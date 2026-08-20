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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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20.08.2026 13:15

Γιατί τα νέα αυτοκίνητα έχουν πιο φτηνά πλαστικά και κατασκευή στο εσωτερικό

20.08.2026 13:15
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credit: unsplash

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Τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει υποβάθμιση στην ποιότητα των υλικών στο εσωτερικό των νέων αυτοκινήτων. Ισχύει όντως και ποια είναι η πραγματική αιτία πίσω από αυτό;

του Τρύφωνα Αλεξόπουλου

Σκληρά πλαστικά εκεί όπου κάποτε υπήρχαν μαλακές επιφάνειες, λεπτότερα πάνελ, λιγότερες επενδύσεις και μια αίσθηση που συχνά δεν συμβαδίζει με την τιμή. Είναι πράγματι χειρότερα τα υλικά στα εσωτερικά των σύγχρονων αυτοκινήτων ή απλώς άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο οι κατασκευαστές μοιράζουν το κόστος; Και τελικά, πόσο φθηνότερο είναι πραγματικά ένα κομμάτι σκληρού πλαστικού;

Υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος να καταλάβεις πόσο έχει αλλάξει η αντίληψη της ποιότητας στα αυτοκίνητα. Δεν χρειάζεσαι παχύμετρο, εργαστήριο ή κάποιο ειδικό όργανο μέτρησης. Ούτε καν εμπειρία. Αρκεί το δάχτυλό σου.

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ΠΕΜΠΤΗ 20.08.2026 15:22
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