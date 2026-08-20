search
ΠΕΜΠΤΗ 20.08.2026 13:01
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.08.2026 12:00

Χαρδαλιάς: «Με νέες παρεμβάσεις θωρακίζουμε αντιπλημμυρικά και το Παλαιό Φάληρο» – Υπεγράφη η σύμβαση για έργα 827.000 ευρώ

20.08.2026 12:00
XARDALIAS_PALAIOFALIRO

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τη σύμβαση για την υλοποίηση στοχευμένων αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων απορροής όμβριων σε ευάλωτες περιοχές του Π. Φαλήρου, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, με τον δήμαρχο Γιάννη Φωστηρόπουλο και εκπρόσωπο του αναδόχου.

Το έργο χρηματοδοτείται με 827 χιλ. ευρώ από ίδιους πόρους της περιφέρειας και θα περατωθεί έως τα μέσα του 2027, προσφέροντας αποτελεσματική θωράκιση σε σημεία που είχαν σημειωθεί προβλήματα κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων.

Στο πλαίσιο των εργασιών θα συμπληρωθεί ή θα επεκταθεί το δίκτυο ομβρίων σε τμήματα της Λ. Αμφιθέας και των οδών Αχιλλέως, Ενδυμίωνος, Τρίτωνος, Ομήρου και Ελ. Βενιζέλου.

Επίσης, προβλέπεται και η διαμόρφωση τμήματος μήκους 1.758 μέτρων σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, πλάτους 3,50 μέτρων, με μικτή κίνηση οχημάτων και ποδηλάτων σε επιτρεπόμενη ταχύτητα 20 χλμ/ώρα. Παράλληλα, θα ανακατασκευαστεί το οδόστρωμα, η νησίδα διαχωρισμού της λεωφόρου και το πεζοδρόμιο, το οποίο θα διαπλατυνθεί, ώστε να επιτρέπει την ασφαλή μετακίνηση πεζών και ΑμεΑ. Επίσης, θα τοποθετηθεί νέος ηλεκτροφωτισμός και αστικός εξοπλισμός, θα γίνουν φυτεύσεις πρασίνου και θα δημιουργηθούν 154 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης, καθώς και χώροι στάθμευσης δίκυκλων και ποδηλάτων.

«Πριν από έναν χρόνο ακριβώς, είχα επισκεφθεί το Π. Φάληρο και μαζί με τον αγαπημένο φίλο Γιάννη Φωστηρόπουλο, είχαμε εξετάσει τα χρονοδιαγράμματα για την όσο το δυνατόν ταχύτερη υλοποίηση στον Δήμο αναγκαίων έργων 7 εκ. ευρώ – μεταξύ αυτών και οι σημειακές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις. Με την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, άλλη μια δέσμευσή μας προς του πολίτες της όμορφης αυτής γειτονιάς, παίρνει πλέον σάρκα και οστά» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Η αντιπλημμυρική προστασία δεν αποτελεί για εμάς μια αποσπασματική επιλογή, αλλά κεντρικό πυλώνα του σχεδίου μας για μια πιο ανθεκτική και ασφαλή Αττική. Από τα 352 μεγάλα έργα και παρεμβάσεις που υλοποιούμε, τα 64 αφορούν την αντιπλημμυρική και αντιπυρική θωράκιση, με συνολικό προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 508 εκατ. ευρώ. Ήδη το 67,19% των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας έχει ολοκληρωθεί, εκτελείται ή βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης. Κατευθύνουμε τους διαθέσιμους πόρους εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη και άμεσο όφελος για τις τοπικές κοινωνίες. Με σχέδιο, συνέπεια και στενή συνεργασία με τους Δήμους, προχωρούμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις που προστατεύουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και κρίσιμες υποδομές απέναντι στις ολοένα εντονότερες συνέπειες της κλιματικής κρίσης».

Από πλευράς του, ο κ. Φωστηρόπουλος χαρακτήρισε τη σύμβαση «σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας του Παλαιού Φαλήρου. Σε μια εποχή κατά την οποία οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης γίνονται όλο και πιο έντονες, η πρόληψη και η θωράκιση της πόλης μας αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα. Με σχέδιο, συνεργασία και ουσιαστικά έργα, ενισχύουμε την ασφάλεια των κατοίκων, προστατεύουμε τις περιουσίες και βελτιώνουμε την ανθεκτικότητα των υποδομών μας».

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Εντοπίστηκε λέμβος με 50 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες

Χαϊδάρι: 60χρονος αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο βενζινάδικο του – Τον βρήκε η υπάλληλος

Μύκονος: «Καβάτζα» σε ΙΧ έκρυβε κοκαΐνη και MDMA – Δύο συλλήψεις, κατασχέθηκαν 65.900 ευρώ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ploio_xalkida_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Φορτηγό πλοίο προσέκρουσε στην Παλιά Γέφυρα (videos)

robot-booster2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μυθοπλασία γίνεται πραγματικότητα: Ανθρωποειδή ρομπότ «προπονούνται» στο Πεκίνο (video)

syriza_ktirio_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Αυτοί είναι οι νέοι τομεάρχες της Κοινοβουλευτικής Ομάδας – Τους τομείς Εξωτερικών και Άμυνας αναλαμβάνει η Ρένα Δούρου

adele_celinedion
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Adele αποθεώνει (ξανά) τη Céline Dion

fotia aeroplano – new
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στη Θεσπρωτία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
komodromos_paparizou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Δεν έχουμε πια επαφή με την Έλενα Παπαρίζου, αλλά αυτό δεν αλλάζει την εκτίμησή μου

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιους πετάει εκτός η ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το νέο δίδυμο παρουσιαστών για τα χαράματα από την ερχόμενη Δευτέρα (24/8)

trapeza_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Την επόμενη εβδομάδα οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

ceuta metanastes
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία αγνοεί την ΕΕ και ετοιμάζει επείγουσα μεταφορά 500 κοριτσιών από τη Θέουτα στην ηπειρωτική χώρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.08.2026 13:01
ploio_xalkida_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Φορτηγό πλοίο προσέκρουσε στην Παλιά Γέφυρα (videos)

robot-booster2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μυθοπλασία γίνεται πραγματικότητα: Ανθρωποειδή ρομπότ «προπονούνται» στο Πεκίνο (video)

syriza_ktirio_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Αυτοί είναι οι νέοι τομεάρχες της Κοινοβουλευτικής Ομάδας – Τους τομείς Εξωτερικών και Άμυνας αναλαμβάνει η Ρένα Δούρου

1 / 3