F1: Ο Φερστάπεν στη Red Bull έως το 2030 (photos/videos)

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Ο Μαξ Φερστάπεν υπέγραψε σήμερα (20/8) επέκταση του συμβολαίου του με τη Red Bull έως το τέλος του 2030, βάζοντας τέλος στις φήμες σχετικά με το άμεσο μέλλον του τετράκις παγκόσμιου πρωταθλητή στη Formula 1.

Ο 28χρονος οδηγός, είχε ήδη συμβόλαιο έως το τέλος του 2028, το οποίο όμως περιλάμβανε ρήτρες αποχώρησης που του επέτρεπαν να φύγει, εάν η ομάδα δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες του και δεν του παρείχε ένα μονοθέσιο ικανό να διεκδικήσει νίκες.

Δημοσιεύματα συνέδεαν τον ολλανδό οδηγό τόσο με τη McLaren, η οποία έχει αποκτήσει τον μηχανικό αγώνων του, Τζιανπιέρο Λαμπιάσε, το αργότερο από το 2028, όσο και με την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Mercedes.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος για την επέκταση του συμβολαίου μου», ανέφερε σε ανακοίνωση της ομάδας ο Φερστάπεν, ο οποίος εντάχθηκε στο πρόγραμμα νέων οδηγών της Red Bull το 2014 και έχει κατακτήσει όλους τους τίτλους του με την ομάδα.

«Έχουμε τους καλύτερους ανθρώπους και ανυπομονώ να συνεχίσω να συνεργάζομαι με όλους, ώστε να επιστρέψουμε στην κορυφή. Αυτός παραμένει ο απώτερος στόχος, για τον οποίο όλοι μας εργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Το έλεγα πάντα: Η ομάδα είναι σαν δεύτερη οικογένεια για εμένα και αισθάνομαι πραγματικά σαν στο σπίτι μου. Το να συνεχίσω αυτό το ταξίδι με την ίδια ομάδα, στην οποία βρίσκομαι σε όλη την καριέρα μου, είναι πραγματικά ξεχωριστό και κάτι που πάντοτε ήθελα να κάνω».

Ο επικεφαλής της ομάδας, Λοράν Μεκίς, δήλωσε ότι ελάχιστες συνεργασίες στον αθλητισμό έχουν πετύχει όσα ο Φερστάπεν και η Red Bull, προσθέτοντας ότι η επέκταση της συνεργασίας τους βασίζεται στην εμπιστοσύνη.

«Από την πρώτη στιγμή, ο Μαξ ενσάρκωσε όλα όσα κάνουν ξεχωριστή την Oracle Red Bull Racing: ασυμβίβαστη ανταγωνιστικότητα, αδιάκοπη αποφασιστικότητα και το θάρρος να αμφισβητεί τα καθιερωμένα», δήλωσε ο Γάλλος.

«Η επιρροή του στην ομάδα μας και στην ιστορία της Red Bull στον μηχανοκίνητο αθλητισμό υπήρξε καθοριστική και ο ίδιος αποτέλεσε βασικό παράγοντα σε όλα όσα πετύχαμε μαζί. Δεν έχουμε τελειώσει, όμως, ακόμη. Υπάρχουν περισσότεροι αγώνες για να κερδίσουμε, περισσότερα ορόσημα για να κατακτήσουμε και περισσότερη ιστορία για να γράψουμε».

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