χώρος είχε δημιουργηθεί ειδικά για τις εμβληματικές εμφανίσεις της Ντιόν, κάνοντας τη βραδιά ακόμα πιο σημαδιακή. Η Adele συγκινήθηκε μόλις είδε τη Καναδή σταρ στο κοινό και κατέβηκε από τη σκηνή για να την αγκαλιάσει.

Σε ανάρτησή της στο Instagram μετά τη συνάντησή τους, η Adele έγραψε: «Εμφανίζομαι στην αίθουσα της Σελίν Ντιόν στο Colosseum για σχεδόν 2 χρόνια τώρα… Ήταν ο μόνος χώρος που ήθελα να τραγουδήσω στο Βέγκας, επειδή έγινε ειδικά για εκείνη».

Και πρόσθεσε: «Σε αγαπώ πάρα, πάρα πολύ. Τα λόγια δεν θα μπορέσουν ποτέ να περιγράψουν τι σημαίνεις για μένα ή τι σημαίνει το ότι ήρθες στο σόου μου, πόσο μάλλον το πώς ένιωσα βλέποντάς σε ξανά στο παλάτι σου με την όμορφη οικογένειά σου».

Αυτή την περίοδο η Σελίν Ντιόν προετοιμάζεται για τις εμφανίσεις της στο Παρίσι, οι οποίες ξεκινούν τον επόμενο μήνα και θα ολοκληρωθούν τον Μάιο του 2027. Οι συναυλίες αποτελούν την σταδιακή επιστροφή της στη σκηνή τέσσερα χρόνια μετά τη δημόσια εξομολόγησή της για τη μάχη με το σύνδρομο Stiff-Person.

«Έχει περάσει τόσο πολύς καιρός, θα ήθελα να τους προσφέρω κάτι για να τους δείξω πόσο μου έλειψαν», εξομολογήθηκε η Σελίν Ντιόν για τους θαυμαστές της στο Harper’s Bazaar.

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