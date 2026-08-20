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20.08.2026 12:17

Σίφνος: Μεταφέρονται οι σοροί των τριών θυμάτων – Στο μικροσκόπιο οι τελευταίοι ελιγμοί του ελικοπτέρου

20.08.2026 12:17
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Photo: ΕΡΤNews
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  • Οι σοροί των τριών επιβαινόντων στο ελικόπτερο που συνετρίβη στη Σίφνο αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα από το νησί.
  • Οι εμπειρογνώμονες του ΕΟΔΑΣΑΑΜ συλλέγουν στοιχεία από το σημείο της συντριβής για να εξακριβώσουν τα αίτια του δυστυχήματος.
  • Ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου κατέθεσε ότι είδε το ελικόπτερο να πραγματοποιεί περιστροφή και να εισέρχεται σε περιδίνηση πριν την πρόσκρουση.
  • Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών συγκεντρώνει το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό και τις μαρτυρίες για τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.
  • Τα δεδομένα της έρευνας θα συνεκτιμηθούν με το πόρισμα των ειδικών πριν διαβιβαστούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

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Οι σοροί των τριών επιβαινόντων στο ελικόπτερο που συνετρίβη στη Σίφνο αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα από το νησί, την ώρα που οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι εμπειρογνώμονες του ΕΟΔΑΣΑΑΜ συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων από το σημείο του δυστυχήματος, επιχειρώντας να αποσαφηνίσουν τι συνέβη στα τελευταία λεπτά της πτήσης και οδήγησε στη συντριβή με τους τρεις νεκρούς.

Στο επίκεντρο το ελικοδρόμιο

Ιδιαίτερο βάρος στη διερεύνηση δίνεται στο ελικοδρόμιο της Σίφνου. Οι ειδικοί εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα που αφορούν την πορεία του ελικοπτέρου και τους τελευταίους ελιγμούς του πριν από την πτώση.

Στόχος των ερευνών είναι να ανασυντεθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια οι τελευταίες στιγμές της πτήσης και να εξακριβωθεί τι ακριβώς προηγήθηκε της συντριβής.

Η μαρτυρία του υπευθύνου του ελικοδρομίου

Σημαντικό στοιχείο για τους εμπειρογνώμονες αποτελεί και η κατάθεση του υπευθύνου του ελικοδρομίου, ο οποίος βρισκόταν στην εγκατάσταση την ημέρα του δυστυχήματος και περίμενε την προσγείωση του ελικοπτέρου.

Όπως έχει περιγράψει στους ερευνητές, είχε οπτική επαφή με το ελικόπτερο κατά τη διαδικασία προσέγγισης και παρακολουθούσε την πορεία του έως τις τελευταίες στιγμές.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, είδε το ελικόπτερο να πραγματοποιεί περιστροφή και στη συνέχεια να εισέρχεται σε περιδίνηση, πριν καταλήξει στο έδαφος.

Η κατάθεσή του εξετάζεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, ώστε να διαπιστωθεί εάν η συμπεριφορά του ελικοπτέρου πριν από τη συντριβή μπορεί να σχετίζεται με τεχνικό πρόβλημα, ανθρώπινο παράγοντα ή άλλες συνθήκες που ενδέχεται να επηρέασαν την πτήση.

Ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου έχει ήδη καταθέσει στα δύο στελέχη του ΕΟΔΑΣΑΑΜ που βρίσκονται στη Σίφνο και έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του δυστυχήματος.

Στο Ανθρωποκτονιών η δικογραφία

Την ίδια ώρα, σε ό,τι αφορά τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, το Τμήμα Ανθρωποκτονιών έχει αναλάβει τη συγκέντρωση του οπτικοακουστικού υλικού, των καταθέσεων και των μαρτυριών.

Το σύνολο του υλικού θα συνεκτιμηθεί με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

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